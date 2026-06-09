Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?

·0·Sport
Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan jamoaning uning gollariga haddan tashqari bogʻlanib qolgani haqidagi fikrlarga munosabat bildirdi. Bavariya safida Germaniyada rekordlarni yangilab, sermahsul mavsumni oʻtkazgan hujumchi turnirga oʻz faoliyatidagi eng yaxshi sport formasida yaqinlashmoqda. 60 yillik sovrinsiz seriyaga chek qoʻyishni maqsad qilgan "Uch sherlar" tarkibida asosiy eʼtibor yana rekordchi sardorga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Katta sahnadagi bosim haqida gapirar ekan, Harry Kane top-darajadagi terma jamoa hujumchisi boʻlish tabiiy ravishda gol urish masʼuliyatini yuklashini tan oldi. Oʻz vaziyatini boshqa jahon yulduzlari bilan solishtirar ekan, u shunday dedi: "Oʻylaymanki, har qanday kuchli hujumchisi bor jamoada unga nisbatan bogʻliqlik boʻladi. Masalan, Erling Xoland Norvegiya bilan yoki Kylian Mbappe Fransiya bilan shunday holatda. Agar jamoada asosiy toʻpurar boʻlsa, undan gol kutishadi. Bu yomon narsa emas".

Sardor jamoaning boshqa aʼzolarida ham gol urish salohiyati yuqori ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibga jalb etilgan futbolchilarning deyarli barchasi oʻz klublarida muvaffaqiyatli mavsumni oʻtkazib, sovrinlar yutishgan. Bavariya tarkibidagi oʻyinlari orqali Harry Kane 2001-yildagi Michael Owen’dan keyin "Oltin toʻp"ni qoʻlga kiritgan ilk ingliz futbolchisi boʻlishga asosiy nomzodlardan biri boʻlib turibdi.

32 yoshli hujumchi Shimoliy Amerikadagi turnirga jismoniy jihatdan juda yaxshi holatda yetib borishiga ishonmoqda. Uzoq davom etgan mavsumdan keyingi charchoq haqidagi xavotirlarga qaramay, Harry Kane bu uning Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun faoliyatidagi eng yaxshi imkoniyat ekanini aytdi. Hujumchi oʻzini har qachongidan ham tetik his qilayotganini va nihoyat gʻalaba chizigʻini kesib oʻtish vaqti kelganini taʼkidladi.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiBavariyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasGari Lineker: Cristiano Ronaldo Lionel Messidan kuchsizroq deyish haqorat emasBugun, 16:12FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...FIFA "JCH-2026"dan qo‘shimcha daromad olishning yangi usulini o‘ylab topdi...Bugun, 15:45«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqda«Real» «Borussiya»dan Niko Shlotterbekni sotib olishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:29Kennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiKennet Eichhorn nima sababdan Liverpul taklifini rad etgani maʻlum boʻldiBugun, 14:56Dide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiDide Desham Kilian Mbappening golsiz seriyasi haqida o‘z fikrini bildirdiBugun, 14:19Jafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiJafar Irismetov Kannavaro jamoasidagi asosiy muammoni aytdiBugun, 14:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...