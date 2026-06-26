«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamada
Aktrisa Gulmira Muhammadova “Omon-omon” ko‘rsatuvida ishtirok etib, qizi Shahzoda Muhammadova bilan munosabatlari, nabirasiga qo‘yilgan ism va oiladagi qiziq tortishuvlar haqida samimiy fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
San’atkorning aytishicha, u nabirasini hech qachon Milana deb chaqirmagan. Uning fikricha, milliy va ma’noli ismlar har doim qadrli bo‘lib qoladi. Shu bois u nabirasini doimo Madinaxon deb ataydi, garchi qizning ota-onasi unga Milana ismini tanlagan bo‘lsa ham.
Aktrisaning ta’kidlashicha, dastlab bu masalada kelishmovchiliklar bo‘lgan. Ammo vaqt o‘tishi bilan oila a’zolari bir-birining qarashlarini qabul qilgan va hozirda qizaloq har ikki ismga ham ko‘nikib ketgan.
Suhbat davomida Gulmira Muhammedova qizi bilan ijodiy masalalarda ham tez-tez bahslashishlarini yashirmadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Shahzoda san’atga qiziqishni onasidan olgan, kino sohasiga ilk qadam qo‘yishida ham aynan onasi katta hissa qo‘shgan.
«Qizimni kino olamiga o‘zim olib kirganman. Ilgari uning eng qattiq tanqidchisi men edim. Endi esa hammasi aksincha — meni tanqid qiladigan insonga aylandi. Qo‘shiq kuylashimni, ko‘p raqsga tushishimni, hatto ba’zi rollarga rozi bo‘lishimni ham ma’qullamaydi», — deydi aktrisa.
Uning qo‘shimcha qilishicha, libos tanlashda ham ona-bola qarashlari ko‘pincha bir-biriga to‘g‘ri kelmaydi. Shunga qaramay, ularning bahslari oilaviy muhitning ajralmas qismi bo‘lib qolgan.
Aktrisa yoshligida ancha muloyim va tortinchoq bo‘lganini eslab, hayot insonni vaqt o‘tishi bilan toblaydigan va mustahkamlaydigan katta maktab ekanini ham ta’kidladi. Uning fikricha, turmush tajribasi ayolni har qanday sinovga tayyor insonga aylantiradi.
…