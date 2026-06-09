Jazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdi

·0·Sport
Jazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdi

Jazoir terma jamoasining hujumkor yarim himoyachisi Ibrahim Maza 2026-yilgi Jahon chempionati ochilish oʻyinida Argentina ustidan tarixiy gʻalaba qozonishni maqsad qilgan. Bayer Leverkusen klubining 20 yoshli istiqbolli futbolchisi turnir oldidan AQSHga yetib keldi va amaldagi jahon chempionlarining psixologik bosimlaridan qoʻrqmasligini bildirib, oʻzining jasoratli rejalarini oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Afrika jamoasi 2014-yildan beri ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etish uchun Missuri shtatining Kanzas-Siti shahridagi qarorgohiga joylashdi. Vladimir Petkovic boshqaruvidagi jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylangan Maza, turnir favoritlariga qarshi bahs oldidan OAVga intervyu berdi. Germaniya yoshlar terma jamoasida oʻynab, keyinchalik Jazoir sharafini himoya qilishni tanlagan futbolchi raqibning nufuzidan mutlaqo hayiqmayotganini koʻrsatdi.

17-iyun kuni boʻlib oʻtadigan yirik toʻqnashuv haqida gapirar ekan, Maza shunday dedi: "Biz yaxshi Jahon chempionatini oʻtkazishimiz kerak va Argentina bilan birinchi oʻyin juda muhim. Ular koʻp provokatsiya qilishadi, lekin biz xotirjamlikni saqlashimiz, borimizni berishimiz, aqlli oʻynashimiz va nima boʻlishini koʻrishimiz kerak". U soʻzini tabassum bilan yakunladi: "Biz Lionel Messi ustidan gʻalaba qozonamiz, Inshallah".

Mazaning ushbu dadil fikrlari Argentina matbuotida, jumladan, TyC Sports, Ole va La Nacion kabi nashrlarda keng muhokama qilinmoqda. Jazoir terma jamoasi turnirga tayyorgarlikni Boliviya bilan oʻrtoqlik uchrashuvi orqali yakunlaydi. Shundan soʻng, "Choʻl tulkilari" J guruhida Argentina, Iordaniya va Avstriyaga qarshi kurash olib boradi.

JCH-2026ArgentinaJazoirLionel MessiIbrahim Maza
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiJoze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiBugun, 11:56Arsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiArsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiBugun, 11:13Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Bugun, 11:02«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqdaBugun, 10:47JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiJCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiBugun, 10:41Mourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasMourinoning "qora ro‘yxati": "Real"dagi ushbu 6 nafar futbolchi kerakmasBugun, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...