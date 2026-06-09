O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondi

·1·Sport
O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi AQSH ustidan g‘alaba qozondi

O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi xalqaro maydonda matonat ko‘rsatib, o‘zbek futboli ishqibozlariga uzoq kutilgan quvonch va zafar nafasini taqdim etdi. Sloveniya zaminida o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarini olib borayotgan vakillarimiz navbatdagi jiddiy sinovda okean ortining kuchli va jismonan baquvvat hisoblangan AQSH yoshlar terma jamoasiga qarshi saf tortdi. Rogashka-Slatina shahridagi mahobatli «Športni center Rogaška Slatina» yashil maydoni mezbonlik qilgan ushbu qizg‘in va murosasiz bahsda hamyurtlarimiz raqib ustidan 1:0 hisobidagi kichik, ammo nihoyatda qimmatli g‘alabani tantana qilishdi.

Mazkur uchrashuvning taqdirini hal qilgan yagona gol vakillarimizga nafaqat g‘alaba, balki ruhiy ustunlikni ham qaytarib berdi. Boisi, ushbu muvaffaqiyat yosh umid vakillarimiz uchun so‘nggi oylarda davom etib kelayotgan omadsizliklar girdobidan chiqish uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega edi. Jamoamiz bunga qadar o‘tkazilgan nazorat bahslarida bir qator noxush natijalarni qayd etgandi: jumladan, shu yilning iyun oyi boshida kuchli Yaponiya vakillariga 0:1 hisobida imkoniyat boy berilgan bo‘lsa, bahor faslining mart oyida Albaniya (2:3) hamda Rossiya yoshlar jamoalariga (1:2) qarshi uchrashuvlarda ham mag‘lubiyat alami totilgan edi.

AQSHning mahoratli yoshlari ustidan qozonilgan ushbu ulug‘vor g‘alaba o‘zbekistonlik yosh yulduzlarga uzoq davom etgan qora seriyaga chek qo‘yish hamda muxlislar ishonchini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat bo‘ldi. Eng muhimi, Ravshan Haylarov shogirdlari yaqinlashib kelayotgan nufuzli xalqaro turnirlar va rasmiy musobaqalar oldidan tayyorgarlikning navbatdagi mas’uliyatli bosqichini yuqori kayfiyat va ijobiy ruhda yakunlab olishga muvaffaq bo‘lishdi. Bu esa kelajakdagi buyuk zafarlar uchun mustahkam poydevor vazifasini o‘taydi.

O‘zbekiston olimpiya va yoshlar terma jamoalarining xorij yig‘inlaridagi eng qaynoq kundaliklari, uchrashuvlar tahlili va o‘zbek futboliga oid eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Peres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiPeres «Chelsi» yulduzi Enso Fernandes transferini amalga oshirmoqchiKecha, 18:41Joze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiJoze Mourino «Real» klubi himoyasini tubdan isloh qilmoqchiKecha, 18:04Niderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildiNiderlandiya O‘zbekistonga qarshi asosiy tarkibini rasman e’lon qildiKecha, 17:58Niderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiNiderlandiyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldiKecha, 17:49Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaAntonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqdaKecha, 16:36Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)