Fahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgacha

·1·Madaniyat
Fahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgacha

Turk kinematografiyasining eng mashhur va eng yuqori haq oluvchi aktrisalaridan biri sanalgan Fahriye Evjen 40 yoshni qarshi oldi. Ko‘pchilik uni mashhur aktyor Burak O‘zchivitning rafiqasi sifatida taniydi. Biroq Fahriyening hayot yo‘li va erishgan yutuqlari uni mustaqil ravishda ham alohida e’tirof etishga arziydigan shaxsga aylantirgan.

Aktrisa Germaniyaning Zollingen shahrida turk muhojirlari oilasida dunyoga kelgan. Oiladagi to‘rt qizdan eng kenjasi bo‘lgan Fahriye mehnatsevarligi va intizomi bilan yoshligidan ajralib turgan. Opalarining mehri va qo‘llab-quvvatlashi uning shakllanishida muhim o‘rin tutgan.

Fahriye Evcenning bolalikdagi va hozirgi paytdagi suratlari yonma-yon qo‘yilgan.

Bolalik yillari hamisha ham oson kechmagan. Germaniyada muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchaygan davrlarda uning oilasi xavfsizlik maqsadida bir necha bor yashirinib yashashga majbur bo‘lgan. Bu voqealar keyinchalik aktrisaning hayotida unutilmas iz qoldirgan.

Boshiga qizil ro‘mol o‘ragan ayol qumli sahroda turibdi.

Fahriye ta’limga alohida ahamiyat bergan. U nemis, ingliz va ispan tillarini mukammal o‘zlashtirgan, turk tilini ham chuqur o‘rgangan. Dastlab sotsiologiya sohasida tahsil olgan bo‘lsa-da, taqdir uni san’at olamiga boshlab kirdi.

Gullar tushirilgan oq ko‘ylak kiygan ayol ko‘l bo‘yidagi tosh devorda o‘tiribdi.

Hammasi Istanbuldagi ta’til paytida boshlangan. Yoqimtoy tashqi ko‘rinishi va tabiiy iste’dodi bilan prodyuserlar e’tiborini tortgan Fahriye ilk bor seriallarda ko‘rinish bera boshladi. Ko‘p o‘tmay unga yangi takliflar yog‘ildi va aktrisalik faoliyati tez sur’atlarda rivojlandi.

Kelin-kuyov dengiz bo‘yidagi gulli arka ostida rasmga tushmoqda.

Uning hayotidagi eng muhim burilishlardan biri Burak O‘zchivit bilan tanishuv bo‘ldi. Ikki yulduzning hamkorligi avval ekranda boshlangan bo‘lsa, keyinchalik haqiqiy muhabbatga aylandi. Juftlik 2017 yilda turmush qurdi va hozirda ikki nafar o‘g‘li — Karan va Keremni tarbiyalab kelmoqda.

Sharli bayramda ota-ona va ikki farzand tort yonida birga suratga tushmoqda.

Bugungi kunda Fahriye Evjen nafaqat muvaffaqiyatli aktrisa, balki namunaviy ona va rafiqa sifatida ham muxlislar mehrini qozongan. Uning muhojir oilasidagi oddiy qizaloqdan Turkiyaning eng talabgir yulduzlaridan biriga aylangani ko‘pchilik uchun haqiqiy ilhom manbai bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdiGulbahor Dadamirzayeva qizini uzatdiBugun, 15:25Kaniza yangi “tansoqchisi”ni tanishtirdiKaniza yangi “tansoqchisi”ni tanishtirdiBugun, 14:25Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiMunisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiBugun, 14:03Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)Bugun, 11:55Amir Xon 61 yoshida uchinchi bor uylanmoqdaAmir Xon 61 yoshida uchinchi bor uylanmoqdaBugun, 11:47Ra’no Zokirova: Hayotda shukr qilishning ahamiyati haqida fikr bildirdiRa’no Zokirova: Hayotda shukr qilishning ahamiyati haqida fikr bildirdiBugun, 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi