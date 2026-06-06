Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida boshlanishi arafasida turgan Jahon chempionati (JCH-2026) oldidan terma jamoalar o‘z kuchlarini sinab ko‘rish va taktik sxemalarni mukammallashtirish maqsadida qizg‘in tayyorgarlik uchrashuvlarini o‘tkazishmoqda. Ana shunday mas’uliyatli nazorat bahslaridan biri Yevropaning kuchli va yulduzli tarkibga ega bo‘lgan Belgiya hamda Afrikaning noqulay va shijoatli vakili — Tunis terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.
Belgiya yashil maydonlari mezbonlik qilgan ushbu o‘rtoqlik bellashuvida muxlislar gollarga boy va mutlaq ustuvorlik ostida kechgan qiziqarli futbol shousiga guvoh bo‘lishdi. Unda maydon egalari raqib darvozasiga javobsiz 5 ta to‘p kiritib, haqqoniy va yirik g‘alabani rasmiylashtirishdi.
Gollar paradi va «qizil iblislar»ning benuqson o‘yini
Uchrashuv startidan boshlab tashabbusni o‘z qo‘liga olgan mezbonlar hujum chizig‘ida juda faol harakat qilishdi va vaziyatlardan unumli foydalanishdi. O‘yinda kiritilgan gollar xronologiyasi quyidagicha ko‘rinish oldi:
Ilk muvaffaqiyat: Bahsning 28-daqiqasida Londonning «Arsenal» klubi yulduzi Leandro Trossar hisobni ochib, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Bosimning kuchayishi: Ikkinchi bo‘lim boshida, ya’ni 53-daqiqada iqtidorli Sharl de Ketelare oradagi farqni yiriklashtirdi.
Sardorlik mahorati: Mashhur pleymeyker Kevin De Bryuyne 65-daqiqada o‘z mahoratini namoyish etib, hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Yakuniy nuqtalar: O‘yin oxirida Tunis mudofaasi butunlay taslim bo‘ldi — 85-daqiqada Dodi Lukebakio va oradan ikki daqiqa o‘tib, 87-daqiqada Nikolas Raskin yakuniy hisobni (5:0) o‘rnatdi.
Nazorat uchrashuvining umumiy bayoni (Tablo)
Bugungi uchrashuvning qisqacha va aniq statistik manzarasi quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadvalda o‘z aksini topgan:
O‘yin maqomi
To‘p surgan jamoalar va yakuniy hisob
Gol mualliflari va daqiqalari
O‘rtoqlik uchrashuvi
Belgiya — Tunis ( 5 : 0 )
L. Trossar (28')
Sh. de Ketelare (53')
K. De Bryuyne (65')
D. Lukebakio (85')
N. Raskin (87')
Oldinda — Jahon chempionatining mas’uliyatli sinovlari
Ushbu uchrashuv ikkala terma jamoa ustozlari uchun ham Mundial oldidan tarkibning zaif va kuchli tomonlarini bilib olish uchun juda yaxshi imkoniyat bo‘ldi. Eslatib o‘tamiz, bo‘lajak dunyo birinchiligida har ikki jamoani ham jiddiy imtihonlar kutmoqda:
Rudi Garsiya boshqaruvidagi Belgiya terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichida Misr, Eron va Yangi Zelandiya vakillariga qarshi kurash olib boradi.
Tunis terma jamoasi esa Mundialning eng qiyin kvartetlaridan biriga tushgan bo‘lib, ularning raqiblari Yaponiya, Shvetsiya va Niderlandiya jamoalari bo‘lishadi.
Zamin sharhi: Belgiya terma jamoasining Tunis ustidan qozongan ushbu ishonchli g‘alabasi jamoaning JCH-2026 oldidan ruhiy va taktik jihatdan juda a’lo holatda ekanligini ko‘rsatadi. Rudi Garsiya qisqa vaqt ichida yulduzli tarkib va yosh iqtidorlar o‘rtasida ajoyib balans topa olgan. To‘g‘ri, Tunis uchun bu juda og‘ir mag‘lubiyat, biroq Japoniya va Niderlandiya kabi top-jamoalarga qarshi rasmiy bahslardan avval bunday zaif nuqtalarni bilib olish ular uchun foydadan holi bo‘lmaydi. Shimoliy Amerika yashil maydonlarida ikkala terma jamoaga ham chiroyli va mazmunli o‘yinlar tilab qolamiz.
Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rayotgan terma jamoalarning nazorat o‘yinlari natijalari, Mundial-2026 kundaligi va futbol olamining eng eksklyuziv insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…