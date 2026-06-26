«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamada

·0·Madaniyat
«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamada

Aktrisa Gulmira Muhammadova “Omon-omon” ko‘rsatuvida ishtirok etib, qizi Shahzoda Muhammadova bilan munosabatlari, nabirasiga qo‘yilgan ism va oiladagi qiziq tortishuvlar haqida samimiy fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Ota-ona bayramona kiyingan kichik yoshdagi farzandi bilan suratga tushmoqda.

San’atkorning aytishicha, u nabirasini hech qachon Milana deb chaqirmagan. Uning fikricha, milliy va ma’noli ismlar har doim qadrli bo‘lib qoladi. Shu bois u nabirasini doimo Madinaxon deb ataydi, garchi qizning ota-onasi unga Milana ismini tanlagan bo‘lsa ham.

Pushti ko‘ylakli kichkina qizaloq o‘yinchoqlar orasida o‘tiribdi.

Aktrisaning ta’kidlashicha, dastlab bu masalada kelishmovchiliklar bo‘lgan. Ammo vaqt o‘tishi bilan oila a’zolari bir-birining qarashlarini qabul qilgan va hozirda qizaloq har ikki ismga ham ko‘nikib ketgan.

Suhbat davomida Gulmira Muhammedova qizi bilan ijodiy masalalarda ham tez-tez bahslashishlarini yashirmadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Shahzoda san’atga qiziqishni onasidan olgan, kino sohasiga ilk qadam qo‘yishida ham aynan onasi katta hissa qo‘shgan.

Moviy libos va toj kiygan ayol oyna qarshisida o‘tiribdi.

«Qizimni kino olamiga o‘zim olib kirganman. Ilgari uning eng qattiq tanqidchisi men edim. Endi esa hammasi aksincha — meni tanqid qiladigan insonga aylandi. Qo‘shiq kuylashimni, ko‘p raqsga tushishimni, hatto ba’zi rollarga rozi bo‘lishimni ham ma’qullamaydi», — deydi aktrisa.

Uning qo‘shimcha qilishicha, libos tanlashda ham ona-bola qarashlari ko‘pincha bir-biriga to‘g‘ri kelmaydi. Shunga qaramay, ularning bahslari oilaviy muhitning ajralmas qismi bo‘lib qolgan.

Aktrisa yoshligida ancha muloyim va tortinchoq bo‘lganini eslab, hayot insonni vaqt o‘tishi bilan toblaydigan va mustahkamlaydigan katta maktab ekanini ham ta’kidladi. Uning fikricha, turmush tajribasi ayolni har qanday sinovga tayyor insonga aylantiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Kecha, 22:01Rayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldiRayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldiKecha, 20:40Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Kecha, 19:10Umidning Zebo Rahimovaga qilgan kutilmagan syurprizi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi!Umidning Zebo Rahimovaga qilgan kutilmagan syurprizi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi!Kecha, 16:31Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)Shahzoda Muhammedova: "Ronalduga xat yozdim..." (video)Kecha, 14:13“Shunchaki Mariya” yulduzi Sochida faxriy mehmon bo‘ldi“Shunchaki Mariya” yulduzi Sochida faxriy mehmon bo‘ldiKecha, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...