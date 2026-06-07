Yangi toʻlqin: Lamine Yamal, Erling Xoland va 2026-yilgi JCh debyutantlari

·61·Sport
Yangi toʻlqin: Lamine Yamal, Erling Xoland va 2026-yilgi JCh debyutantlari

2026-yilgi Jahon chempionati boshlanishiga bir haftadan kam vaqt qoldi. AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qiladigan ushbu turnirda ilk bor 48 ta jamoa ishtirok etadi, bu esa koʻplab yulduz futbolchilar uchun global sahnada debyut qilish imkoniyatini yaratadi. Baʼzi oʻyinchilar yoshligi sababli, boshqalari esa jamoasining saralashdan oʻta olmagani tufayli shu paytgacha ushbu nufuzli musobaqadan chetda qolayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiya terma jamoasi 1998-yildan beri ilk bor turnirga yoʻllanma oldi va koʻpchilik ularni musobaqaning "qora tulpori" sifatida koʻrmoqda. Martin Odegaard, Antonio Nusa va Alexander Sorloth kabi yulduzlar qatorida asosiy eʼtibor Manchester Siti hujumchisi Erling Xolandga qaratiladi. Uning terma jamoadagi koʻrsatkichlari hayratlanarli: 49 oʻyinda 55 ta gol. Bu yoz nafaqat Erling Xoland uchun birinchi Jahon chempionati, balki uning faoliyatidagi ilk yirik xalqaro turnir boʻladi.

Norvegiya guruh bosqichida Iroq, Senegal va Fransiya bilan kuch sinashadi. Raqib himoyachilari Erling Xolandning tezkor hujumlaridan hozirdan xavotirda ekani aniq. Manchester Siti safida rekordlarni yangilayotgan hujumchi oʻzining debyut chempionatida ham shunday sermahsullik koʻrsata oladimi? Koʻpchilik bunga shubha qilmayapti.

Ispaniya futbolining yangi umidi Lamine Yamal ham diqqat markazida. Barselona safida 15 yoshida debyut qilganidan beri u oʻzining sehrli harakatlari bilan dunyoni hayratga solib kelmoqda. Lamine Yamal Yevro-2024 turnirida haqiqiy yetakchiga aylandi va Ispaniyaning chempionligiga katta hissa qoʻshdi. Endi esa u Jahon chempionati taxtini zabt etishga tayyor.

Agar Lamine Yamal Amerika maydonlarida ham Yevropadagi kabi yorqin oʻyin koʻrsatsa, u dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoniga asosiy nomzod boʻlishi mumkin. Ushbu ikki yulduzdan tashqari yana oʻndan ortiq jahon darajasidagi futbolchilar oʻzlarining ilk Mundialida ishtirok etishni intizorlik bilan kutishmoqda.

Jahon ChempionatiErling XolandLamine YamalNorvegiyaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Federico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiFederico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdiBugun, 12:16Fransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziFransiya terma jamoasida mojaro: Kylian Mbappe va Rayan Cherki noroziBugun, 12:13Pep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaPep Guardiola Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona oʻyinidan hayratdaBugun, 11:57Yuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaYuventus hujum chizigʻini Alexander Sorloth va Randal Kolo Muani bilan kuchaytirmoqdaBugun, 11:51Eronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiEronlik futbol mulozimlariga AQSH vizasi berilmadiBugun, 11:20Chelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiChelsi Shvetsiyaning yosh yulduzi uchun rekord darajadagi taklif yubordiBugun, 08:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)