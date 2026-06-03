Real Madrid Trent Alexander-Arnold uchun raqobatchi topdi

·238·Sport
Real Madrid Trent Alexander-Arnold uchun raqobatchi topdi

Real Madrid kelasi mavsumda Trent Alexander-Arnold bilan raqobatlashadigan yangi oʻng qanot himoyachisini sotib olishni maqsad qilgan. Ispaniya giganti Inter himoyachisi Denzel Dumfries nomzodini koʻrib chiqmoqda. Shu bilan birga, klub Liverpul markaziy himoyachisi Ibrahima Konate transferi boʻyicha ham muzokaralarni jadallashtirgan. Madridliklar har ikkala transferni 2026-yilgi Jahon chempionati boshlangunga qadar yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashrining xabar berishicha, Real Madrid Trent Alexander-Arnoldning debyut mavsumidagi beqaror oʻyinidan soʻng himoya chizigʻini kuchaytirish choralarini koʻrmoqda. Oʻtgan mavsumda 27 yoshli futbolchi oʻng qanotni Dani Carvajal bilan boʻlishib olgan edi, biroq afsonaviy ispaniyalikning shartnomasi yakunlanib, jamoani tark etishi ortidan katta boʻshliq yuzaga keldi. Trent 30 ta oʻyinda maydonga tushib, 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi, ammo mushak jarohatlari unga xalaqit berdi.

Vaziyatni yanada murakkablashtirgan holda, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Thomas Tuchel kutilmaganda Trentni Jahon chempionati qaydnomasidan chiqarib tashladi va uning oʻrniga Tino Livramentoni tanladi. Shu sababli, "Qirollik klubi" ishonchli muqobil variant sifatida Denzel Dumfries variantiga toʻxtaldi. Inter bilan 2028-yilgacha shartnomasi boʻlishiga qaramay, Italiya klubi 30 yoshli niderlandiyalikni arzonroq narxda qoʻyib yuborishga tayyor.

Shu bilan birga, Real Madrid markaziy himoyani mustahkamlash uchun Ibrahima Konate transferiga bor eʼtiborini qaratgan. Liverpul himoyachisi shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgan, bu esa fevral oyidan beri davom etayotgan muzokaralarni tezlashtirdi. Qiziqarli tomoni, ushbu transferda Kylian Mbappe faol ishtirok etmoqda. Fransiya terma jamoasi safida boʻlib turgan hujumchi oʻz vatandoshini Ispaniyaga koʻchib oʻtishga koʻndirishga urinmoqda. Konate hazillashib: "Mbappe menga har ikki soatda qoʻngʻiroq qilyapti", — deya taʼkidladi.

Ushbu transfer operatsiyalari prezidentlik saylovlaridan soʻng jamoani boshqarishi kutilayotgan Joze Mourinyo tomonidan ham maʼqullangan. Real Madrid rahbariyati AQSH, Meksika va Kanadada oʻtadigan mundial boshlangunga qadar har ikki futbolchi bilan rasmiy shartnoma imzolab, yangi mavsumga toʻliq shakllangan tarkib bilan kirishmoqchi.

Real MadridTrent Alexander-ArnoldDenzel DumfriesIbrahima KonateTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi