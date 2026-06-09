Fahriye Evjen 40 yoshda : muhojir qizidan yulduzgacha
Turk kinematografiyasining eng mashhur va eng yuqori haq oluvchi aktrisalaridan biri sanalgan Fahriye Evjen 40 yoshni qarshi oldi. Ko‘pchilik uni mashhur aktyor Burak O‘zchivitning rafiqasi sifatida taniydi. Biroq Fahriyening hayot yo‘li va erishgan yutuqlari uni mustaqil ravishda ham alohida e’tirof etishga arziydigan shaxsga aylantirgan.
Aktrisa Germaniyaning Zollingen shahrida turk muhojirlari oilasida dunyoga kelgan. Oiladagi to‘rt qizdan eng kenjasi bo‘lgan Fahriye mehnatsevarligi va intizomi bilan yoshligidan ajralib turgan. Opalarining mehri va qo‘llab-quvvatlashi uning shakllanishida muhim o‘rin tutgan.
Bolalik yillari hamisha ham oson kechmagan. Germaniyada muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchaygan davrlarda uning oilasi xavfsizlik maqsadida bir necha bor yashirinib yashashga majbur bo‘lgan. Bu voqealar keyinchalik aktrisaning hayotida unutilmas iz qoldirgan.
Fahriye ta’limga alohida ahamiyat bergan. U nemis, ingliz va ispan tillarini mukammal o‘zlashtirgan, turk tilini ham chuqur o‘rgangan. Dastlab sotsiologiya sohasida tahsil olgan bo‘lsa-da, taqdir uni san’at olamiga boshlab kirdi.
Hammasi Istanbuldagi ta’til paytida boshlangan. Yoqimtoy tashqi ko‘rinishi va tabiiy iste’dodi bilan prodyuserlar e’tiborini tortgan Fahriye ilk bor seriallarda ko‘rinish bera boshladi. Ko‘p o‘tmay unga yangi takliflar yog‘ildi va aktrisalik faoliyati tez sur’atlarda rivojlandi.
Uning hayotidagi eng muhim burilishlardan biri Burak O‘zchivit bilan tanishuv bo‘ldi. Ikki yulduzning hamkorligi avval ekranda boshlangan bo‘lsa, keyinchalik haqiqiy muhabbatga aylandi. Juftlik 2017 yilda turmush qurdi va hozirda ikki nafar o‘g‘li — Karan va Keremni tarbiyalab kelmoqda.
Bugungi kunda Fahriye Evjen nafaqat muvaffaqiyatli aktrisa, balki namunaviy ona va rafiqa sifatida ham muxlislar mehrini qozongan. Uning muhojir oilasidagi oddiy qizaloqdan Turkiyaning eng talabgir yulduzlaridan biriga aylangani ko‘pchilik uchun haqiqiy ilhom manbai bo‘lib qolmoqda.
…