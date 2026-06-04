Atletiko Madrid Manchester Siti yarim himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olmoqchi
Madridning Atletiko Madrid klubi Manchester Siti yarim himoyachisi Tijjani Reijndersga kutilmagan qiziqish bildirmoqda. Diego Simeone niderlandiyalik futbolchini oʻz jamoasining markaziy qismidagi yetishmayotgan boʻlak deb hisoblamoqda. Angliyadagi faoliyatini juda yorqin boshlaganiga qaramay, sobiq Milan yulduzi barqarorlik borasida muammolarga duch keldi va endilikda yozgi transfer oynasida La Ligaga koʻchib oʻtishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Simeone oʻzining yarim himoya chizigʻini yangilash niyatida va Reijndersni "matraschilar" tarkibiga energiya hamda texnik sifat qoʻsha oladigan ideal nomzod sifatida koʻrmoqda. Etihad stadioniga katta umidlar bilan kelgan Niderlandiya terma jamoasi aʼzosi, agar joriy yozda munosib taklif tushsa, jamoani tark etishi mumkin. Xabarlarga koʻra, Madrid grandi Manchester Siti rahbariyatining irodasini sinab koʻrish uchun 65 million yevro atrofida rasmiy taklif tayyorlamoqda.
Simeone Reijndersning taktik zakovati va Yevropaning top-ligalaridagi tajribasi unga Metropolitano stadionidagi talabchan muhitga tezda moslashish imkonini beradi deb ishonadi. Manchester Siti esa dastlabki sarmoyadan sezilarli foyda koʻrish sharti bilan uni sotishga tayyor. Mavsum boshidagi qahramonliklariga qaramay, 27 yoshli futbolchining Pep Guardiola qoʻl ostidagi oʻyin vaqti sezilarli darajada kamayib ketdi.
Reijnders Angliya Premer-ligasining soʻnggi 14 ta oʻyinidan 9 tasida zaxirada qolib ketdi, hatto ichki kubok finallarida ham maydonga tushirilmadi. Bunday holat uni transfer bozoridagi asosiy nomzodlardan biriga aylantirdi. Manchester Siti esa uning sotuvidan tushgan mablagʻni tarkibning boshqa qismlarini kuchaytirishga, xususan, Nottingem Forest aʼzosi Elliot Anderson kabi nishonlarni qoʻlga kiritishga yoʻnaltirishi mumkin.
Atletiko Madrid bu poygada Italiya klublari bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keladi. Futbolchining San Sirodagi muvaffaqiyatli oʻyinlari unutilmagan va Yuventus kabi grandlar uning Manchesterdagi holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq, futbolchining oʻzi La Ligada toʻp surish va Simeone qoʻl ostida ishlash gʻoyasiga qiziqish bildirayotgani Atletikoning imkoniyatlarini oshirmoqda.
…