Atletiko Madrid Manchester Siti yarim himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi

·219·Sport
Atletiko Madrid Manchester Siti yarim himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Audio versiyasi

Madridning Atletiko Madrid klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Tijjani Reijndersga kutilmagan qiziqish bildirmoqda. Diego Simeone niderlandiyalik futbolchini oʻz jamoasining markaziy qismidagi yetishmayotgan boʻlak deb hisoblamoqda. Angliyadagi faoliyatini juda yorqin boshlaganiga qaramay, sobiq Milan yulduzi barqarorlik borasida muammolarga duch keldi va endilikda yozgi transfer oynasida La Ligaga koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Simeone oʻzining yarim himoya chizigʻini yangilash niyatida va Reijndersni "matraschilar" tarkibiga energiya hamda texnik sifat qoʻsha oladigan ideal nomzod sifatida koʻrmoqda. Etihad stadioniga katta umidlar bilan kelgan Niderlandiya terma jamoasi aʼzosi, agar joriy yozda munosib taklif tushsa, jamoani tark etishi mumkin. Xabarlarga koʻra, Madrid grandi Manchester Siti rahbariyatining irodasini sinab koʻrish uchun 65 million yevro atrofida rasmiy taklif tayyorlamoqda.

Simeone Reijndersning taktik zakovati va Yevropaning top-ligalaridagi tajribasi unga Metropolitano stadionidagi talabchan muhitga tezda moslashish imkonini beradi deb ishonadi. Manchester Siti esa dastlabki sarmoyadan sezilarli foyda koʻrish sharti bilan uni sotishga tayyor. Mavsum boshidagi qahramonliklariga qaramay, 27 yoshli futbolchining Pep Guardiola qoʻl ostidagi oʻyin vaqti sezilarli darajada kamayib ketdi.

Reijnders Angliya Premer-ligasining soʻnggi 14 ta oʻyinidan 9 tasida zaxirada qolib ketdi, hatto ichki kubok finallarida ham maydonga tushirilmadi. Bunday holat uni transfer bozoridagi asosiy nomzodlardan biriga aylantirdi. Manchester Siti esa uning sotuvidan tushgan mablagʻni tarkibning boshqa qismlarini kuchaytirishga, xususan, Nottingem Forest aʼzosi Elliot Anderson kabi nishonlarni qoʻlga kiritishga yoʻnaltirishi mumkin.

Atletiko Madrid bu poygada Italiya klublari bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keladi. Futbolchining San Sirodagi muvaffaqiyatli oʻyinlari unutilmagan va Yuventus kabi grandlar uning Manchesterdagi holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq, futbolchining oʻzi La Ligada toʻp surish va Simeone qoʻl ostida ishlash gʻoyasiga qiziqish bildirayotgani Atletikoning imkoniyatlarini oshirmoqda.

Atletiko MadridManchester SitiTransferTijjani ReijndersLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi