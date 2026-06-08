Christian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahat

·101·Sport
Christian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahat

Daniya terma jamoasining Ukrainaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida yuz bergan navbatdagi qoʻrqinchli voqeadan soʻng, Andros Townsend Christian Eriksenni professional futboldan ketish haqida oʻylab koʻrishga chaqirdi. 34 yoshli yarim himoyachi Yevro-2020 turniridagi yurak xurujidan deyarli besh yil oʻtib, maydonda yana hushidan ketib yiqildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqea Daniyaning Odense shahridagi oʻyinning 65-daqiqasida sodir boʻldi. Eriksen kutilmaganda maydonga quladi va bu uchrashuvning darhol toʻxtatilishiga sabab boʻldi. Tottenxemdagi sobiq jamoadoshi Townsend talkSPORT nashriga bergan intervyusida Eriksen endi oʻz sogʻligʻi va oilasini birinchi oʻringa qoʻyishi kerakligini taʼkidladi.

Daniya futbol ittifoqi (DBU) xabariga koʻra, Manchester Yunayted va Brentford klublarining sobiq aʼzosi hozirda oʻziga kelgan va shifoxonada nazorat ostida. Shifokorlar 2021-yilda Eriksenga oʻrnatilgan kardioverter-defibrillyator (ICD) qurilmasi favqulodda vaziyatda aynan kutilganidek ishlaganini va futbolchining hayotini saqlab qolganini tasdiqlashdi.

Terma jamoa shifokori Morten Boesen futbolchining ahvoli barqaror ekanini va u tez orada uyiga javob berilishini maʼlum qildi. Shunga qaramay, ushbu hodisa Eriksenning Bundesligadagi Wolfsburg safidagi va xalqaro maydondagi faoliyatini davom ettirishi qanchalik toʻgʻri ekani borasidagi bahslarni yana bir bor avj oldirdi.

Christian EriksenDaniyaWolfsburgManchester YunaytedFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiNyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiBugun, 13:26Florentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiFlorentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiBugun, 13:18Joze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaJoze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaBugun, 13:11O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 12:49O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadiBugun, 12:41Cristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaCristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)