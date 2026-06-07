Dembelening «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritganiga Yamal qanday munosabatda?
Jahon futbolining eng yorqin va umidli yosh yulduzlaridan biri, "Barselona" klubi hamda Ispaniya terma jamoasining sehrli vingeri Lamin Yamal yaqinda bergan intervyusida sport olamining eng nufuzli shaxsiy sovrini atrofidagi xotiralari bilan o‘rtoqlashdi. Iqtidorli futbolchi 2025 yilgi "Oltin to‘p" (Ballon d'Or) mukofotini sobiq jamoadoshi, ayni paytda PSJ sharafini himoya qilayotgan Usmon Dembele qo‘lga kiritgan tarixiy lahzalarda ichki dunyosida nimalar kechgani haqida ilk bor ochiq-oydin va samimiy gapirib berdi. Garchi o‘shanda ko‘pchilik bosh sovrin Yamalga nasib etishini kutgan bo‘lsa-da, ovoz berish yakunlariga ko‘ra porlagan yosh iqtidor sohibi ikkinchi o‘rin bilan kifoyalangan edi.
Ushbu tarixiy voqea, Lamin Yamalning ichki kechinmalari va ikki yulduz o‘rtasidagi do‘stona aloqalar bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
«OLTIN TO‘P-2025» YAKUNLARI VA YULDUZLARNING MUNOSABATLARI
Futbol yulduzi
«Oltin to‘p-2025» maqomi
Lamin Yamalning ushbu natija haqidagi fikri
Usmon Dembele
G‘olib
(Mukofot sohibi)
«Usmon uchun juda xursandman. U bilan aloqalarimiz a’lo darajada va Dubaydagi marosimda ham bu yaqqol ko‘rindi.»
Lamin Yamal
2-o‘rin
(Vitse-chempion)
«Rostini aytsam, sovrinni o‘zim yutaman deb o‘ylagandim. Ammo bu voqea mening shaxsiy o‘sishim va ulg‘ayishim uchun katta yordam berdi.»
Yamalning ta’kidlashicha, o‘sha paytda u hali juda yosh bo‘lgani sababli ushbu nufuzli sovrinning asl qadr-qimmati va mas’uliyatini to‘liq his qila olmagan bo‘lishi mumkin edi.
Mag‘lubiyatdan chiqqan buyuk xulosa va haqiqiy do‘stlik
"Barselona"ning porloq yulduzi o‘sha voqeadan keyin o‘z hayotida va dunyoqarashida juda ko‘p narsa ijobiy tomonga o‘zgarganini, bu esa uni ruhan yanada kuchli qilganini yashirmadi. Eng quvonarlisi, maydondagi raqobat ularning insoniy munosabatlariga aslo soya sololgani yo‘q. Lamin Yamal va Usmon Dembele hozirgi kunda ham doimiy ravishda o‘zaro suhbatlashib turishadi. «Hatto bir necha kun avval ham u menga xabar yozib, hol-ahvolimni so‘radi», — deya qo‘shimcha qildi Yamal o‘z so‘zida.
Zamin sharhi: Lamin Yamalning bu qadar yosh bo‘lishiga qaramay, o‘z mag‘lubiyatini tan olib, undan to‘g‘ri xulosa chiqara olgani uning nafaqat iqtidorli futbolchi, balki ulkan harakterga ega shaxs ekanligini ko‘rsatadi. Dunyo tan olgan "Oltin to‘p" mukofotida Dembeledek tajribali yulduzdan keyin ikkinchi bo‘lish — 18-19 yoshli yigit uchun aslida ulkan g‘alabadir. Yamalning ushbu kamtarligi va sobiq jamoadoshiga bo‘lgan yuksak hurmati tahsinga loyiq. Shubhasiz, bunday to‘g‘ri ichki muhit va tinimsiz mehnat ertaga Lamin Yamalni baribir Olimp cho‘qqisiga olib chiqadi va u hali ko‘p bor ushbu oltin to‘pni boshi uzra baland ko‘taradi. Biz iqtidorli yigitga kelgusi mavsumlarda yangidan-yangi zafarlar tilab qolamiz!
Yevropa futbolining eng qiziqarli intrigalari, "Oltin to‘p" sohiblarining kundaliklari va Lamin Yamalning yangi g‘alabalarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…