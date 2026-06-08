Cristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqda
Futbol tarixidagi eng mashhur harakatlar muallifi boʻlgan Cristiano Ronaldo oʻz mahorat sirlarini keyingi avlodga oʻrgatishni boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan samimiy videoda "Al-Nassr" yulduzi oʻz hovlisida farzandlari uchun maxsus mahorat darsini oʻtkazayotgani aks etgan. Georgina Rodriguez tomonidan suratga olingan ushbu lavha qisqa vaqt ichida millionlab muxlislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Videoda Portugaliya terma jamoasi sardori oʻgʻli Mateoga oʻzining tashrif qogʻoziga aylangan "Ronaldo Chop" fintini qanday bajarishni tushuntirib bergan. Chim ustida yalangoyoq holda harakat qilgan afsonaviy hujumchi har bir detalga, jumladan, tana holati va raqibni chalgʻitish vaqtiga alohida eʼtibor qaratdi. Bu shunchaki toʻp bilan oʻynash emas, balki raqibni aldash sanʼati boʻyicha haqiqiy darslikka aylandi.
Hozirda Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik koʻrmoqda. 41 yoshli futbolchi uchun ushbu turnir faoliyatidagi oltinchi mundial boʻladi. Garchi Yevro-2024 musobaqasida gol ura olmagan boʻlsa-da, CR7 hamon Roberto Martinez jamoasining asosiy figurasi va sardori boʻlib qolmoqda.
Portugaliya terma jamoasi Jahon chempionatidagi yurishini 17-iyun kuni Kongo DRga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Muxlislar esa Ronaldoning maydondagi harakatlaridan tashqari, uning futbolchilik merosini oʻz farzandlariga qanday oʻtayotganini kuzatishda davom etmoqdalar.
…