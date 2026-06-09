O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondi
O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi xalqaro maydonda matonat ko‘rsatib, o‘zbek futboli ishqibozlariga uzoq kutilgan quvonch va zafar nafasini taqdim etdi. Sloveniya zaminida o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarini olib borayotgan vakillarimiz navbatdagi jiddiy sinovda okean ortining kuchli va jismonan baquvvat hisoblangan AQSH yoshlar terma jamoasiga qarshi saf tortdi. Rogashka-Slatina shahridagi mahobatli «Športni center Rogaška Slatina» yashil maydoni mezbonlik qilgan ushbu qizg‘in va murosasiz bahsda hamyurtlarimiz raqib ustidan 1:0 hisobidagi kichik, ammo nihoyatda qimmatli g‘alabani tantana qilishdi.
Mazkur uchrashuvning taqdirini hal qilgan yagona gol vakillarimizga nafaqat g‘alaba, balki ruhiy ustunlikni ham qaytarib berdi. Boisi, ushbu muvaffaqiyat yosh umid vakillarimiz uchun so‘nggi oylarda davom etib kelayotgan omadsizliklar girdobidan chiqish uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega edi. Jamoamiz bunga qadar o‘tkazilgan nazorat bahslarida bir qator noxush natijalarni qayd etgandi: jumladan, shu yilning iyun oyi boshida kuchli Yaponiya vakillariga 0:1 hisobida imkoniyat boy berilgan bo‘lsa, bahor faslining mart oyida Albaniya (2:3) hamda Rossiya yoshlar jamoalariga (1:2) qarshi uchrashuvlarda ham mag‘lubiyat alami totilgan edi.
AQSHning mahoratli yoshlari ustidan qozonilgan ushbu ulug‘vor g‘alaba o‘zbekistonlik yosh yulduzlarga uzoq davom etgan qora seriyaga chek qo‘yish hamda muxlislar ishonchini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat bo‘ldi. Eng muhimi, Ravshan Haylarov shogirdlari yaqinlashib kelayotgan nufuzli xalqaro turnirlar va rasmiy musobaqalar oldidan tayyorgarlikning navbatdagi mas’uliyatli bosqichini yuqori kayfiyat va ijobiy ruhda yakunlab olishga muvaffaq bo‘lishdi. Bu esa kelajakdagi buyuk zafarlar uchun mustahkam poydevor vazifasini o‘taydi.
O‘zbekiston olimpiya va yoshlar terma jamoalarining xorij yig‘inlaridagi eng qaynoq kundaliklari, uchrashuvlar tahlili va o‘zbek futboliga oid eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…