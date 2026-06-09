«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda
Yevropa transfer bozorida grand klublar o‘rtasidagi yashirin va keskin kurash yangi pallada kirmoqda. Germaniyaning mashhur va qudratli klubi «Bavariya» Myunxen Angliyaning «Manchester Yunayted» jamoasiga tegishli bo‘lgan iqtidorli hujumchi Markus Reshfordni o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini juda qat’iy ravishda ko‘rib chiqmoqda. Nufuzli «Football365» sport nashri tarqatgan so‘nggi eksklyuziv ma’lumotlarga qaraganda, ushbu yirik transferning yakuniy taqdiri ayni damda biroz chigal va noaniq bo‘lib turibdi hamda bu jarayon ko‘p jihatdan Kataloniyaning «Barselona» klubi chiqaradigan qarorga bog‘liq.
Gap shundaki, mahoratli ingliz forvardi ortda qolgan mavsumni aynan «ko‘k-anorranglilar» tarkibida ijara asosida o‘tkazib, Ispaniya yashil maydonlarida mazmunli harakat qilgan edi. Shartnoma shartlariga ko‘ra, «Barselona» rahbariyatida Reshfordning transfer huquqini to‘liq 30 million yevro evaziga sotib olish imkoniyati mavjud. Biroq kataloniyaliklar moliyaviy holat sababli hozircha ushbu ustuvor huquqdan foydalanish istagini rasman bildirishga shoshilishmayapti. Buning o‘rniga ular futbolchini yana bir yilga ijaraga olish yoki transfer bahosini sun’iy ravishda pasaytirish bo‘yicha turli variantlarni atroflicha o‘rganishmoqda.
Kataloniya grandining ikkilanib turishi va yakuniy to‘xtamga kelmaganligi «Manchester Yunayted» rahbariyatini boshqa choralarni izlashga majbur qildi. «Qizil iblislar» Gleyzerlar boshqaruvi ostida futbolchi bo‘yicha Yevropaning istalgan boshqa jamoalaridan keladigan manfaatli va rasmiy takliflarni ham tinglashga butunlay tayyor ekanliklarini ma’lum qilishdi. Yuzaga kelgan ushbu qulay vaziyatdan esa Myunxenning «Bavariya» klubi unumli foydalanib qolmoqchi. Nemis mashinasi hujum chizig‘ini kuchaytirish maqsadida mankunianliklar so‘rayotgan o‘sha 30 million yevrolik tovon pulini hech qanday e’tirozlarsiz to‘lab berishga bel bog‘lagan.
Biroq ushbu ehtimoliy transfer yo‘lida Myunxen klubi duch keladigan eng asosiy va yirik to‘siq — Markus Reshfordning favqulodda yuqori bo‘lgan moliyaviy ishtahasi va maoshi hisoblanadi. Ayni paytda ingliz yulduzi haftasiga naqd 346 ming yevro miqdorida maosh olib kelmoqda va bu ko‘rsatkich nemis klubining ichki maoshlar balansiga biroz ta’sir o‘tkazishi mumkin. Shunga qaramay, nemislar ushbu transferni yoz davomida hal qilish uchun muzokaralarni davom ettirmoqda.
Markus Reshfordning Bundesligaga ehtimoliy ko‘chib o‘tishi, «Bavariya» va «Barselona» o‘rtasidagi transfer dueli hamda jahon futbolining eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…