Cristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqda

·66·Sport
Cristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqda

Futbol tarixidagi eng mashhur harakatlar muallifi boʻlgan Cristiano Ronaldo oʻz mahorat sirlarini keyingi avlodga oʻrgatishni boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan samimiy videoda "Al-Nassr" yulduzi oʻz hovlisida farzandlari uchun maxsus mahorat darsini oʻtkazayotgani aks etgan. Georgina Rodriguez tomonidan suratga olingan ushbu lavha qisqa vaqt ichida millionlab muxlislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Videoda Portugaliya terma jamoasi sardori oʻgʻli Mateoga oʻzining tashrif qogʻoziga aylangan "Ronaldo Chop" fintini qanday bajarishni tushuntirib bergan. Chim ustida yalangoyoq holda harakat qilgan afsonaviy hujumchi har bir detalga, jumladan, tana holati va raqibni chalgʻitish vaqtiga alohida eʼtibor qaratdi. Bu shunchaki toʻp bilan oʻynash emas, balki raqibni aldash sanʼati boʻyicha haqiqiy darslikka aylandi.

Hozirda Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. 41 yoshli futbolchi uchun ushbu turnir faoliyatidagi oltinchi mundial boʻladi. Garchi Yevro-2024 musobaqasida gol ura olmagan boʻlsa-da, CR7 hamon Roberto Martinez jamoasining asosiy figurasi va sardori boʻlib qolmoqda.

Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionatidagi yurishini 17-iyun kuni Kongo DRga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Muxlislar esa Ronaldoning maydondagi harakatlaridan tashqari, uning futbolchilik merosini oʻz farzandlariga qanday oʻtayotganini kuzatishda davom etmoqdalar.

Cristiano RonaldoFutbolPortugaliyaJahon ChempionatiAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiNyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiBugun, 13:26Florentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiFlorentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiBugun, 13:18Joze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaJoze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaBugun, 13:11O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 12:49O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiBugun, 12:41Christian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatChristian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)