O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindi

·28·O‘zbekiston
O‘zbekistonda olti kunlik sel xavfi e’lon qilindi

O‘zgidromet 28 iyundan 3 iyulga qadar kutilayotgan yomg‘irlar sabab O‘zbekistonning tog‘ oldi va tog‘li hududlarida sel va suv toshqini xavfi borligidan ogohlantirdi.

Qashqadaryo viloyatida Yakkabog‘, Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi va G‘uzor tumanlari xavfli hududlar qatoriga kiritilgan.

Surxondaryo viloyatida Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho‘rchi, Qumqo‘rg‘on va Muzrabot tumanlarida sel-suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin.

Samarqand viloyatida Urgut, Samarqand, Bulung‘ur, Nurobod, Qo‘shrabot, Kattaqo‘rg‘on, Payariq, Jomboy va Ishtixon tumanlari bo‘yicha ogohlantirish berilgan.

Navoiy viloyatida Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimex va Karmana tumanlarida ehtiyotkorlik choralarini ko‘rish so‘ralgan.

Jizzax viloyatida Zomin, Baxmal, G‘allaorol, Sharof Rashidov, Forish va Yangiobod tumanlarida sel kelishi xavfi mavjud.

Toshkent viloyatida Ohangaron, Bo‘stonliq, Parkent, Piskent, O‘rta Chirchiq va Yuqori Chirchiq tumanlari, shuningdek, Angren va Olmaliq shaharlarida kuchli yomg‘irlar oqibatida suv toshqini kuzatilishi mumkin.

Namangan viloyatida Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan va Yangiqo‘rg‘on tumanlari xavfli hududlar sifatida ko‘rsatilgan.

Farg‘ona viloyatida So‘x, Shohimardon, Farg‘ona va Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatida esa Andijon, Asaka, Jalolquduq, Qo‘rg‘ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo‘jaobod va Marhamat tumanlari hamda Xonobod shahrida sel-suv toshqini hodisalari ehtimoli bor.

Tog‘ oldi va tog‘li hududlarda yashovchi aholi, dam oluvchilar va ushbu yo‘nalishlarda harakatlanayotgan haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko‘rish so‘raldi.

Shuningdek, respublika ayrim hududlarida yomg‘ir suvlari to‘planib, ko‘chalar va pastqam joylarni suv bosishi mumkin.

O‘zgidrometQashqadaryoSurxondaryoToshkent viloyatiFarg‘onaSel xavfi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?O‘zbekistonliklar necha yil umr ko‘rmoqda?Bugun, 10:35Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildiMustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan esdalik nishoni ta’sis etildiKecha, 18:57Abituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydiAbituriyentlar diqqatiga: qabul bugun tugaydiKecha, 16:09O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?O‘zbekistonda kiviga talab keskin oshdi: asosiy ta’minotchi qaysi davlat?Kecha, 15:56Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiErtaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiKecha, 14:03O‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaO‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqdaKecha, 13:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekiston hududida ham sezildi