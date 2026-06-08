O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadi
Xalqaro maydonda o‘zbek futbolining obro‘si va nufuzi tobora yuksalib borayotgani navbatdagi tarixiy voqelik bilan o‘z isbotini topmoqda. Bugun tunda millionlab ishqibozlar uzoq kutgan haqiqiy futbol spektakliga guvoh bo‘lamiz. Hamyurtlarimiz Yevropaning eng qudratli va mahoratli jamoalaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi saf tortadi. Nufuzli "The Touchline" nashrining xabar berishicha, bugun kechasi ushbu ikki jamoa ishtirokida bir yo‘la ikkita nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvi tashkil etiladi. Bu esa futbol muxlislari uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘lishi shubhasiz.
Eng qiziqarli jihati shundaki, bunday kutilmagan va noodatiy qaror bevosita lolalar yurti vakillarining bosh murabbiyi Ronald Kumanning tashabbusi bilan qabul qilingan. Ma’lum bo‘lishicha, tajribali mutaxassis birinchi bahsdan so‘ng darhol ikkinchi o‘yinni ham o‘tkazishni so‘ragan. Niderlandiyaliklar ustozining bunday yo‘l tutishi zamirida katta maqsad yotibdi. U ayni paytda yig‘inga taklif etilgan 26 nafar futbolchining barchasiga mazkur sinovlarda imkoniyat berishni, ularning jismoniy va taktik holatini ko‘zdan kechirishni istamoqda. Bunday jarayon o‘ziga xos tajriba maydoniga aylanishi kutilyapti.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun ham bunday kuchli raqib bilan bir kunda ikki marta kuch sinashish juda katta maktab vazifasini o‘taydi. Fabio Kannavaro shogirdlari o‘z mahoratlarini namoyish etish va Yevropa yulduzlariga qarshi qanday o‘ynash kerakligini ko‘rsatish uchun maydonga tushadilar. Taqvimga binoan, ushbu hayajonli va murosasiz kechadigan ilk to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 23:45 da boshlanishi belgilangan. Hamyurtlarimizga ushbu jiddiy imtihonda ulkan zafarlar tilab qolamiz va chiroyli o‘yin kutamiz.
Yevropa va Osiyo futbolining ushbu qiziqarli to‘qnashuvi, Ronald Kumanning taktik yurishlari va uchrashuvlardan keyingi eng sara tahlillarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…