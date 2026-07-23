Manchester Siti uchun ogʻir zarba: Rodri belidan jarrohlik amaliyotini oʻtkazadi

·46·Sport
Manchester Siti uchun ogʻir zarba: Rodri belidan jarrohlik amaliyotini oʻtkazadi

Angliyaning Manchester Siti jamoasi va Ispaniya terma jamoasi yetakchisi Rodri belidagi jarohati tufayli operatsiya qilinadigan boʻldi. Bu xabar 2026-27-yilgi yangi mavsum oldidan "shaharliklar" uchun kutilmagan va jiddiy yoʻqotish sifatida baholanmoqda. Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng klub ixtiyoriga qaytgan tayanch yarim himoyachisi uzoq muddatga safdan chiqishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 30 yoshli futbolchining tiklanish muddati hozircha aniq emas. Ispaniya terma jamoasi sardori sifatida 2026-yilgi Jahon chempionatida barcha sakkizta oʻyinda ishtirok etib, oltin medallarni qoʻlga kiritgan Rodri uchun bu jarohat faoliyatidagi navbatdagi qiyin sinovga aylanadi. Eslatib oʻtamiz, u yaqindagina oʻzining yuksak mahorati evaziga "Oltin toʻp" sovrini bilan ham taqdirlangan edi.

Jarohatlar girdobidagi yulduz

Rodri uchun soʻnggi yillar jismoniy holat borasida ancha murakkab kechmoqda. Hammasi 2024-yilning sentyabrida tizzasidagi xochsimon boylamlarning uzilishi (ACL) bilan boshlangan edi. Oʻshanda u deyarli butun 2024-25-yilgi mavsumni oʻtkazib yuborgan. Keyinchalik mushak va chov sohasidagi muammolar sababli oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 17 ta oʻyinda Angliya Premer-ligasi asosiy tarkibida maydonga tushdi.

Vaholanki, 2022-23-yilgi mavsumda Rodri Manchester Siti tarkibida tarixiy trebl qayd etilishida asosiy qahramon boʻlgan edi. Oʻshanda u Chempionlar ligasi finalida gʻalaba golini kiritib, jamoasini choʻqqiga olib chiqqandi. Hozirgi holat esa oʻsha shonli davrlardan keskin farq qiladi va jamoa bosh murabbiyi Enzo Maresca uchun katta bosh ogʻrigʻini tugʻdiradi.

Transfer mish-mishlari va tarkibdagi oʻzgarishlar

Futbolchining Etihad Stadiumdagi kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Uning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga atigi bir yil vaqt qoldi. Garchi Jahon chempionatidan soʻng yangi bitim boʻyicha muzokaralar oʻtkazilishi kutilayotgan boʻlsa-da, Rodri hozircha klubda qolish istagini bildirmagan. Shu bilan birga, Real Madrid klubi ispaniyalik yulduzni sotib olish niyatida emasligini maʼlum qilgan.

Manchester Siti tarkibida boshqa oʻzgarishlar ham kutilmoqda. Bernardo Silva jamoani tark etganidan soʻng, Mateo Kovacic va Nico Gonzalez ham ketishi mumkinligi aytilmoqda. Biroq, Rodrining yoʻqligi keltirib chiqaradigan boʻshliqni 116 million funt sterling evaziga sotib olingan Elliot Anderson qisman toʻldirishi kutilmoqda.

Manchester Siti yangi mavsumni 23-avgust kuni oʻz maydonida Bornmutga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Jamoa tibbiy shtabi Rodrining operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonini diqqat bilan kuzatib boradi. Klub rahbariyati esa transfer oynasi yopilgunga qadar markaziy chiziqni mustahkamlash choralarini koʻrishi zarur.

Manchester SitiRodriAngliya Premer-ligasiJarohatFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...