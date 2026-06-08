O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadi

·104·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi 2ta o‘yinda maydonga tushadi

Xalqaro maydonda o‘zbek futbolining obro‘si va nufuzi tobora yuksalib borayotgani navbatdagi tarixiy voqelik bilan o‘z isbotini topmoqda. Bugun tunda millionlab ishqibozlar uzoq kutgan haqiqiy futbol spektakliga guvoh bo‘lamiz. Hamyurtlarimiz Yevropaning eng qudratli va mahoratli jamoalaridan biri — Niderlandiya milliy terma jamoasiga qarshi saf tortadi. Nufuzli "The Touchline" nashrining xabar berishicha, bugun kechasi ushbu ikki jamoa ishtirokida bir yo‘la ikkita nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvi tashkil etiladi. Bu esa futbol muxlislari uchun haqiqiy bayram tuhfasi bo‘lishi shubhasiz.

Eng qiziqarli jihati shundaki, bunday kutilmagan va noodatiy qaror bevosita lolalar yurti vakillarining bosh murabbiyi Ronald Kumanning tashabbusi bilan qabul qilingan. Ma’lum bo‘lishicha, tajribali mutaxassis birinchi bahsdan so‘ng darhol ikkinchi o‘yinni ham o‘tkazishni so‘ragan. Niderlandiyaliklar ustozining bunday yo‘l tutishi zamirida katta maqsad yotibdi. U ayni paytda yig‘inga taklif etilgan 26 nafar futbolchining barchasiga mazkur sinovlarda imkoniyat berishni, ularning jismoniy va taktik holatini ko‘zdan kechirishni istamoqda. Bunday jarayon o‘ziga xos tajriba maydoniga aylanishi kutilyapti.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun ham bunday kuchli raqib bilan bir kunda ikki marta kuch sinashish juda katta maktab vazifasini o‘taydi. Fabio Kannavaro shogirdlari o‘z mahoratlarini namoyish etish va Yevropa yulduzlariga qarshi qanday o‘ynash kerakligini ko‘rsatish uchun maydonga tushadilar. Taqvimga binoan, ushbu hayajonli va murosasiz kechadigan ilk to‘qnashuv Toshkent vaqti bilan tungi soat 23:45 da boshlanishi belgilangan. Hamyurtlarimizga ushbu jiddiy imtihonda ulkan zafarlar tilab qolamiz va chiroyli o‘yin kutamiz.

Yevropa va Osiyo futbolining ushbu qiziqarli to‘qnashuvi, Ronald Kumanning taktik yurishlari va uchrashuvlardan keyingi eng sara tahlillarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonNiderlandiyaRonald KumanFabio CannavaroZamin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiNyu-York meri JCH—2026 g‘olibi kim bo‘lishi haqida kutilmagan prognoz qildiBugun, 13:26Florentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiFlorentino Peres qayta saylangach raqibi haqida keskin bayonot berdiBugun, 13:18Joze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaJoze Mourino tezroq «Real» klubi bosh murabbiyiga aylanishni istamoqdaBugun, 13:11O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldiBugun, 12:49Christian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatChristian Eriksen faoliyatini yakunlashi kerakmi? Sobiq jamoadoshidan maslahatBugun, 12:35Cristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaCristiano Ronaldo farzandlariga oʻzining mashhur fintlarini oʻrgatmoqdaBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)