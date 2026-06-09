Jazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdi
Jazoir terma jamoasining hujumkor yarim himoyachisi Ibrahim Maza 2026-yilgi Jahon chempionati ochilish oʻyinida Argentina ustidan tarixiy gʻalaba qozonishni maqsad qilgan. Bayer Leverkusen klubining 20 yoshli istiqbolli futbolchisi turnir oldidan AQSHga yetib keldi va amaldagi jahon chempionlarining psixologik bosimlaridan qoʻrqmasligini bildirib, oʻzining jasoratli rejalarini oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Afrika jamoasi 2014-yildan beri ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etish uchun Missuri shtatining Kanzas-Siti shahridagi qarorgohiga joylashdi. Vladimir Petkovic boshqaruvidagi jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylangan Maza, turnir favoritlariga qarshi bahs oldidan OAVga intervyu berdi. Germaniya yoshlar terma jamoasida oʻynab, keyinchalik Jazoir sharafini himoya qilishni tanlagan futbolchi raqibning nufuzidan mutlaqo hayiqmayotganini koʻrsatdi.
17-iyun kuni boʻlib oʻtadigan yirik toʻqnashuv haqida gapirar ekan, Maza shunday dedi: "Biz yaxshi Jahon chempionatini oʻtkazishimiz kerak va Argentina bilan birinchi oʻyin juda muhim. Ular koʻp provokatsiya qilishadi, lekin biz xotirjamlikni saqlashimiz, borimizni berishimiz, aqlli oʻynashimiz va nima boʻlishini koʻrishimiz kerak". U soʻzini tabassum bilan yakunladi: "Biz Lionel Messi ustidan gʻalaba qozonamiz, Inshallah".
Mazaning ushbu dadil fikrlari Argentina matbuotida, jumladan, TyC Sports, Ole va La Nacion kabi nashrlarda keng muhokama qilinmoqda. Jazoir terma jamoasi turnirga tayyorgarlikni Boliviya bilan oʻrtoqlik uchrashuvi orqali yakunlaydi. Shundan soʻng, "Choʻl tulkilari" J guruhida Argentina, Iordaniya va Avstriyaga qarshi kurash olib boradi.
…