Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?

·107·Sport
Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?

Jahon futbolining eng yorqin va umidli yosh yulduzlaridan biri, "Barselona" klubi hamda Ispaniya terma jamoasining sehrli vingeri Lamin Yamal yaqinda bergan intervyusida sport olamining eng nufuzli shaxsiy sovrini atrofidagi xotiralari bilan o‘rtoqlashdi. Iqtidorli futbolchi 2025 yilgi "Oltin to‘p" (Ballon d'Or) mukofotini sobiq jamoadoshi, ayni paytda PSJ sharafini himoya qilayotgan Usmon Dembele qo‘lga kiritgan tarixiy lahzalarda ichki dunyosida nimalar kechgani haqida ilk bor ochiq-oydin va samimiy gapirib berdi. Garchi o‘shanda ko‘pchilik bosh sovrin Yamalga nasib etishini kutgan bo‘lsa-da, ovoz berish yakunlariga ko‘ra porlagan yosh iqtidor sohibi ikkinchi o‘rin bilan kifoyalangan edi.

Ushbu tarixiy voqea, Lamin Yamalning ichki kechinmalari va ikki yulduz o‘rtasidagi do‘stona aloqalar bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

«OLTIN TO‘P-2025» YAKUNLARI VA YULDUZLARNING MUNOSABATLARI

Futbol yulduzi

«Oltin to‘p-2025» maqomi

Lamin Yamalning ushbu natija haqidagi fikri

Usmon Dembele

G‘olib


(Mukofot sohibi)

«Usmon uchun juda xursandman. U bilan aloqalarimiz a’lo darajada va Dubaydagi marosimda ham bu yaqqol ko‘rindi.»

Lamin Yamal

2-o‘rin


(Vitse-chempion)

«Rostini aytsam, sovrinni o‘zim yutaman deb o‘ylagandim. Ammo bu voqea mening shaxsiy o‘sishim va ulg‘ayishim uchun katta yordam berdi.»

Yamalning ta’kidlashicha, o‘sha paytda u hali juda yosh bo‘lgani sababli ushbu nufuzli sovrinning asl qadr-qimmati va mas’uliyatini to‘liq his qila olmagan bo‘lishi mumkin edi.

Mag‘lubiyatdan chiqqan buyuk xulosa va haqiqiy do‘stlik

"Barselona"ning porloq yulduzi o‘sha voqeadan keyin o‘z hayotida va dunyoqarashida juda ko‘p narsa ijobiy tomonga o‘zgarganini, bu esa uni ruhan yanada kuchli qilganini yashirmadi. Eng quvonarlisi, maydondagi raqobat ularning insoniy munosabatlariga aslo soya sololgani yo‘q. Lamin Yamal va Usmon Dembele hozirgi kunda ham doimiy ravishda o‘zaro suhbatlashib turishadi. «Hatto bir necha kun avval ham u menga xabar yozib, hol-ahvolimni so‘radi», — deya qo‘shimcha qildi Yamal o‘z so‘zida.

Zamin sharhi: Lamin Yamalning bu qadar yosh bo‘lishiga qaramay, o‘z mag‘lubiyatini tan olib, undan to‘g‘ri xulosa chiqara olgani uning nafaqat iqtidorli futbolchi, balki ulkan harakterga ega shaxs ekanligini ko‘rsatadi. Dunyo tan olgan "Oltin to‘p" mukofotida Dembeledek tajribali yulduzdan keyin ikkinchi bo‘lish — 18-19 yoshli yigit uchun aslida ulkan g‘alabadir. Yamalning ushbu kamtarligi va sobiq jamoadoshiga bo‘lgan yuksak hurmati tahsinga loyiq. Shubhasiz, bunday to‘g‘ri ichki muhit va tinimsiz mehnat ertaga Lamin Yamalni baribir Olimp cho‘qqisiga olib chiqadi va u hali ko‘p bor ushbu oltin to‘pni boshi uzra baland ko‘taradi. Biz iqtidorli yigitga kelgusi mavsumlarda yangidan-yangi zafarlar tilab qolamiz!

Yevropa futbolining eng qiziqarli intrigalari, "Oltin to‘p" sohiblarining kundaliklari va Lamin Yamalning yangi g‘alabalarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Lamin YamalUsmon DembeleBarselonaPSJOltin to'p
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Florentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiFlorentino Peres qayta saylandi va «Real»ga Joze Mourinoni qaytardiKecha, 18:54Alexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaAlexander Zverev oʻz qoʻrquvlarini yengdi: Roland Garrosda tarixiy gʻalabaKecha, 18:32Lamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiLamin Yamal JCH-2026 dagi chempionlik uchun g‘ayrioddiy va’da berdiKecha, 18:17Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?Kecha, 18:11Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiKecha, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiKecha, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)