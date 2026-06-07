Yangi toʻlqin: Lamine Yamal, Erling Xoland va 2026-yilgi JCh debyutantlari
2026-yilgi Jahon chempionati boshlanishiga bir haftadan kam vaqt qoldi. AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan ushbu turnirda ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etadi, bu esa koʻplab yulduz futbolchilar uchun global sahnada debyut qilish imkoniyatini yaratadi. Baʼzi oʻyinchilar yoshligi sababli, boshqalari esa jamoasining saralashdan oʻta olmagani tufayli shu paytgacha ushbu nufuzli musobaqadan chetda qolayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiya terma jamoasi 1998-yildan beri ilk bor turnirga yoʻllanma oldi va koʻpchilik ularni musobaqaning "qora tulpori" sifatida koʻrmoqda. Martin Odegaard, Antonio Nusa va Alexander Sorloth kabi yulduzlar qatorida asosiy eʼtibor Manchester Siti hujumchisi Erling Xolandga qaratiladi. Uning terma jamoadagi koʻrsatkichlari hayratlanarli: 49 oʻyinda 55 ta gol. Bu yoz nafaqat Erling Xoland uchun birinchi Jahon chempionati, balki uning faoliyatidagi ilk yirik xalqaro turnir boʻladi.
Norvegiya guruh bosqichida Iroq, Senegal va Fransiya bilan kuch sinashadi. Raqib himoyachilari Erling Xolandning tezkor hujumlaridan hozirdan xavotirda ekani aniq. Manchester Siti safida rekordlarni yangilayotgan hujumchi oʻzining debyut chempionatida ham shunday sermahsullik koʻrsata oladimi? Koʻpchilik bunga shubha qilmayapti.
Ispaniya futbolining yangi umidi Lamine Yamal ham diqqat markazida. Barselona safida 15 yoshida debyut qilganidan beri u oʻzining sehrli harakatlari bilan dunyoni hayratga solib kelmoqda. Lamine Yamal Yevro-2024 turnirida haqiqiy yetakchiga aylandi va Ispaniyaning chempionligiga katta hissa qoʻshdi. Endi esa u Jahon chempionati taxtini zabt etishga tayyor.
Agar Lamine Yamal Amerika maydonlarida ham Yevropadagi kabi yorqin oʻyin koʻrsatsa, u dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoniga asosiy nomzod boʻlishi mumkin. Ushbu ikki yulduzdan tashqari yana oʻndan ortiq jahon darajasidagi futbolchilar oʻzlarining ilk Mundialida ishtirok etishni intizorlik bilan kutishmoqda.
…