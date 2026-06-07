Estevao Willian JCh-2026ni oʻtkazib yuborgani haqida: «Ota-onamning bagʻrida yigʻladim»
Chelsi klubining yosh yulduzi Estevao Willian Braziliya terma jamoasi safida JCh-2026da ishtirok etish orzusini chippakka chiqargan ogʻir jarohati haqida ochiq gapirdi. 19 yoshli iqtidor egasi Karlo Anchelotti boshchiligidagi «Selesao» tarkibiga kiritilishi aniq edi, biroq mushaklaridagi jiddiy muammo uning jahon arenasidagi debyutiga toʻsqinlik qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yosh hujumchi saralash bosqichining barcha oʻyinlarida qatnashib, AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan turnirda asosiy figuraga aylanishi kutilayotgan edi. Biroq Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester Yunaytedga qarshi bahsda olingan jarohat hammasini oʻzgartirib yubordi. «Jahon chempionatida oʻynash — amalga oshgan orzu, hamma buni xohlaydi. Ayniqsa, butun jarayonda ishtirok etganim uchun bu qalbimda juda katta qaygʻu uygʻotdi», — dedi u ESPN nashriga.
Estevao vaziyat qanchalik jiddiy ekanini tushunib yetgan lahzalarni esladi. Chelsi tibbiy shtabi xabarni yetkazish uchun uning oilasini chaqirtirgan. Tekshiruvlar natijasida futbolchining tizza osti payi eng yuqori darajada yirtilgani maʼlum boʻldi. «Shifokor natijalarni aytish uchun ota-onamni ham olib kelishimni soʻraganida, nimadir yomon boʻlishini sezgan edim. Toʻrtinchi darajali jarohat ekanini eshitganimda shok holatiga tushdim», — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Ushbu jarohat nafaqat futbolchi, balki klub uchun ham qimmatga tushdi. Estevao mavsum yakunida Chelsi vaqtinchalik murabbiyi Kalum Makfarlanga yordam bera olmadi. Braziliyalik vinger Manchester Siti jamoasiga qarshi boy berilgan Angliya kubogi finalini ham oʻtkazib yubordi. Natijada London klubi kelasi mavsum uchun hech qanday yevrokubok yoʻllanmasini qoʻlga kirita olmadi.
…