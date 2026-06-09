Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldi
Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar 2026-yilgi Jahon chempionatiga toʻliq tayyor boʻlish uchun barcha choralarni koʻrmoqda. Hozirda Nyu-Jersida boldir mushaklaridagi surunkali jarohatdan tiklanish jarayonini oʻtayotgan futbolchi nafaqat sogʻligʻi, balki tashqi koʻrinishi bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning yangi soch turmagi aks etgan suratlar tarqaldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Neymar jarohatidan tezroq qutulish uchun NASA tomonidan ishlab chiqilgan yuqori texnologiyali uskunadan foydalanmoqda. Xususan, hujumchi anti-gravitatsion yugurish yoʻlakchasida mashgʻulot oʻtkazmoqda. Ushbu qurilma pastki oyoq-qoʻllarga tushadigan ogʻirlikni kamaytirib, jarohatlangan sohaga zarar yetkazmagan holda kardiomashqlarni bajarish va mushaklar faolligini saqlab qolish imkonini beradi.
Mazkur texnologiya futbolchining bel qismidan maxsus havo yostiqchasi bilan oʻralishini koʻzda tutadi. Bu shifokorlar va murabbiylarga tiklanish bosqichiga qarab tana vaznining oyoqlarga tushadigan ulushini aniq nazorat qilish va asta-sekin oshirib borish imkonini beradi. Garchi bu usul juda futuristik koʻrinsa-da, Braziliyaning Flamengo va Kruzeiro kabi klublari undan oʻn yildan ortiq vaqtdan beri foydalanib keladi.
Salomatligidan tashqari, Neymar oʻz imidjini ham yangiladi. Uning uzoq yillik stilisti Wagner Tenorio futbolchining 2018-yilgi Rossiya mundialidagi koʻrinishini eslatuvchi och sargʻish rangli yangi soch turmagini namoyish etdi. 34 yoshli hujumchi faoliyati davomida yirik turnirlar oldidan tashqi koʻrinishini oʻzgartirishni anʼanaga aylantirgan.
…