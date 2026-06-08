O‘zbekistonning Niderlandiyaga qarshi ehtimoliy tarkibi ma’lum bo‘ldi
Bugun Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati oldidan so‘nggi nazorat uchrashuvini o‘tkazadi. Vakillarimiz ushbu muhim bahsda Yevropa futbolidagi eng kuchli terma jamoalardan biri — Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi.
Mundial oldidan bunday raqib bilan o‘ynash O‘zbekiston uchun juda katta sinov hisoblanadi. Chunki Niderlandiya tezkor hujumlari, kuchli yarim himoyasi, yuqori pressingi va jismonan baquvvat futbolchilari bilan ajralib turadi. Fabio Kannavaro uchun esa bu uchrashuv Jahon chempionati oldidan jamoaning real holatini ko‘rish, taktik rejalarni sinash va asosiy tarkib bo‘yicha yakuniy xulosalar chiqarish imkoniyati bo‘ladi.
Bellashuv oldidan bir qator xorijiy nashrlar ushbu o‘yin uchun o‘z taxminiy tarkiblarini e’lon qildi. Jumladan, “Sports Mole” ham Niderlandiya va O‘zbekistonning ehtimoliy asosiy tarkibini taqdim etdi.
Ushbu nashr talqiniga ko‘ra, Niderlandiya quyidagi futbolchilar bilan maydonga tushishi mumkin: Verbruggen, Dyumfris, Van Xekke, Van Deyk, Ake, De Yong, Gravenberx, Reynders, Summervil, Depay va Gakpo.
O‘zbekiston terma jamoasi bo‘yicha esa “Sports Mole” quyidagi futbolchilarni asosiy tarkibda ko‘rsatgan: Yusupov, Sayfiyev, Abdullayev, Husanov, Ashurmatov, Nasrullayev, Fayzullayev, Hamrobekov, Shukurov, O‘runov va Shomurodov.
Soccer365 portali ham ushbu bahs uchun o‘z taxminiy tarkibini e’lon qildi. Unga ko‘ra, Niderlandiya 4-3-3 sxemasida harakat qilishi kutilmoqda. Darvozada Verbryuggen, himoya chizig‘ida Ake, Van Deyk, Yan Pol van Xekke va Dumfris maydonga tushishi mumkin. Yarim himoyada Raynders, Gravenberx va De Yong harakat qilishi, hujum uchligida esa Gakpo, Depay va Sammervill o‘ynashi taxmin qilinmoqda.
Bu tarkibdan ko‘rinib turibdiki, Niderlandiya jamoasi to‘p nazorati, markazdagi ustunlik va qanotlar orqali tezkor hujumlarga tayanadi. De Yong va Gravenberx markazda o‘yin tempini belgilashi, Gakpo va Depay esa hujumda doimiy xavf tug‘dirishi mumkin. Van Deyk boshchiligidagi himoya chizig‘i esa havodagi kurashlar va pozitsion o‘yinda katta ustunlikka ega.
O‘zbekiston bo‘yicha Soccer365 5-4-1 sxemasini taxmin qilgan. Darvozada O‘tkir Yusupov, himoyada Farrux Sayfiyev, Abdulla Abdullayev, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov va Sherzod Nasrullayev harakat qilishi mumkin. Yarim himoyada Abbosbek Fayzullayev, Odil Hamrobekov, Otabek Shukurov va Oston O‘runov, hujum markazida esa Eldor Shomurodov ko‘rsatilgan.
Bu sxema Kannavaro Niderlandiyaga qarshi ehtiyotkor va muvozanatli o‘yin rejasini tanlashi mumkinligini ko‘rsatadi. 5 nafar himoyachi bilan harakat qilish raqibning qanot hujumlarini to‘xtatish, jarima maydoni atrofida zichlik yaratish va tezkor qarshi hujumlar uchun imkoniyat izlashga xizmat qiladi.
Ayniqsa, Abduqodir Husanovning markaziy himoyadagi roli katta ahamiyatga ega bo‘ladi. “Manchester Siti” himoyachisi Niderlandiyaning kuchli hujumchilariga qarshi yakkama-yakka kurashlarda, yuqori to‘plarda va pozitsiya tanlashda jamoamiz uchun asosiy tayanchlardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Yarim himoyada Hamrobekov va Shukurov juftligi markazdagi muvozanatni saqlashi kerak bo‘ladi. Ularga raqib bosimidan chiqish, ikkinchi to‘plar uchun kurashish va tezkor qarshi hujumlarni boshlash vazifasi yuklanishi mumkin. Fayzullayev va O‘runov esa qanotlar orqali tezlik, dribling va kutilmagan harakatlar bilan Niderlandiya himoyasiga muammo tug‘dirishi mumkin.
Eldor Shomurodov esa hujumda yagona markaziy forvard sifatida ko‘rsatilgan. Bu holatda sardor nafaqat golli vaziyatlarda ishtirok etishi, balki to‘pni ushlab turishi, jamoadoshlariga hudud ochishi va himoyadan hujumga o‘tishda muhim rol o‘ynashi talab etiladi.
Niderlandiyaga qarshi o‘yin O‘zbekiston uchun oddiy o‘rtoqlik bahsi emas. Bu — Jahon chempionati oldidan eng jiddiy repetitsiyalardan biri. Kuchli raqibga qarshi maydondagi har bir xato, har bir to‘g‘ri qaror va har bir taktik epizod Kannavaro shtabi uchun muhim ma’lumot beradi.
Mundial oldidan milliy jamoamiz uchun asosiy vazifa — himoyada tartibni saqlash, raqib bosimiga dosh berish, markazda to‘pni yo‘qotmaslik va qarshi hujumlarda imkoniyatlardan samarali foydalanish. Niderlandiya kabi kuchli jamoaga qarshi aynan shu jihatlar sinaladi.
Albatta, e’lon qilingan tarkiblar hozircha taxminiy. Yakuniy qarorni Fabio Kannavaro va Niderlandiya murabbiylar shtabi o‘yin oldidan qabul qiladi. Ammo ushbu taxminlar muxlislarga bahs qanday taktik ko‘rinishda kechishi mumkinligi haqida tasavvur beradi.
O‘zbekiston milliy jamoasi ilk mundial oldidan so‘nggi nazorat uchrashuviga chiqmoqda. Raqib kuchli, sinov jiddiy, mas’uliyat katta. Endi esa muxlislar Kannavaro shogirdlaridan tartibli o‘yin, xarakter va Jahon chempionati oldidan ishonch beradigan harakatlarni kutishmoqda.
…