Real Madrid Trent Alexander-Arnold uchun raqobatchi topdi
Real Madrid kelasi mavsumda Trent Alexander-Arnold bilan raqobatlashadigan yangi oʻng qanot himoyachisini sotib olishni maqsad qilgan. Ispaniya giganti Inter himoyachisi Denzel Dumfries nomzodini koʻrib chiqmoqda. Shu bilan birga, klub Liverpul markaziy himoyachisi Ibrahima Konate transferi boʻyicha ham muzokaralarni jadallashtirgan. Madridliklar har ikkala transferni 2026-yilgi Jahon chempionati boshlangunga qadar yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashrining xabar berishicha, Real Madrid Trent Alexander-Arnoldning debyut mavsumidagi beqaror oʻyinidan soʻng himoya chizigʻini kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Oʻtgan mavsumda 27 yoshli futbolchi oʻng qanotni Dani Carvajal bilan boʻlishib olgan edi, biroq afsonaviy ispaniyalikning shartnomasi yakunlanib, jamoani tark etishi ortidan katta boʻshliq yuzaga keldi. Trent 30 ta oʻyinda maydonga tushib, 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi, ammo mushak jarohatlari unga xalaqit berdi.
Vaziyatni yanada murakkablashtirgan holda, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel kutilmaganda Trentni Jahon chempionati qaydnomasidan chiqarib tashladi va uning oʻrniga Tino Livramentoni tanladi. Shu sababli, "Qirollik klubi" ishonchli muqobil variant sifatida Denzel Dumfries variantiga toʻxtaldi. Inter bilan 2028-yilgacha shartnomasi boʻlishiga qaramay, Italiya klubi 30 yoshli niderlandiyalikni arzonroq narxda qoʻyib yuborishga tayyor.
Shu bilan birga, Real Madrid markaziy himoyani mustahkamlash uchun Ibrahima Konate transferiga bor eʼtiborini qaratgan. Liverpul himoyachisi shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgan, bu esa fevral oyidan beri davom etayotgan muzokaralarni tezlashtirdi. Qiziqarli tomoni, ushbu transferda Kylian Mbappe faol ishtirok etmoqda. Fransiya terma jamoasi safida boʻlib turgan hujumchi oʻz vatandoshini Ispaniyaga koʻchib oʻtishga koʻndirishga urinmoqda. Konate hazillashib: "Mbappe menga har ikki soatda qoʻngʻiroq qilyapti", — deya taʼkidladi.
Ushbu transfer operatsiyalari prezidentlik saylovlaridan soʻng jamoani boshqarishi kutilayotgan Joze Mourinyo tomonidan ham maʼqullangan. Real Madrid rahbariyati AQSH, Meksika va Kanadada oʻtadigan mundial boshlangunga qadar har ikki futbolchi bilan rasmiy shartnoma imzolab, yangi mavsumga toʻliq shakllangan tarkib bilan kirishmoqchi.
…