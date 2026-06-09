Joze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchi

·0·Sport
Joze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchi

Soʻnggi xabarlarga koʻra, Borussiya Dortmund himoyachisi Nico Schlotterbeck faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettirishi mumkin. Real Madrid jamoasining yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo germaniyalik futbolchining ashaddiy muxlisi ekani va uni yozgi transfer oynasida oʻz safiga qoʻshib olishni istayotgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nico Schlotterbeckning oʻzi ham yaqin doiralari bilan suhbatda "Bernabeu"da toʻp surish uning azaliy orzusi ekanini bir necha bor taʼkidlagan. Garchi 26 yoshli himoyachi aprel oyida klub bilan shartnomasini 2031-yilga qadar uzaytirgan boʻlsa-da, kelishuvda 50–60 million yevro miqdoridagi tovon puli koʻrsatilgan band mavjud. Bu holat Dortmund klubi uchun noxush ssenariyga aylanishi mumkin.

Real Madrid bilan bir qatorda Liverpul ham ushbu futbolchi uchun asosiy daʼvogarlardan biri hisoblanadi. Liverpul Ibrahima Konate bilan yangi shartnoma imzolay olmagani sababli himoya chizigʻini kuchaytirishga majbur. Konate esa erkin agent sifatida aynan "qirollik klubi" safiga borib qoʻshilishi kutilmoqda. Florentino Perez qayta prezident etib saylanishidan oldin ushbu transfer haqida ishora bergan edi.

Madridliklar himoya chizigʻida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Eder Militao ogʻir jarohat tufayli uzoq muddatga safdan chiqqan, Antonio Rüdiger esa yoshi va takroriy jarohatlar sababli barcha oʻyinlarda qatnasha olmayapti. Shuningdek, David Alaba jamoani tark etishi kutilmoqda. Shu sababli, Schlotterbeckning transferi klub moliyaviy imkoniyatlari uchun ogʻirlik qilmaydi.

Florentino Perez oʻz saylovoldi kampaniyasida jamoaga qaytgan Joze Mourinyo uchun raqobatbardosh tarkib shakllantirib berishga vaʼda bergan edi. Oʻtgan mavsumda sovrinsiz qolgan Real Madrid endilikda himoya markazini Nico Schlotterbeck va Ibrahima Konate kabi nomlar bilan mustahkamlamoqchi.

Real MadridBorussiya DortmundJose MourinhoNico SchlotterbeckTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiArsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiBugun, 11:13Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Bugun, 11:02«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqdaBugun, 10:47JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiJCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiBugun, 10:41Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasMourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasBugun, 10:35Manchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaManchester Yunayted Tottenxem sardori Cristian Romero uchun taklif tayyorlamoqdaBugun, 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...