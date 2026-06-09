AQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdi

·5·Sport
AQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdi

Butun sayyoramiz intizorlik bilan kutayotgan eng nufuzli futbol bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Biroq musobaqa arafasida tashkilotchi mezbon davlatlardan biri hisoblangan AQSH rasmiy idoralari tomonidan kuchaytirilgan xavfsizlik choralari, chegara nazoratidagi haddan tashqari uzoq davom etayotgan surishtiruvlar va tekshiruvlar bir qator mamlakatlar milliy terma jamoalari uchun kutilmagan noqulayliklarni keltirib chiqarmoqda.

Global sport jamoatchiligi o‘rtasida eng katta bahs va muhokamalarga sabab bo‘lgan voqealardan biri afsuski, bizning suyukli O‘zbekiston milliy terma jamoasi delegatsiyasi bilan bog‘liq bo‘lib turibdi. Dunyoga mashhur nufuzli ESPN telekanalining taniqli jurnalisti Luis Karlos Largo ijtimoiy tarmoqlarda maxsus videolavha joylashtirdi. Ushbu videoda vakillarimiz Nyu-York shahrida Niderlandiya terma jamoasiga qarshi kechgan so‘nggi nazorat bahsi oldidan maxsus o‘rgatilgan xizmat itlari va zamonaviy metall qidiruv qurilmalari yordamida o‘ta sinchkovlik bilan tintuv qilinayotgani aks etgan. Ushbu tasvirlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va millionlab o‘zbek futboli ishqibozlarining keskin e’tirozlariga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik muxlislar sportchilarga nisbatan bunday munosabatni mutlaqo ortiqcha va asossiz deb baholashmoqda.

Vaziyatning yanada chigallashishiga xalqaro miqyosda ommabop bo‘lgan Motivaciones Fútbol futbol sahifasi tarqatgan qo‘shimcha ma’lumotlar ham turtki bo‘ldi. Unda qayd etilishicha, O‘zbekiston milliy terma jamoasi oddiygina nazorat-o‘rtoqlik uchrashuvi uchun ham AQSHda misli ko‘rilmagan darajadagi qattiq va sovuq xavfsizlik protokoliga ro‘baro‘ kelgan. Hattoki, Nyu-Yorkdagi aeroport xavfsizlik xizmati ofitserlaridan biri terma jamoamiz rasmiy vakiliga o‘z shaxsiy yuklari va sumkalaridan uzoqroq masofada turishni qo‘pol tarzda buyurgani aytilmoqda.

Hozirgi daqiqaga qadar Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA), O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) yoki AQSHning tegishli davlat rasmiy idoralari yuz bergan ushbu bahsli holat yuzasidan hech qanday rasmiy munosabat yoki bayonot berishgani yo‘q. Shunga qaramay, virtual olamda ba’zi davlatlardan tashrif buyurgan ishtirokchilarga nisbatan ko‘rsatilayotgan bunday ikkiyoqlama munosabat va siyosat haqida qizg‘in bahs-munozaralar davom etmoqda.

Eslatib o‘tamiz, ushbu tarixiy «Jahon chempionati-2026» bahslari ilk bor uchta yirik davlat — AQSH, Meksika va Kanada yashil maydonlarida mezbonlik ostida tashkil etilmoqda. Musobaqa format o‘zgarishi tufayli ilk bor 48 ta eng kuchli milliy terma jamoalar ishtirokida o‘tkaziladi. Oliy toifadagi ushbu mundial 11 iyun kuni Meksika hamda Janubiy Afrika Respublikasi (JAR) terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv bilan rasman start oladi. Musobaqaning umumiy mukofot jamg‘armasi esa rekord darajada — 655 million AQSH dollari etib belgilangan. Vakillarimizga barcha qiyinchiliklarga qaramay, mundialda ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!

Jahon chempionati kundaligi, O‘zbekiston terma jamoasining okean ortidagi tarixiy yurishlari va musobaqa atrofidagi eng shov-shuvli eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

AQSHOʻzbekistonNiderlandiyaNyuyorkFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiJazoir yulduzi Lionel Messi va Argentinani magʻlub etishga vaʼda berdiBugun, 12:10Joze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiJoze Mourinyo Nico Schlotterbeckni Real Madridga olib kelmoqchiBugun, 11:56Arsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiArsenal kutilmaganda tibbiy boʻlim rahbarini isteʼfoga chiqardiBugun, 11:13Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Abbosbek Fayzullayev «Liverpul» klubi skautlari e’tiboriga tushdi...Bugun, 11:02«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqda«Bavariya» Markus Reshford transferi bo‘yicha jiddiy qadam tashlamoqdaBugun, 10:47JCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiJCH-2026 tashkilotchilari Eron muxlislari uchun chiptalar kvotasini bekor qildiBugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...