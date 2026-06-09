Joze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchi
Soʻnggi xabarlarga koʻra, Borussiya Dortmund himoyachisi Nico Schlotterbeck faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettirishi mumkin. Real Madrid jamoasining yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo germaniyalik futbolchining ashaddiy muxlisi ekani va uni yozgi transfer oynasida oʻz safiga qoʻshib olishni istayotgani aytilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nico Schlotterbeckning oʻzi ham yaqin doiralari bilan suhbatda "Bernabeu"da toʻp surish uning azaliy orzusi ekanini bir necha bor taʼkidlagan. Garchi 26 yoshli himoyachi aprel oyida klub bilan shartnomasini 2031-yilga qadar uzaytirgan boʻlsa-da, kelishuvda 50–60 million yevro miqdoridagi tovon puli koʻrsatilgan band mavjud. Bu holat Dortmund klubi uchun noxush ssenariyga aylanishi mumkin.
Real Madrid bilan bir qatorda Liverpul ham ushbu futbolchi uchun asosiy daʼvogarlardan biri hisoblanadi. Liverpul Ibrahima Konate bilan yangi shartnoma imzolay olmagani sababli himoya chizigʻini kuchaytirishga majbur. Konate esa erkin agent sifatida aynan "qirollik klubi" safiga borib qoʻshilishi kutilmoqda. Florentino Perez qayta prezident etib saylanishidan oldin ushbu transfer haqida ishora bergan edi.
Madridliklar himoya chizigʻida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Eder Militao ogʻir jarohat tufayli uzoq muddatga safdan chiqqan, Antonio Rüdiger esa yoshi va takroriy jarohatlar sababli barcha oʻyinlarda qatnasha olmayapti. Shuningdek, David Alaba jamoani tark etishi kutilmoqda. Shu sababli, Schlotterbeckning transferi klub moliyaviy imkoniyatlari uchun ogʻirlik qilmaydi.
Florentino Perez oʻz saylovoldi kampaniyasida jamoaga qaytgan Joze Mourinyo uchun raqobatbardosh tarkib shakllantirib berishga vaʼda bergan edi. Oʻtgan mavsumda sovrinsiz qolgan Real Madrid endilikda himoya markazini Nico Schlotterbeck va Ibrahima Konate kabi nomlar bilan mustahkamlamoqchi.
…