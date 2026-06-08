Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?

·0·O‘zbekiston
Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?

Har qanday yirik megapolisning iqtisodiy quvvati va ijtimoiy barqarorligi undagi mehnat bozorining holati hamda aholining qaysi tarmoqlarda band ekanligi bilan belgilanadi. Milliy statistika agentligi tomonidan taqdim etilgan so‘nggi raqamlar O‘zbekiston poytaxti — Toshkent shahrida xizmat ko‘rsatish, sanoat va zamonaviy texnologiyalar tizimi naqadar tez rivojlanayotganini ko‘rsatmoqda. Ushbu ma’lumotlar asosida Toshkent shahri iqtisodiyotining drayver sohalarini tahlil qilib chiqish mumkin.

Iqtisodiyotning uch ustuni: Savdo, Sanoat va Qurilish

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Toshkent shahrida tadbirkorlik, ichki iste’mol va infratuzilma loyihalari bandlikning bosh harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib xizmat qilmoqda.

  • Ulgurji va chakana savdo: Poytaxt mehnat bozorida mutlaq yetakchilikni savdo sohasi egallab turibdi. Ayni paytda mazkur yo‘nalishda 241,6 ming nafar fuqaro mehnat qilmoqda. Bu Toshkentning nafaqat ma’muriy, balki Markaziy Osiyodagi yirik savdo va xab markazi ekanligidan dalolat beradi.

  • Ishlab chiqarish sanoati: Ikkinchi o‘rinda borayotgan sanoat tarmog‘ida 188,9 ming kishi band. Bu poytaxtda kichik sanoat zonalari, to‘qimachilik, oziq-ovqat va mashinasozlik korxonalarining salmog‘i hali hamon yuqori ekanini ko‘rsatadi.

  • Qurilish sohasi: Toshkentdagi ulkan bunyodkorlik ishlari sharofati bilan qurilish tarmog‘i 161,2 ming nafar aholini ish bilan ta’minlab, kuchli uchlikni yakunlab bermoqda.

Ijtimoiy soha va Davlat boshqaruvining barqarorligi

Poytaxtda intellektual mehnat va davlat sektorida band bo‘lganlar ulushi ham ancha yuqori. Xususan, kelajak avlod ta’lim-tarbiyasi bilan mashg‘ul bo‘lgan 139,4 ming nafar aholi ta’lim tizimida faoliyat yuritmoqda.

Davlat boshqaruvi, mudofaa va majburiy ijtimoiy ta’minot organlarida esa 118,6 ming kishi mehnat qilayotgan bo‘lsa, aholi salomatligi posbonlari — sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida xodimlar soni 79,1 ming nafarni tashkil etmoqda. Bu raqamlar shaharda ijtimoiy infratuzilmaning kengayib borayotgani bilan izohlanadi.

Logistika, Servis va Raqamli kelajak

Zamonaviy dunyoning eng tez o‘sib borayotgan yo‘nalishlaridan biri shubhasiz axborot texnologiyalaridir. Toshkentda axborot va aloqa sohasida 71,1 ming kishining bandligi qayd etilgan. Bu raqamli iqtisodiyot, startaplar va IT-parklarning rivojlanishi ortidan yangi avlod ish o‘rinlari yaratilayotganining yaqqol isbotidir. Shaharning intellektual salohiyatini belgilovchi professional, ilmiy va texnik faoliyatda esa 71,2 ming kishi mehnat qilmoqda.

Shuningdek, transport va logistika (tashish va saqlash) tarmog‘ida 103,1 ming, umumiy ovqatlanish va mehmonxona biznesida (yashash va ovqatlanish) 77,1 ming hamda boshqa turdagi xizmatlar sohasida 96,2 ming fuqaro mehnat qilmoqda. Moliya va sug‘urta yo‘nalishida 43,5 ming, ko‘chmas mulk operatsiyalarida esa 31 ming xodim band.

Eng kam bandlik kuzatilgan tarmoqlar

Tabiiyki, yirik megapolis va urbanizatsiyalashgan hudud bo‘lgani sababli Toshkentda qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi sohasida bandlik eng past ko‘rsatkichda — bor-yo‘g‘i 5,8 ming kishini tashkil etadi.

Shahar hayoti ta’minoti uchun mas’ul bo‘lgan kommunal sohalarda esa ko‘rsatkichlar quyidagicha:

  • Elektr, gaz va havoni konditsiyalash sohasida: 7,7 ming xodim.

  • Suv ta’minoti, oqova suv va chiqindilarni boshqarishda: 13,5 ming xodim.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Toshkent shahri mehnat bozori klassik xizmat ko‘rsatish va savdo iqtisodiyoti modeliga asoslangan. Shu bilan birga, IT, ilm-fan va moliya sohalarining o‘sib borishi yaqin yillarda poytaxtda yuqori daromadli va yuqori texnologiyali ish o‘rinlari ulushi yanada ortishidan dalolat beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiBugun, 13:33O‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiO‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiBugun, 12:57O‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiO‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiBugun, 12:50Poytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiPoytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiBugun, 07:39O‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindiO‘zbekistonda hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma’lumoti e’lon qilindiBugun, 07:01O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiO‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdiKecha, 17:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi