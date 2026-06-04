Abduqodir Husanov «Manchester Siti» rekordiga hissa qo‘shadi

·76·Sport
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» rekordiga hissa qo‘shadi

«Manchester Siti» 2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etadigan futbolchilar soni bo‘yicha klublar orasida yetakchilik qilmoqda.

Angliya klubi tarkibidan turli milliy jamoalarga jami 19 nafar futbolchi chaqirilgan. Bu ko‘rsatkich musobaqa ishtirokchilari orasidagi klublar ichida eng yuqorisi hisoblanadi.

Ro‘yxatdan Angliya, Norvegiya, G‘ana, Misr, Belgiya, Fransiya, Xorvatiya, Portugaliya, Niderlandiya, Ispaniya, Jazoir va O‘zbekiston terma jamoalari vakillari o‘rin olgan.

Ular orasida O‘zbekiston milliy jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov ham bor. Shu tariqa u ham «Manchester Siti»ning mazkur natijasiga o‘z hissasini qo‘shmoqda.

Klubdan Jahon chempionatiga chaqirilgan futbolchilar:

— Niko O'Rayli (Angliya)
— Jon Stounz (Angliya)
— Mark Gehi (Angliya)
— Jeyms Trafford (Angliya)
— Erling Xoland (Norvegiya)
— Antuan Semeno (G‘ana)
— Omar Marmush (Misr)
— Jeremi Doku (Belgiya)
— Rayan Sherki (Fransiya)
— Mateo Kovachich (Xorvatiya)
— Mateush Nunesh (Portugaliya)
— Tijjani Reynders (Niderlandiya)
Rodri (Ispaniya)
Bernardu Silva (Portugaliya)
— Natan Ake (Niderlandiya)
— Rayan Ait-Nuri (Jazoir)
— Abduqodir Husanov (O‘zbekiston)
— Ruben Diash (Portugaliya)
— Yoshko Gvardiol (Xorvatiya).

Manchester SitiAbdulkodir HusanovOʻzbekistonErling HolandRodri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdiBugun, 05:04Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi rejaBugun, 04:33Bavariya oʻz iqtidori Arijon Ibrahimovic boʻyicha yakuniy qarorga keldiBugun, 04:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» rekordiga hissa qo‘shadi – Zamin.uz, 04.06.2026