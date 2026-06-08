Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdi
AQSH ayollar terma jamoasi yulduzi Alyssa Thompson Londondagi faoliyatini ajoyib tarzda boshladi va oʻzini Ayollar Superligasining eng iqtidorli yosh oʻyinchilaridan biri sifatida koʻrsata oldi. Oʻtgan yozda Angel City klubidan Chelsi safiga oʻtgan hujumchi oʻzining debyut mavsumi uchun qoʻygan ichki maqsadlaridan ham yuqori natija qayd etganini tan oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
21 yoshli futbolchi barcha musobaqalarda 9 ta gol urib, jamoaning ikkinchi eng yaxshi toʻpurariga aylandi. "Oʻylaganimdan koʻra ancha yaxshi natija koʻrsatdim deb hisoblayman. Chelsi kabi jamoaga qoʻshilish men uchun katta sharaf va har kuni oʻz ustimda ishlashdan mamnunman", — dedi Thompson klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Shaxsiy yutuqlarga qaramay, jamoaviy natijalar koʻngildagidek boʻlmadi. Ketma-ket oltita chempionlikdan soʻng, Sonia Bompastor boshqaruvidagi "koʻklar" ligada uchinchi oʻrin bilan kifoyalandi. Shuningdek, ayollar oʻrtasidagi Chempionlar ligasi chorak finalida Arsenal jamoasiga umumiy 3:2 hisobida imkoniyat boy berildi.
Alyssa Thompsonning taʼkidlashicha, ushbu muvaffaqiyatsizliklar jamoani yanada jipslashtirgan. U 2026-27-yilgi mavsumda Chelsi yana oʻzining anʼanaviy darajasiga qaytishiga va barcha sovrinlar uchun kurashishiga ishonch bildirdi. Futbolchi kelasi mavsumda nafaqat Angliya chempionligi, balki Yevropa taxtini ham zabt etishni maqsad qilgan.
…