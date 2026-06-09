FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...

·0·Sport
FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...

Dunyo futbolining eng ulug‘vor va sehrli bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati rasman start olishi arafasida Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) millionlab ishqibozlar uchun kutilmagan va favqulodda qiziqarli bo‘lgan yangi pullik xizmat turini ishga tushirdi. Bu haqda AQSH va Buyuk Britaniyaning sport olamidagi eng nufuzli nashrlaridan biri hisoblangan The Athletic portali o‘z manbalariga tayanib xabar tarqatdi. Ushbu yangilik mundial bahslarini bevosita arenalardan turib kuzatishni rejalashtirgan tribunadagi muxlislarga juda manzur bo‘lishi shubhasiz.

Yangi loyihaning jozibador shartlariga ko‘ra, endilikda ashaddiy futbol fanatlari bor-yo‘g‘i 79 AQSH dollari miqdorida to‘lovni amalga oshirib, o‘yin boshlanishidan avval muhtasham stadionning ulkan ekranida (elektron tablosida) o‘z ism-shariflarini yoki suyukli jamoalarini qo‘llab-quvvatlovchi qisqacha tilak-xabarlarini namoyish etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Xizmatdan unumli foydalangan ishqibozlarning maxsus matnlari uchrashuv bosh hakamining ilk start svisti chalinguniga qadar arenaning markaziy monitorlarida butun stadion ahliga ko‘rsatib turiladi. Bu esa muxlislar uchun umrbod esda qoladigan tarixiy lahzalarni taqdim etadi.

Eslatib o‘tish joizki, yilning eng yirik sport musobaqasi hisoblangan ushbu Jahon chempionati shu yilning 11 iyun kuni o‘zining ilk shiddatli bahslari bilan boshlanadi. Mazkur mundial futbol tarixida mutlaqo yangi sahifa ochadi, chunki unda ilk bor 32 ta emas, balki sayyoramizning eng kuchli 48 ta milliy terma jamoasi bosh sovrin uchun o‘zaro kurash olib boradi. Bundan tashqari, turnir geografiyasi ham kengayib, uchrashuvlar tarixda birinchi marta bir yo‘la uchta yirik mezbon davlat — Amerika Qo‘shma Shtatlari, Kanada hamda Meksikaning eng zamonaviy yashil maydonlari va arenalarida o‘tkaziladi.

Eng quvonarlisi va muhim tomoni shundaki, dunyo futbolining eng sara yulduzlari ishtirok etadigan JCH-2026 turnirining barcha keskin va hayajonli uchrashuvlarini siz biz bilan birgalikda masofadan turib ham his qilishingiz mumkin. Musobaqa doirasidagi har bir bahsning eng qaynoq va tezkor matnli onlayn translyatsiyalari bizning portalimiz sahifalarida ham muxlislar e’tiboriga muntazam ravishda taqdim etib boriladi.

Jahon chempionatining eng so‘nggi dramatik voqealari, okean orti stadionlaridan keladigan eksklyuziv reportajlar, FIFAning yangi texnologik loyihalari va futbol dunyosining eng qaynoq yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqda«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:29Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiKennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiBugun, 14:56Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiDide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiBugun, 14:19Jafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiJafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 14:08Thierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdiThierry Henry Anthony Gordonning Barselona jamoasiga oʻtishiga munosabat bildirdiBugun, 13:58AQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiAQSH xavfsizlik xizmati O‘zbekiston terma jamoasini qattiq nazoratdan o‘tkazdiBugun, 13:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...