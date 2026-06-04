Liverpul va Manchester Siti Germaniya iqtidorini qoʻlga kiritishga yaqin

·137·Sport
Liverpul va Manchester Siti Germaniya iqtidorini qoʻlga kiritishga yaqin
Audio versiyasi

Angliya Premer-ligasining ikki giganti — Liverpul va Manchester Siti jamoalari "Herta Berlin"ning yosh yulduzi Kennet Eichhorn uchun kurashda yaqqol peshqadamga aylanishdi. Germaniya Bundesligasining yetakchi klublari Bavariya va Borussiya Dortmund 16 yoshli yarim himoyachi uchun muzokaralardan chiqishga qaror qilganidan soʻng, ingliz klublarida ajoyib imkoniyat paydo boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Bavariya sport direktori Max Eberl ushbu transferning ashaddiy tarafdori boʻlgan va futbolchining vakillari bilan muntazam aloqada boʻlib turgan. Biroq, Myunxen klubi rahbariyati ichida yakuniy kelishuvga erishilmadi. Bavariya rahbariyati katta miqdordagi mablagʻni sarflashdan koʻra, oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchilariga eʼtibor qaratishni afzal koʻrmoqda.

Transfer yoʻlidagi asosiy toʻsiq futbolchi agentlarining moliyaviy talablari boʻldi. Xabarlarga koʻra, agentlar soʻrayotgan "koʻrinmas toʻlovlar" (handgeld) miqdori 10 million yevrodan oshib ketgan va bu hatto "Herta Berlin"ga toʻlanadigan transfer summasidan ham koʻproqdir. Borussiya Dortmund ham aynan shu sababli umumiy paketni juda qimmat deb hisoblab, poygani tark etdi.

Kennet Eichhornning shartnomasida iyun oyida muddati tugaydigan 12 million yevrolik tovon puli bandi mavjud. Germaniya klublari chekingan bir paytda, Manchester Siti va Liverpul ushbu iqtidor uchun 20 million yevrogacha mablagʻ sarflashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Garchi Brexit qoidalari sababli futbolchi 18 yoshga toʻlguniga qadar Angliyada oʻynay olmasa-da, klublar uni hozir sotib olib, ijaraga berish variantini koʻrib chiqmoqdalar.

LiverpulManchester SitiBavariyaBorussiya DortmundTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi