Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdi

·0·Sport
Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdi

Braziliyalik UFC yulduzi Aleks Perreyra Oq Uyda tashkil etiladigan yirik turnir oldidan ta’sirli motivatsion nutq so‘zladi. “Poatan” laqabi bilan tanilgan jangchi o‘z hayotidagi og‘ir yo‘l, bolalikdagi sinovlar va sport orqali o‘zini qayta shakllantirgani haqida ochiq gapirdi.

Perreyra bugun UFCning eng taniqli va xavfli jangchilaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Ammo uning yuqori cho‘qqigacha bo‘lgan yo‘li oson kechmagan. U o‘z nutqida hayot unga hech qachon yengillik bermaganini, bolaligidanoq og‘ir muhit, erta mehnat va insonni yo‘ldan ozdirishi mumkin bo‘lgan holatlarga duch kelganini ta’kidladi.

“Hayot menga shafqat qilmadi. Ishga erta kirdim, odamlarni sindiradigan narsalarga — spirtli ichimliklar, ko‘chalar va tartibsizliklarga erta duch keldim”, — dedi Aleks Perreyra.

Uning bu so‘zlari oddiy sportchi bayonoti emas. Bu — katta sahnaga chiqishdan oldin o‘zi bosib o‘tgan og‘ir yo‘lni eslayotgan insonning iqrori. Perreyra uchun jang faqat oktagondagi raqib bilan to‘qnashuv emas, balki o‘tmish, ichki qo‘rquvlar va hayot bergan sinovlar bilan kurash hamdir.

Braziliyalik jangchining aytishicha, hayotining bir nuqtasida u muhim qaror qabul qilgan: yo o‘z taqdiri uchun mas’uliyatni o‘z qo‘liga oladi, yoki hayot uni butunlay sindirib tashlaydi. Aynan shu anglash lahzasi uning yo‘lini o‘zgartirgan.

“Qaysidir lahzada tushundim: yo hayotim uchun mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman yoki u meni butunlay sindiradi”, — deya ta’kidladi u.

Perreyraning fikricha, u bolaligidanoq kurashib kelgan. Ammo bu kurashni to‘g‘ri yo‘nalishga burganidan keyingina hammasi o‘zgargan. Sport unga tartib, maqsad, intizom va o‘zini boshqarishni o‘rgatgan. Bu jihat uning faoliyatida hal qiluvchi omil bo‘lgan.

“Bolaligimdan jang qilganman. Ammo buni to‘g‘ri yo‘lga solganimdan keyingina hammasi o‘zgardi”, — dedi “Poatan”.

Aleks Perreyra uchun har bir jang — o‘tmishni eslash, qayerdan kelganini unutmaslik va hech qachon ortga qaytmaslik haqidagi ichki qasamga o‘xshaydi. U oktagonga faqat g‘alaba uchun emas, balki o‘z hayotidagi barcha og‘ir sinovlarga javob sifatida ham chiqadi.

“Shu bois har bir jangim qayerdan kelganim va nima uchun hech qachon ortga qaytmasligimni eslatadi”, — dedi Perreyra.

Bu gaplar UFC muxlislari uchun yana bir bor Aleksning nima uchun bunday kuchli xarakterga ega ekanini tushuntirib beradi. Uning jang uslubida sovuqqonlik, kuchli zarba va ruhiy barqarorlik bor. Perreyra ko‘pincha ortiqcha gapirmaydi, ammo oktagonda o‘z javobini juda qattiq beradi.

Eslatib o‘tamiz, Aleks Perreyra 15 iyun kuni “UFC Freedom 250” turnirida fransiyalik Siril Ganga qarshi oktagonga ko‘tariladi. Bu to‘qnashuv kechaning eng qiziq janglaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Siril Gan ham texnik jihatdan kuchli, harakatchan va og‘ir vaznda xavfli raqiblardan biri hisoblanadi. Shuning uchun Perreyra uchun bu jang oddiy navbatdagi bahs emas, balki yana bir katta sinov bo‘ladi. Ammo “Poatan”ning so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, u bunday sinovlarga ruhan tayyor.

Perreyraning motivatsion nutqi nafaqat sportchilar, balki hayotda qiyinchiliklarga duch kelgan har bir inson uchun ham muhim ma’no beradi. Uning hikoyasi shuni ko‘rsatadi: inson qayerdan kelgani emas, qaysi yo‘lni tanlagani va o‘z taqdiri uchun qanchalik mas’uliyat olgani muhim.

Aleks Perreyra bugun UFCdagi yirik yulduzlardan biri. Ammo uning haqiqiy kuchi faqat zarbasida emas. Uning kuchi — o‘tmishidan qochmasligida, og‘ir kunlarini unutmasligida va har bir jangda o‘ziga bergan va’dasini qayta-qayta isbotlashida.

Oq Uydagi turnir oldidan aytilgan bu so‘zlar esa muxlislarga yana bir haqiqatni eslatdi: katta chempionlar avvalo hayotning o‘zi bilan jangda yengilmagan insonlardan chiqadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchiBugun, 09:45Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiMbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiBugun, 09:38Bayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBayer Leverkusen yangi murabbiy tayinladi: Carles Martinez va Xabi Alonso oʻxshashligiBugun, 09:19O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...O‘zbekiston darvozasiga 2 ta gol urgan futbolchiga 3 ta taklif tushdi...Bugun, 09:05Madridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiMadridning «Real» klubi Denzel Dyumfris transferini rasman yakunladiBugun, 08:55Bavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBavariya Michael Olise borasida Real Madridga rad javobini berishga tayyorBugun, 08:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)