FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...
Dunyo futbolining eng ulug‘vor va sehrli bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati rasman start olishi arafasida Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) millionlab ishqibozlar uchun kutilmagan va favqulodda qiziqarli bo‘lgan yangi pullik xizmat turini ishga tushirdi. Bu haqda AQSH va Buyuk Britaniyaning sport olamidagi eng nufuzli nashrlaridan biri hisoblangan The Athletic portali o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi. Ushbu yangilik mundial bahslarini bevosita arenalardan turib kuzatishni rejalashtirgan tribunadagi muxlislarga juda manzur bo‘lishi shubhasiz.
Yangi loyihaning jozibador shartlariga ko‘ra, endilikda ashaddiy futbol fanatlari bor-yo‘g‘i 79 AQSH dollari miqdorida to‘lovni amalga oshirib, o‘yin boshlanishidan avval muhtasham stadionning ulkan ekranida (elektron tablosida) o‘z ism-shariflarini yoki suyukli jamoalarini qo‘llab-quvvatlovchi qisqacha tilak-xabarlarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Xizmatdan unumli foydalangan ishqibozlarning maxsus matnlari uchrashuv bosh hakamining ilk start svisti chalinguniga qadar arenaning markaziy monitorlarida butun stadion ahliga ko‘rsatib turiladi. Bu esa muxlislar uchun umrbod esda qoladigan tarixiy lahzalarni taqdim etadi.
Eslatib o‘tish joizki, yilning eng yirik sport musobaqasi hisoblangan ushbu Jahon chempionati shu yilning 11 iyun kuni o‘zining ilk shiddatli bahslari bilan boshlanadi. Mazkur mundial futbol tarixida mutlaqo yangi sahifa ochadi, chunki unda ilk bor 32 ta emas, balki sayyoramizning eng kuchli 48 ta milliy terma jamoasi bosh sovrin uchun o‘zaro kurash olib boradi. Bundan tashqari, turnir geografiyasi ham kengayib, uchrashuvlar tarixda birinchi marta bir yo‘la uchta yirik mezbon davlat — Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada hamda Meksikaning eng zamonaviy yashil maydonlari va arenalarida o‘tkaziladi.
Eng quvonarlisi va muhim tomoni shundaki, dunyo futbolining eng sara yulduzlari ishtirok etadigan JCH-2026 turnirining barcha keskin va hayajonli uchrashuvlarini siz biz bilan birgalikda masofadan turib ham his qilishingiz mumkin. Musobaqa doirasidagi har bir bahsning eng qaynoq va tezkor matnli onlayn translyatsiyalari bizning portalimiz sahifalarida ham muxlislar e’tiboriga muntazam ravishda taqdim etib boriladi.
Jahon chempionatining eng so‘nggi dramatik voqealari, okean orti stadionlaridan keladigan eksklyuziv reportajlar, FIFAning yangi texnologik loyihalari va futbol dunyosining eng qaynoq yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…