Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdi
Braziliyalik UFC yulduzi Aleks Perreyra Oq Uyda tashkil etiladigan yirik turnir oldidan ta’sirli motivatsion nutq so‘zladi. “Poatan” laqabi bilan tanilgan jangchi o‘z hayotidagi og‘ir yo‘l, bolalikdagi sinovlar va sport orqali o‘zini qayta shakllantirgani haqida ochiq gapirdi.
Perreyra bugun UFCning eng taniqli va xavfli jangchilaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Ammo uning yuqori cho‘qqigacha bo‘lgan yo‘li oson kechmagan. U o‘z nutqida hayot unga hech qachon yengillik bermaganini, bolaligidanoq og‘ir muhit, erta mehnat va insonni yo‘ldan ozdirishi mumkin bo‘lgan holatlarga duch kelganini ta’kidladi.
“Hayot menga shafqat qilmadi. Ishga erta kirdim, odamlarni sindiradigan narsalarga — spirtli ichimliklar, ko‘chalar va tartibsizliklarga erta duch keldim”, — dedi Aleks Perreyra.
Uning bu so‘zlari oddiy sportchi bayonoti emas. Bu — katta sahnaga chiqishdan oldin o‘zi bosib o‘tgan og‘ir yo‘lni eslayotgan insonning iqrori. Perreyra uchun jang faqat oktagondagi raqib bilan to‘qnashuv emas, balki o‘tmish, ichki qo‘rquvlar va hayot bergan sinovlar bilan kurash hamdir.
Braziliyalik jangchining aytishicha, hayotining bir nuqtasida u muhim qaror qabul qilgan: yo o‘z taqdiri uchun mas’uliyatni o‘z qo‘liga oladi, yoki hayot uni butunlay sindirib tashlaydi. Aynan shu anglash lahzasi uning yo‘lini o‘zgartirgan.
“Qaysidir lahzada tushundim: yo hayotim uchun mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman yoki u meni butunlay sindiradi”, — deya ta’kidladi u.
Perreyraning fikricha, u bolaligidanoq kurashib kelgan. Ammo bu kurashni to‘g‘ri yo‘nalishga burganidan keyingina hammasi o‘zgargan. Sport unga tartib, maqsad, intizom va o‘zini boshqarishni o‘rgatgan. Bu jihat uning faoliyatida hal qiluvchi omil bo‘lgan.
“Bolaligimdan jang qilganman. Ammo buni to‘g‘ri yo‘lga solganimdan keyingina hammasi o‘zgardi”, — dedi “Poatan”.
Aleks Perreyra uchun har bir jang — o‘tmishni eslash, qayerdan kelganini unutmaslik va hech qachon ortga qaytmaslik haqidagi ichki qasamga o‘xshaydi. U oktagonga faqat g‘alaba uchun emas, balki o‘z hayotidagi barcha og‘ir sinovlarga javob sifatida ham chiqadi.
“Shu bois har bir jangim qayerdan kelganim va nima uchun hech qachon ortga qaytmasligimni eslatadi”, — dedi Perreyra.
Bu gaplar UFC muxlislari uchun yana bir bor Aleksning nima uchun bunday kuchli xarakterga ega ekanini tushuntirib beradi. Uning jang uslubida sovuqqonlik, kuchli zarba va ruhiy barqarorlik bor. Perreyra ko‘pincha ortiqcha gapirmaydi, ammo oktagonda o‘z javobini juda qattiq beradi.
Eslatib o‘tamiz, Aleks Perreyra 15 iyun kuni “UFC Freedom 250” turnirida fransiyalik Siril Ganga qarshi oktagonga ko‘tariladi. Bu to‘qnashuv kechaning eng qiziq janglaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Siril Gan ham texnik jihatdan kuchli, harakatchan va og‘ir vaznda xavfli raqiblardan biri hisoblanadi. Shuning uchun Perreyra uchun bu jang oddiy navbatdagi bahs emas, balki yana bir katta sinov bo‘ladi. Ammo “Poatan”ning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, u bunday sinovlarga ruhan tayyor.
Perreyraning motivatsion nutqi nafaqat sportchilar, balki hayotda qiyinchiliklarga duch kelgan har bir inson uchun ham muhim ma’no beradi. Uning hikoyasi shuni ko‘rsatadi: inson qayerdan kelgani emas, qaysi yo‘lni tanlagani va o‘z taqdiri uchun qanchalik mas’uliyat olgani muhim.
Aleks Perreyra bugun UFCdagi yirik yulduzlardan biri. Ammo uning haqiqiy kuchi faqat zarbasida emas. Uning kuchi — o‘tmishidan qochmasligida, og‘ir kunlarini unutmasligida va har bir jangda o‘ziga bergan va’dasini qayta-qayta isbotlashida.
Oq Uydagi turnir oldidan aytilgan bu so‘zlar esa muxlislarga yana bir haqiqatni eslatdi: katta chempionlar avvalo hayotning o‘zi bilan jangda yengilmagan insonlardan chiqadi.
…