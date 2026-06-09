Neymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdi

·0·Sport
Neymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdi

Braziliya terma jamoasi hujumchisi Neymar rejalashtirilgan MRT tekshiruvidan oʻtdi va natijalar ijobiy chiqdi. Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) yulduz futbolchining oʻng boldiridagi mushak jarohatidan tiklanish jarayoni kutilganidek ketayotganini tasdiqladi. Shunga qaramay, "Selesao" oʻz yetakchisining maydonga qaytishi borasida ehtiyotkorlik choralarini koʻrishda davom etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Neymar ushbu jarohatni 17-may kuni Santos safida oʻynayotganida orttirib olgan edi. Tibbiy shtabning xulosasiga koʻra, tiklanish jarayoni belgilangan vaqt oraligʻida amalga oshmoqda. Shifokorlar futbolchining jismoniy holatini toʻliq tiklamasdan turib, uni raqobatbardosh futbolga qaytarish niyatida emaslar. Bu turnirning keyingi bosqichlarida jarohat qaytalanishining oldini olish uchun qilinayotgan strategik harakatdir.

CBF dushanba kungi tekshiruvdan soʻng rasmiy bayonot berdi: "Atlet Neymar MRT tekshiruvidan oʻtdi. Tekshiruv muolajalar kutilgan parametrlar doirasida yaxshi ketayotganini koʻrsatdi. U terma jamoa tibbiy xodimlari tomonidan rejalashtirilgan tiklanish va jismoniy tayyorgarlik jarayonini davom ettiradi".

Neymarning tiklanishi ijobiy kechayotgan boʻlsa-da, Marokashga qarshi guruh bosqichining ochilish uchrashuvi pleymeyker uchun biroz erta hisoblanadi. Hozircha u umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilmagan va faqat trenajyor zali hamda fizioterapiya bilan cheklanmoqda. Rejaga koʻra, u yaqin kunlarda individual maydon mashgʻulotlariga oʻtadi va guruh bosqichining soʻnggi oʻyinlari yoki pley-off bosqichiga tayyor boʻladi.

NeymarBraziliyaJahon ChempionatiJarohatFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiMadridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiBugun, 08:55Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBugun, 08:53Liverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiLiverpul afsonasi Divock Origi 31 yoshida faoliyatini yakunladiBugun, 08:16Erling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarErling Xoland va Jamal Musiala: Angliya termasida oʻynashi mumkin boʻlgan yulduzlarBugun, 07:18Darwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinDarwin Nunez kutilmaganda Liverpulga bepul qaytishi mumkinBugun, 07:16Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Ronald Kuman O‘zbekistonga qarshi o‘yin haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 06:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)