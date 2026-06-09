AQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdi
Butun sayyoramiz intizorlik bilan kutayotgan eng nufuzli futbol bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Biroq musobaqa arafasida tashkilotchi mezbon davlatlardan biri hisoblangan AQSH rasmiy idoralari tomonidan kuchaytirilgan xavfsizlik choralari, chegara nazoratidagi haddan tashqari uzoq davom etayotgan surishtiruvlar va tekshiruvlar bir qator mamlakatlar milliy terma jamoalari uchun kutilmagan noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda.
Global sport jamoatchiligi o‘rtasida eng katta bahs va muhokamalarga sabab bo‘lgan voqealardan biri afsuski, bizning suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lib turibdi. Dunyoga mashhur nufuzli ESPN telekanalining taniqli jurnalisti Luis Karlos Largo ijtimoiy tarmoqlarda maxsus videolavha joylashtirdi. Ushbu videoda vakillarimiz Nyu-York shahrida Niderlandiya terma jamoasiga qarshi kechgan so‘nggi nazorat bahsi oldidan maxsus o‘rgatilgan xizmat itlari va zamonaviy metall qidiruv qurilmalari yordamida o‘ta sinchkovlik bilan tintuv qilinayotgani aks etgan. Ushbu tasvirlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va millionlab o‘zbek futboli ishqibozlarining keskin e’tirozlariga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik muxlislar sportchilarga nisbatan bunday munosabatni mutlaqo ortiqcha va asossiz deb baholashmoqda.
Vaziyatning yanada chigallashishiga xalqaro miqyosda ommabop bo‘lgan Motivaciones Fútbol futbol sahifasi tarqatgan qo‘shimcha ma’lumotlar ham turtki bo‘ldi. Unda qayd etilishicha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi oddiygina nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvi uchun ham AQSHda misli ko‘rilmagan darajadagi qattiq va sovuq xavfsizlik protokoliga ro‘baro‘ kelgan. Hattoki, Nyu-Yorkdagi aeroport xavfsizlik xizmati ofitserlaridan biri terma jamoamiz rasmiy vakiliga o‘z shaxsiy yuklari va sumkalaridan uzoqroq masofada turishni qo‘pol tarzda buyurgani aytilmoqda.
Hozirgi daqiqaga qadar Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA), O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) yoki AQSHning tegishli davlat rasmiy idoralari yuz bergan ushbu bahsli holat yuzasidan hech qanday rasmiy munosabat yoki bayonot berishgani yo‘q. Shunga qaramay, virtual olamda ba’zi davlatlardan tashrif buyurgan ishtirokchilarga nisbatan ko‘rsatilayotgan bunday ikkiyoqlama munosabat va siyosat haqida qizg‘in bahs-munozaralar davom etmoqda.
Eslatib o‘tamiz, ushbu tarixiy «Jahon chempionati-2026» bahslari ilk bor uchta yirik davlat — AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida mezbonlik ostida tashkil etilmoqda. Musobaqa format o‘zgarishi tufayli ilk bor 48 ta eng kuchli milliy terma jamoalar ishtirokida o‘tkaziladi. Oliy toifadagi ushbu mundial 11 iyun kuni Meksika hamda Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv bilan rasman start oladi. Musobaqaning umumiy mukofot jamg‘armasi esa rekord darajada — 655 million AQSH dollari etib belgilangan. Vakillarimizga barcha qiyinchiliklarga qaramay, mundialda ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!
Jahon chempionati kundaligi, O‘zbekiston terma jamoasining okean ortidagi tarixiy yurishlari va musobaqa atrofidagi eng shov-shuvli eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…