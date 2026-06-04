Liverpul va Manchester Siti Germaniya iqtidorini qoʻlga kiritishga yaqin
Angliya Premer-ligasining ikki giganti — Liverpul va Manchester Siti jamoalari "Herta Berlin"ning yosh yulduzi Kennet Eichhorn uchun kurashda yaqqol peshqadamga aylanishdi. Germaniya Bundesligasining yetakchi klublari Bavariya va Borussiya Dortmund 16 yoshli yarim himoyachi uchun muzokaralardan chiqishga qaror qilganidan soʻng, ingliz klublarida ajoyib imkoniyat paydo boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Bavariya sport direktori Max Eberl ushbu transferning ashaddiy tarafdori boʻlgan va futbolchining vakillari bilan muntazam aloqada boʻlib turgan. Biroq, Myunxen klubi rahbariyati ichida yakuniy kelishuvga erishilmadi. Bavariya rahbariyati katta miqdordagi mablagʻni sarflashdan koʻra, oʻz akademiyasi tarbiyalanuvchilariga eʼtibor qaratishni afzal koʻrmoqda.
Transfer yoʻlidagi asosiy toʻsiq futbolchi agentlarining moliyaviy talablari boʻldi. Xabarlarga koʻra, agentlar soʻrayotgan "koʻrinmas toʻlovlar" (handgeld) miqdori 10 million yevrodan oshib ketgan va bu hatto "Herta Berlin"ga toʻlanadigan transfer summasidan ham koʻproqdir. Borussiya Dortmund ham aynan shu sababli umumiy paketni juda qimmat deb hisoblab, poygani tark etdi.
Kennet Eichhornning shartnomasida iyun oyida muddati tugaydigan 12 million yevrolik tovon puli bandi mavjud. Germaniya klublari chekingan bir paytda, Manchester Siti va Liverpul ushbu iqtidor uchun 20 million yevrogacha mablagʻ sarflashga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Garchi Brexit qoidalari sababli futbolchi 18 yoshga toʻlguniga qadar Angliyada oʻynay olmasa-da, klublar uni hozir sotib olib, ijaraga berish variantini koʻrib chiqmoqdalar.
…