Christian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahat
Daniya terma jamoasining Ukrainaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida yuz bergan navbatdagi qoʻrqinchli voqeadan soʻng, Andros Townsend Christian Eriksenni professional futboldan ketish haqida oʻylab koʻrishga chaqirdi. 34 yoshli yarim himoyachi Yevro-2020 turniridagi yurak xurujidan deyarli besh yil oʻtib, maydonda yana hushidan ketib yiqildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqea Daniyaning Odense shahridagi oʻyinning 65-daqiqasida sodir boʻldi. Eriksen kutilmaganda maydonga quladi va bu uchrashuvning darhol toʻxtatilishiga sabab boʻldi. Tottenxemdagi sobiq jamoadoshi Townsend talkSPORT nashriga bergan intervyusida Eriksen endi oʻz sogʻligʻi va oilasini birinchi oʻringa qoʻyishi kerakligini taʼkidladi.
Daniya futbol ittifoqi (DBU) xabariga koʻra, Manchester Yunayted va Brentford klublarining sobiq aʼzosi hozirda oʻziga kelgan va shifoxonada nazorat ostida. Shifokorlar 2021-yilda Eriksenga oʻrnatilgan kardioverter-defibrillyator (ICD) qurilmasi favqulodda vaziyatda aynan kutilganidek ishlaganini va futbolchining hayotini saqlab qolganini tasdiqlashdi.
Terma jamoa shifokori Morten Boesen futbolchining ahvoli barqaror ekanini va u tez orada uyiga javob berilishini maʼlum qildi. Shunga qaramay, ushbu hodisa Eriksenning Bundesligadagi Wolfsburg safidagi va xalqaro maydondagi faoliyatini davom ettirishi qanchalik toʻgʻri ekani borasidagi bahslarni yana bir bor avj oldirdi.
…