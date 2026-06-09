Neymar Jahon chempionatiga tayyormi? Braziliya terma jamoasi yangi maʻlumot berdi
Braziliya terma jamoasi hujumchisi Neymar rejalashtirilgan MRT tekshiruvidan oʻtdi va natijalar ijobiy chiqdi. Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) yulduz futbolchining oʻng boldiridagi mushak jarohatidan tiklanish jarayoni kutilganidek ketayotganini tasdiqladi. Shunga qaramay, "Selesao" oʻz yetakchisining maydonga qaytishi borasida ehtiyotkorlik choralarini koʻrishda davom etadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Neymar ushbu jarohatni 17-may kuni Santos safida oʻynayotganida orttirib olgan edi. Tibbiy shtabning xulosasiga koʻra, tiklanish jarayoni belgilangan vaqt oraligʻida amalga oshmoqda. Shifokorlar futbolchining jismoniy holatini toʻliq tiklamasdan turib, uni raqobatbardosh futbolga qaytarish niyatida emaslar. Bu turnirning keyingi bosqichlarida jarohat qaytalanishining oldini olish uchun qilinayotgan strategik harakatdir.
CBF dushanba kungi tekshiruvdan soʻng rasmiy bayonot berdi: "Atlet Neymar MRT tekshiruvidan oʻtdi. Tekshiruv muolajalar kutilgan parametrlar doirasida yaxshi ketayotganini koʻrsatdi. U terma jamoa tibbiy xodimlari tomonidan rejalashtirilgan tiklanish va jismoniy tayyorgarlik jarayonini davom ettiradi".
Neymarning tiklanishi ijobiy kechayotgan boʻlsa-da, Marokashga qarshi guruh bosqichining ochilish uchrashuvi pleymeyker uchun biroz erta hisoblanadi. Hozircha u umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilmagan va faqat trenajyor zali hamda fizioterapiya bilan cheklanmoqda. Rejaga koʻra, u yaqin kunlarda individual maydon mashgʻulotlariga oʻtadi va guruh bosqichining soʻnggi oʻyinlari yoki pley-off bosqichiga tayyor boʻladi.
…