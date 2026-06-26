O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?

·30·O‘zbekiston
O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?

O‘zbekistonda aholining o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi yil sayin oshib bormoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan yangi ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yil yakunlari bo‘yicha mamlakatda o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 75,4 yoshni tashkil etgan.

Statistik ma’lumotlar tahliliga ko‘ra, mustaqillikning dastlabki yillarida O‘zbekistonda o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 66,4 yosh bo‘lgan. Keyingi yillarda mazkur ko‘rsatkich izchil o‘sib borgan. Xususan, 2000 yilda 70,8 yosh, 2010 yilda 73 yosh, 2015 yilda esa 73,6 yosh qayd etilgan.

2020 yilda koronavirus pandemiyasi ta’siri sababli o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 73,4 yoshgacha pasaygan bo‘lsa-da, keyingi yillarda yana ijobiy o‘sish kuzatildi. Jumladan, 2024 yilda bu ko‘rsatkich 75,1 yoshga yetgan bo‘lsa, 2025 yilda esa 75,4 yoshgacha ko‘tarilgan.

Mutaxassislar ushbu o‘sishni sog‘liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, tibbiy xizmatlar sifati va qamrovining kengayishi, profilaktik chora-tadbirlarning kuchaytirilishi hamda aholi turmush darajasining izchil yaxshilanib borayotgani bilan izohlamoqda.

Qayd etilishicha, o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, aholi salomatligi va sog‘liqni saqlash tizimi samaradorligini baholashdagi eng muhim demografik ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Yangi statistika esa O‘zbekistonda ushbu yo‘nalishda ijobiy o‘zgarishlar davom etayotganini ko‘rsatmoqda.

O'zbekistonMilliy statistika qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindiBugun, 10:43Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildiMustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildiKecha, 18:57Abituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydiAbituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydiKecha, 16:09O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?Kecha, 15:56Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiErtaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiKecha, 14:03O‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaO‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaKecha, 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi