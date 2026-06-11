Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?

·108·Sport
Trent Alexander-Arnold Angliya Premer-ligasiga qaytadimi?

Trent Alexander-Arnold Real Madrid safiga oʻtganidan soʻng “uyqusiz tunlarni” boshdan oʻtkazgan va biroz afsuslangan boʻlishi mumkin. Biroq Liverpul sobiq yarim himoyachisi Danny Murphy GOAL nashriga bergan intervyusida Liverpul akademiyasi tarbiyalanuvchisining “Enfild”ga qaytishiga ishonmasligini va bunday transferdan hayratda qolishini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniyadagi omadsiz debyut mavsumi va Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati qaydnomasidan tushib qolishi 27 yoshli himoyachining kelajagi borasida savollar tugʻdirmoqda. 2025-yilda “Santyago Bernabeu”ga koʻchib oʻtish Alexander-Arnold uchun yangi darajaga chiqish imkoniyati sifatida koʻrilgan edi, ammo jarohatlar va Dani Carvajal bilan raqobat uning ishlarini murakkablashtirib yubordi.

Madridlik talabchan muxlislar 2025-26-yilgi mavsumda La Ligada bor-yoʻgʻi 21 ta oʻyinda maydonga tushgan futbolchini hali toʻliq qabul qilishmadi. Shu bilan birga, Liverpul ham uning yoʻqligini sezmoqda: Jeremie Frimpong oʻzini koʻrsata olmadi, jamoa esa mavsumni beshinchi oʻrinda yakunlab, Arne Slot isteʼfoga chiqarildi.

Murphyning soʻzlariga koʻra, har qanday futbolchi yangi sarguzasht kutilganidek kechmasa, “men nima qilib qoʻydim?” degan xayolga borishi tabiiy. “U oʻz qobiliyatiga ishonadi, lekin mavsumdan koʻngli toʻlmagani aniq. Shunga qaramay, uning Liverpulga qaytishi qiyin masala. Birinchidan, muxlislar uning ketish uslubidan norozi boʻlishgan, ikkinchidan, uning Madridda olayotgan ulkan maoshini Angliya Premer-ligasida toʻlay oladigan jamoani topish mushkul”, — deydi ekspert.

Hozircha Trent Alexander-Arnold bor eʼtiborini tiklanishga va keyingi mavsumga tayyorgarlik koʻrishga qaratgan. Uning Real Madrid bilan shartnomasi bor va u Ispaniya poytaxtida oʻzini koʻrsatish uchun hali imkoniyatga ega deb hisoblanmoqda.

Real MadridLiverpulTrent Alexander-ArnoldAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

James Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaJames Rodriguez Luis Diazning Oltin toʻpni yutishiga ishonmoqdaBugun, 13:57Devid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiDevid Simen Manchester Yunaytedni tanqid qildi va Fernandeshni kamsitdiBugun, 13:33«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabat«Bashakshehir»dan Abbos Fayzullayevning JCH-2026dagi ishtirokiga munosabatBugun, 13:14Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Martines Ronalduning o‘rnini bosa oladigan futbolchi yo‘qligini aytdi...Bugun, 13:00Teddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiTeddi Sheringem: Maykl Kerrik Manchester Yunaytedda Gvardiola yoʻlini takrorlaydiBugun, 12:56Lyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiLyuis ochiq osmon ostidagi jang oldidan qamalganini hazil bilan esladiBugun, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...