Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi

·35·Sport
Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida boshlanishi arafasida turgan Jahon chempionati (JCH-2026) oldidan terma jamoalar o‘z kuchlarini sinab ko‘rish va taktik sxemalarni mukammallashtirish maqsadida qizg‘in tayyorgarlik uchrashuvlarini o‘tkazishmoqda. Ana shunday mas’uliyatli nazorat bahslaridan biri Yevropaning kuchli va yulduzli tarkibga ega bo‘lgan Belgiya hamda Afrikaning noqulay va shijoatli vakili — Tunis terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.

Belgiya yashil maydonlari mezbonlik qilgan ushbu o‘rtoqlik bellashuvida muxlislar gollarga boy va mutlaq ustuvorlik ostida kechgan qiziqarli futbol shousiga guvoh bo‘lishdi. Unda maydon egalari raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritib, haqqoniy va yirik g‘alabani rasmiylashtirishdi.

Gollar paradi va «qizil iblislar»ning benuqson o‘yini

Uchrashuv startidan boshlab tashabbusni o‘z qo‘liga olgan mezbonlar hujum chizig‘ida juda faol harakat qilishdi va vaziyatlardan unumli foydalanishdi. O‘yinda kiritilgan gollar xronologiyasi quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Ilk muvaffaqiyat: Bahsning 28-daqiqasida Londonning «Arsenal» klubi yulduzi Leandro Trossar hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi.

  • Bosimning kuchayishi: Ikkinchi bo‘lim boshida, ya’ni 53-daqiqada iqtidorli Sharl de Ketelare oradagi farqni yiriklashtirdi.

  • Sardorlik mahorati: Mashhur pleymeyker Kevin De Bryuyne 65-daqiqada o‘z mahoratini namoyish etib, hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi.

  • Yakuniy nuqtalar: O‘yin oxirida Tunis mudofaasi butunlay taslim bo‘ldi — 85-daqiqada Dodi Lukebakio va oradan ikki daqiqa o‘tib, 87-daqiqada Nikolas Raskin yakuniy hisobni (5:0) o‘rnatdi.

Nazorat uchrashuvining umumiy bayoni (Tablo)

Bugungi uchrashuvning qisqacha va aniq statistik manzarasi quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda o‘z aksini topgan:

O‘yin maqomi

To‘p surgan jamoalar va yakuniy hisob

Gol mualliflari va daqiqalari

O‘rtoqlik uchrashuvi

Belgiya — Tunis ( 5 : 0 )

L. Trossar (28')


Sh. de Ketelare (53')


K. De Bryuyne (65')


D. Lukebakio (85')


N. Raskin (87')

Oldinda — Jahon chempionatining mas’uliyatli sinovlari

Ushbu uchrashuv ikkala terma jamoa ustozlari uchun ham Mundial oldidan tarkibning zaif va kuchli tomonlarini bilib olish uchun juda yaxshi imkoniyat bo‘ldi. Eslatib o‘tamiz, bo‘lajak dunyo birinchiligida har ikki jamoani ham jiddiy imtihonlar kutmoqda:

  • Rudi Garsiya boshqaruvidagi Belgiya terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichida Misr, Eron va Yangi Zelandiya vakillariga qarshi kurash olib boradi.

  • Tunis terma jamoasi esa Mundialning eng qiyin kvartetlaridan biriga tushgan bo‘lib, ularning raqiblari Yaponiya, Shvetsiya va Niderlandiya jamoalari bo‘lishadi.

Zamin sharhi: Belgiya terma jamoasining Tunis ustidan qozongan ushbu ishonchli g‘alabasi jamoaning JCH-2026 oldidan ruhiy va taktik jihatdan juda a’lo holatda ekanligini ko‘rsatadi. Rudi Garsiya qisqa vaqt ichida yulduzli tarkib va yosh iqtidorlar o‘rtasida ajoyib balans topa olgan. To‘g‘ri, Tunis uchun bu juda og‘ir mag‘lubiyat, biroq Japoniya va Niderlandiya kabi top-jamoalarga qarshi rasmiy bahslardan avval bunday zaif nuqtalarni bilib olish ular uchun foydadan holi bo‘lmaydi. Shimoliy Amerika yashil maydonlarida ikkala terma jamoaga ham chiroyli va mazmunli o‘yinlar tilab qolamiz.

Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rayotgan terma jamoalarning nazorat o‘yinlari natijalari, Mundial-2026 kundaligi va futbol olamining eng eksklyuziv insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

BelgiyaTunisLeandro TrossardKevin De BruyneArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Kecha, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi