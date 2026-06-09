Husanovning kechagi o‘yiniga "Manchester Siti" qanday munosabat bildirdi?
2026 yilgi Jahon chempionati oldidan ikki ishtirokchi — Niderlandiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘zaro o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. AQSHning Nyu-York shahrida o‘tkazilgan bahs dramatik tarzda kechdi va niderlandiyaliklarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Uchrashuvda hal qiluvchi gollar penaltidan kiritildi. O‘zbekiston terma jamoasi bahs oxirida hisobni tenglashtirishga erishgan bo‘lsa-da, durang natijani saqlab qolish uchun bir necha daqiqa yetmadi. Bu o‘yin Fabio Kannavaro shogirdlari uchun mundial oldidan jiddiy sinov bo‘ldi.
Mazkur bahsga “Manchester Siti” klubi ham alohida e’tibor qaratdi. Sababi, ushbu uchrashuvda klubning ikki futbolchisi — O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov va Niderlandiya yarim himoyachisi Tijani Reynders to‘liq 90 daqiqa harakat qildi.
“Manchester Siti” rasmiy sayti xodimi Nil Li uchrashuv haqida fikr bildirib, har ikki futbolchining ishtirokiga to‘xtaldi. Uning yozishicha, Reynders va Husanov Jahon chempionati oldidan Nyu-Yorkdagi nazorat bahsida to‘liq 90 daqiqa maydonda harakat qildi..
Niderlandiya terma jamoasi Manxettendagi stadionda tomoshabinlarsiz o‘tgan bahsda Markaziy Osiyo vakili O‘zbekistonga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuvda asosiy rolni Kodi Gakpo o‘ynadi. Niderlandiya hujumchisi ikki marta penaltidan aniq zarba yo‘llab, jamoasiga g‘alaba keltirdi.
O‘yinning dastlabki daqiqalarida Niderlandiya faolroq ko‘rindi. 13-daqiqada Tijani Reynders bosh bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza yonidan o‘tib ketdi. Oradan ko‘p o‘tmay uning yana bir urinishi ham nishondan salgina chetga chiqdi.
32-daqiqada Krisensio Sammervill jarima maydonida qoidabuzarlikka uchradi va hakam penalti belgiladi. Kodi Gakpo 11 metrli jarima zarbasini ishonchli amalga oshirib, hisobni ochdi.
O‘yinning so‘nggi qismida Niderlandiya bir kishi kam bo‘lib qoldi. Gus Til qo‘l bilan o‘ynagani uchun qizil kartochka oldi. Bu holat O‘zbekiston terma jamoasiga bosimni oshirish va hisobni tenglashtirish imkoniyatini berdi.
Qo‘shimcha vaqtda “oq bo‘rilar” maqsadiga erishdi. Igor Sergeyev yaqin masofadan aniq zarba yo‘llab, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi. Bu gol O‘zbekistonga katta ruhiy ko‘tarinkilik berdi va muxlislarda durang natijaga ishonch uyg‘otdi.
Biroq dramatik uchrashuvning oxirgi lahzalarida yana penalti belgilandi. 97-daqiqada Yan Pol van Xekke jarima maydonida qoidabuzarlikka uchradi va hakam ikkinchi marta nuqtani ko‘rsatdi. Kodi Gakpo bu safar ham xatoga yo‘l qo‘ymadi va Niderlandiyaga 2:1 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.
“Manchester Siti”ning yana bir vakili Natan Ake ushbu uchrashuvda zaxira o‘rindig‘ida qoldi. Shu tariqa, klubning ikki futbolchisi — Reynders va Husanov maydonda to‘liq harakat qildi, Ake esa o‘yinga qo‘shilmadi.
Niderlandiya terma jamoasi Jahon chempionatidagi ishtirokini 14 iyun kuni Yaponiyaga qarshi bahs bilan boshlaydi. “Uchar gollandlar” 1974, 1978 va 2010 yillarda Jahon chempionati finaliga chiqqan va bu safar ham turnirda yuqori maqsadlar bilan ishtirok etadi.
Abduqodir Husanov va uning o‘zbekistonlik jamoadoshlari esa mamlakatimiz tarixida birinchi marta Jahon chempionati final bosqichida maydonga tushadi. O‘zbekiston terma jamoasi “K” guruhidagi ilk uchrashuvini 18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi o‘tkazadi.
Husanovning Niderlandiyaga qarshi o‘yini bir qarashda ikki xil baholanishi mumkin. Bir tomondan, u ayrim vaziyatlarda juda foydali harakatlar qildi. Himoyachi ikki marta to‘pni olib qo‘ydi, ikki zarbani to‘sdi va o‘yin oxirida “Manchester Siti”dagi jamoadoshi Tijani Reyndersning zarbasini darvoza chizig‘idan qaytarib yubordi.
Bu epizod Abduqodirning himoyachi sifatidagi hushyorligi, pozitsiya tanlash qobiliyati va oxirigacha kurashishini ko‘rsatdi. Reyndersning zarbasini chiziqdan chiqarib yuborish oson harakat emas, ayniqsa o‘yin oxirida charchoq kuchaygan bir paytda.
Ammo ikkinchi tomondan, Husanov uchun bu bahsda og‘ir epizodlar ham bo‘ldi. Burchakdan to‘p yetkazib berilgan vaziyatda u Rustam Ashurmatov bilan birga Yan van Xekkega nisbatan qoida buzgani qayd etildi va aynan shu epizod hal qiluvchi penaltiga sabab bo‘ldi.
Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Husanov oltita yakkakurashdan faqat bittasida g‘alaba qozongan. Shuningdek, u to‘rt marta qoida buzgan. Birinchi bo‘lim oxirida esa hakamlar uning jarima maydonida Malenga qarshi harakatini penalti sifatida baholamadi. Demak, Abduqodir uchun bu o‘yinda xavfli vaziyatlar ham yetarlicha bo‘ldi.
Bu yerda tan olish kerak: Jahon chempionati oldidan bunday o‘yinlar aynan shuning uchun kerak. Kuchli raqibga qarshi maydonga tushganda har bir kichik xato katta oqibatga olib kelishi mumkin. Niderlandiya darajasidagi jamoa bunday vaziyatlarni darhol jazolaydi.
Husanov uchun bu o‘yin katta dars bo‘ladi. Uning salohiyati, jismoniy kuchi va himoyadagi qobiliyati bor. Ammo Jahon chempionatida nafaqat kuch, balki sovuqqonlik, vaziyatni to‘g‘ri o‘qish va jarima maydonida ehtiyotkorlik ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
O‘zbekiston terma jamoasi uchun esa bu bahs, natijaga qaramay, foydali sinov bo‘ldi. Jamoa kuchli raqibga qarshi oxirigacha kurashdi, hisobni tenglashtirdi va durangga juda yaqin keldi. Ammo oxirgi daqiqalardagi penalti yana bir bor katta turnirlarda konsentratsiya bir soniyaga ham pasaymasligi kerakligini ko‘rsatdi.
Endi Kannavaro shtabi ushbu o‘yindan xulosa chiqaradi. Himoyadagi xatolar, jarima maydonidagi harakatlar, yakkakurashlardagi samaradorlik va o‘yin oxiridagi diqqat — bularning barchasi Kolumbiyaga qarshi mundialdagi ilk bahs oldidan qayta ko‘rib chiqilishi shart.
Abduqodir Husanov uchun ham bu o‘yin achchiq, lekin kerakli tajriba bo‘ldi. Katta futbol shunday: bir epizodda qahramonga aylanasiz, keyingi epizodda esa xatongiz hal qiluvchi bo‘lib qoladi. Muhimi — bundan to‘g‘ri xulosa chiqarish.
Jahon chempionati yaqinlashmoqda. O‘zbekiston uchun har bir o‘rtoqlik o‘yini, har bir xato va har bir ijobiy harakat endi katta tayyorgarlikning bir qismi. Niderlandiyaga qarshi bahs ham shu ma’noda terma jamoamiz uchun qimmatli saboq bo‘ldi.
…