«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda

·0·Sport
«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda

Yevropa transfer bozorida grand klublar o‘rtasidagi yashirin va keskin kurash yangi pallada kirmoqda. Germaniyaning mashhur va qudratli klubi «Bavariya» Myunxen Angliyaning «Manchester Yunayted» jamoasiga tegishli bo‘lgan iqtidorli hujumchi Markus Reshfordni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini juda qat’iy ravishda ko‘rib chiqmoqda. Nufuzli «Football365» sport nashri tarqatgan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, ushbu yirik transferning yakuniy taqdiri ayni damda biroz chigal va noaniq bo‘lib turibdi hamda bu jarayon ko‘p jihatdan Kataloniyaning «Barselona» klubi chiqaradigan qarorga bog‘liq.

Gap shundaki, mahoratli ingliz forvardi ortda qolgan mavsumni aynan «ko‘k-anorranglilar» tarkibida ijara asosida o‘tkazib, Ispaniya yashil maydonlarida mazmunli harakat qilgan edi. Shartnoma shartlariga ko‘ra, «Barselona» rahbariyatida Reshfordning transfer huquqini to‘liq 30 million yevro evaziga sotib olish imkoniyati mavjud. Biroq kataloniyaliklar moliyaviy holat sababli hozircha ushbu ustuvor huquqdan foydalanish istagini rasman bildirishga shoshilishmayapti. Buning o‘rniga ular futbolchini yana bir yilga ijaraga olish yoki transfer bahosini sun’iy ravishda pasaytirish bo‘yicha turli variantlarni atroflicha o‘rganishmoqda.

Kataloniya grandining ikkilanib turishi va yakuniy to‘xtamga kelmaganligi «Manchester Yunayted» rahbariyatini boshqa choralarni izlashga majbur qildi. «Qizil iblislar» Gleyzerlar boshqaruvi ostida futbolchi bo‘yicha Yevropaning istalgan boshqa jamoalaridan keladigan manfaatli va rasmiy takliflarni ham tinglashga butunlay tayyor ekanliklarini ma’lum qilishdi. Yuzaga kelgan ushbu qulay vaziyatdan esa Myunxenning «Bavariya» klubi unumli foydalanib qolmoqchi. Nemis mashinasi hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida mankunianliklar so‘rayotgan o‘sha 30 million yevrolik tovon pulini hech qanday e’tirozlarsiz to‘lab berishga bel bog‘lagan.

Biroq ushbu ehtimoliy transfer yo‘lida Myunxen klubi duch keladigan eng asosiy va yirik to‘siq — Markus Reshfordning favqulodda yuqori bo‘lgan moliyaviy ishtahasi va maoshi hisoblanadi. Ayni paytda ingliz yulduzi haftasiga naqd 346 ming yevro miqdorida maosh olib kelmoqda va bu ko‘rsatkich nemis klubining ichki maoshlar balansiga biroz ta’sir o‘tkazishi mumkin. Shunga qaramay, nemislar ushbu transferni yoz davomida hal qilish uchun muzokaralarni davom ettirmoqda.

Markus Reshfordning Bundesligaga ehtimoliy ko‘chib o‘tishi, «Bavariya» va «Barselona» o‘rtasidagi transfer dueli hamda jahon futbolining eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiJCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiBugun, 10:41Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasMourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasBugun, 10:35Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaManchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaBugun, 10:19Braziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBraziliyalik UFC yulduzi Perreyra Oq Uy turniri oldidan ta’sirli gapirdiBugun, 10:17«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchi«Manchester Siti» «Tottenxem» himoyachisi transferini amalga oshirmoqchiBugun, 09:45Mbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiMbappe golsiz seriya haqida hazillashdi: Olise esa xet-trik qayd etdiBugun, 09:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)