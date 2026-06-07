Estevao Willian JCh-2026ni oʻtkazib yuborgani haqida: «Ota-onamning bagʻrida yigʻladim»

·77·Sport
Estevao Willian JCh-2026ni oʻtkazib yuborgani haqida: «Ota-onamning bagʻrida yigʻladim»

Chelsi klubining yosh yulduzi Estevao Willian Braziliya terma jamoasi safida JCh-2026da ishtirok etish orzusini chippakka chiqargan ogʻir jarohati haqida ochiq gapirdi. 19 yoshli iqtidor egasi Karlo Anchelotti boshchiligidagi «Selesao» tarkibiga kiritilishi aniq edi, biroq mushaklaridagi jiddiy muammo uning jahon arenasidagi debyutiga toʻsqinlik qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yosh hujumchi saralash bosqichining barcha oʻyinlarida qatnashib, AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan turnirda asosiy figuraga aylanishi kutilayotgan edi. Biroq Angliya Premer-ligasi doirasidagi Manchester Yunaytedga qarshi bahsda olingan jarohat hammasini oʻzgartirib yubordi. «Jahon chempionatida oʻynash — amalga oshgan orzu, hamma buni xohlaydi. Ayniqsa, butun jarayonda ishtirok etganim uchun bu qalbimda juda katta qaygʻu uygʻotdi», — dedi u ESPN nashriga.

Estevao vaziyat qanchalik jiddiy ekanini tushunib yetgan lahzalarni esladi. Chelsi tibbiy shtabi xabarni yetkazish uchun uning oilasini chaqirtirgan. Tekshiruvlar natijasida futbolchining tizza osti payi eng yuqori darajada yirtilgani maʼlum boʻldi. «Shifokor natijalarni aytish uchun ota-onamni ham olib kelishimni soʻraganida, nimadir yomon boʻlishini sezgan edim. Toʻrtinchi darajali jarohat ekanini eshitganimda shok holatiga tushdim», — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Ushbu jarohat nafaqat futbolchi, balki klub uchun ham qimmatga tushdi. Estevao mavsum yakunida Chelsi vaqtinchalik murabbiyi Kalum Makfarlanga yordam bera olmadi. Braziliyalik vinger Manchester Siti jamoasiga qarshi boy berilgan Angliya kubogi finalini ham oʻtkazib yubordi. Natijada London klubi kelasi mavsum uchun hech qanday yevrokubok yoʻllanmasini qoʻlga kirita olmadi.

ChelsiEstevao WillianBraziliyaJCh-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaPep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaBugun, 11:57Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaYuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaBugun, 11:51Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38Arsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaArsenal hujumni kuchaytirish uchun Morgan Gibbs-White nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 08:34Maykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinMaykl Olise faoliyatini Madridning «Real» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 08:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)