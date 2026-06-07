Gavi mashgʻulotda Rodri bilan toʻqnashib ketdi: Ispaniya terma jamoasida xavotir

·85·Sport
Gavi mashgʻulotda Rodri bilan toʻqnashib ketdi: Ispaniya terma jamoasida xavotir

Ispaniya terma jamoasining JCh-2026 turniriga tayyorgarlik jarayonida kutilmagan koʻngilsizlik yuz berdi. AQSHning Chattanuga shahrida oʻtayotgan mashgʻulotlar vaqtida Barselona yulduzi Gavi va Manchester Siti tayanch yarim himoyachisi Rodri oʻrtasida jiddiy toʻqnashuv sodir boʻldi. Yosh yarim himoyachining oʻziga xos tajovuzkor oʻyin uslubi tajribali jamoadoshining maydonda ogʻriqdan bukilib qolishiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Luis de la Fuente shogirdlari 15-iyun kuni Kabo-Verdega qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyiniga tayyorgarlik koʻrayotgan bir paytda, Tennessi shtatidagi bazada muhit biroz taranglashdi. Gavi mashgʻulot oʻyinini xuddi finaldek qabul qilib, toʻp uchun kurashda kechikdi va butsasining tishlari bilan Rodri ning toʻpigʻiga zarba berdi. Manchester Siti yulduzi maydonga yiqilib, oyogʻini ushlagancha azobda qoldi, bu esa murabbiylar shtabini jiddiy tashvishga soldi.

Jahon chempionati boshlanishiga bir haftadan koʻproq vaqt qolganida Rodri ning jarohat olishi Ispaniya strategiyasini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin edi. Gavi darhol jamoadoshidan uzr soʻradi, tibbiy xodimlar esa maydonga yugurib chiqishdi. Dastlabki tasvirlar qoʻrqinchli koʻringan boʻlsa-da, Rodri biroz vaqt oʻtgach oʻrnidan turishga muvaffaq boʻldi va mashgʻulotni biroz oqsoqlangan holda yakunladi.

Shu bilan birga, Luis de la Fuente uchun ijobiy yangiliklar ham bor. Lamine Yamal va Nico Williams oʻzlarining reabilitatsiya dasturlarini davom ettirishmoqda. Har ikki qanot hujumchisi mushak jarohatlari tufayli bir oydan ortiq vaqtni oʻtkazib yuborgan edi. Ular chigalyozdi mashqlari va "rondo"larda ishtirok etishdi, biroq kontaktli kurashlardan chetda turishdi. Ularning Peruga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida maydonga tushishi kutilmayapti.

IspaniyaGaviRodriJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?Bugun, 18:29Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiBugun, 18:17Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bugun, 18:11Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)