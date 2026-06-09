Angliya terma jamoasi Harry Kane’ga haddan tashqari bogʻlanib qolganmi?
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionati oldidan jamoaning uning gollariga haddan tashqari bogʻlanib qolgani haqidagi fikrlarga munosabat bildirdi. Bavariya safida Germaniyada rekordlarni yangilab, sermahsul mavsumni oʻtkazgan hujumchi turnirga oʻz faoliyatidagi eng yaxshi sport formasida yaqinlashmoqda. 60 yillik sovrinsiz seriyaga chek qoʻyishni maqsad qilgan "Uch sherlar" tarkibida asosiy eʼtibor yana rekordchi sardorga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Katta sahnadagi bosim haqida gapirar ekan, Harry Kane top-darajadagi terma jamoa hujumchisi boʻlish tabiiy ravishda gol urish masʼuliyatini yuklashini tan oldi. Oʻz vaziyatini boshqa jahon yulduzlari bilan solishtirar ekan, u shunday dedi: "Oʻylaymanki, har qanday kuchli hujumchisi bor jamoada unga nisbatan bogʻliqlik boʻladi. Masalan, Erling Xoland Norvegiya bilan yoki Kylian Mbappe Fransiya bilan shunday holatda. Agar jamoada asosiy toʻpurar boʻlsa, undan gol kutishadi. Bu yomon narsa emas".
Sardor jamoaning boshqa aʼzolarida ham gol urish salohiyati yuqori ekanini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibga jalb etilgan futbolchilarning deyarli barchasi oʻz klublarida muvaffaqiyatli mavsumni oʻtkazib, sovrinlar yutishgan. Bavariya tarkibidagi oʻyinlari orqali Harry Kane 2001-yildagi Michael Owen’dan keyin "Oltin toʻp"ni qoʻlga kiritgan ilk ingliz futbolchisi boʻlishga asosiy nomzodlardan biri boʻlib turibdi.
32 yoshli hujumchi Shimoliy Amerikadagi turnirga jismoniy jihatdan juda yaxshi holatda yetib borishiga ishonmoqda. Uzoq davom etgan mavsumdan keyingi charchoq haqidagi xavotirlarga qaramay, Harry Kane bu uning Jahon chempionligini qoʻlga kiritish uchun faoliyatidagi eng yaxshi imkoniyat ekanini aytdi. Hujumchi oʻzini har qachongidan ham tetik his qilayotganini va nihoyat gʻalaba chizigʻini kesib oʻtish vaqti kelganini taʼkidladi.
…