Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldi

·68·Sport
Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan yangi koʻrinishda namoyon boʻldi

Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar 2026-yilgi Jahon chempionatiga toʻliq tayyor boʻlish uchun barcha choralarni koʻrmoqda. Hozirda Nyu-Jersida boldir mushaklaridagi surunkali jarohatdan tiklanish jarayonini oʻtayotgan futbolchi nafaqat sogʻligʻi, balki tashqi koʻrinishi bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi. Ijtimoiy tarmoqlarda uning yangi soch turmagi aks etgan suratlar tarqaldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Neymar jarohatidan tezroq qutulish uchun NASA tomonidan ishlab chiqilgan yuqori texnologiyali uskunadan foydalanmoqda. Xususan, hujumchi anti-gravitatsion yugurish yoʻlakchasida mashgʻulot oʻtkazmoqda. Ushbu qurilma pastki oyoq-qoʻllarga tushadigan ogʻirlikni kamaytirib, jarohatlangan sohaga zarar yetkazmagan holda kardiomashqlarni bajarish va mushaklar faolligini saqlab qolish imkonini beradi.

Mazkur texnologiya futbolchining bel qismidan maxsus havo yostiqchasi bilan oʻralishini koʻzda tutadi. Bu shifokorlar va murabbiylarga tiklanish bosqichiga qarab tana vaznining oyoqlarga tushadigan ulushini aniq nazorat qilish va asta-sekin oshirib borish imkonini beradi. Garchi bu usul juda futuristik koʻrinsa-da, Braziliyaning Flamengo va Kruzeiro kabi klublari undan oʻn yildan ortiq vaqtdan beri foydalanib keladi.

Salomatligidan tashqari, Neymar oʻz imidjini ham yangiladi. Uning uzoq yillik stilisti Wagner Tenorio futbolchining 2018-yilgi Rossiya mundialidagi koʻrinishini eslatuvchi och sargʻish rangli yangi soch turmagini namoyish etdi. 34 yoshli hujumchi faoliyati davomida yirik turnirlar oldidan tashqi koʻrinishini oʻzgartirishni anʼanaga aylantirgan.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiJarohatFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Abduqodir Husanov Niderlandiyaga qarshi o‘yinda qanday baholandi?Bugun, 21:03O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)O‘zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi bahsda mag‘lub bo‘ldi (video)Bugun, 21:00Lamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiLamine Yamal nima uchun Oltin toʻpni yuta olmagani u uchun foydali boʻlganini aytdiBugun, 20:57Kylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaKylian Mbappe Real Madridda Cristiano Ronaldo muammosiga duch kelmoqdaBugun, 20:40Cristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaCristiano Ronaldo «oʻzga sayyoralik» emas: Danilo sobiq jamoadoshi haqidaBugun, 20:37FIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinFIFA Lassana Diarra bilan kelishuvga erishdi: Transfer tizimi oʻzgarishi mumkinBugun, 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)