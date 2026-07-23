Manchester Siti uchun ogʻir zarba: Rodri belidan jarrohlik amaliyotini oʻtkazadi
Angliyaning Manchester Siti jamoasi va Ispaniya terma jamoasi yetakchisi Rodri belidagi jarohati tufayli operatsiya qilinadigan boʻldi. Bu xabar 2026-27-yilgi yangi mavsum oldidan "shaharliklar" uchun kutilmagan va jiddiy yoʻqotish sifatida baholanmoqda. Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng klub ixtiyoriga qaytgan tayanch yarim himoyachisi uzoq muddatga safdan chiqishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 30 yoshli futbolchining tiklanish muddati hozircha aniq emas. Ispaniya terma jamoasi sardori sifatida 2026-yilgi Jahon chempionatida barcha sakkizta oʻyinda ishtirok etib, oltin medallarni qoʻlga kiritgan Rodri uchun bu jarohat faoliyatidagi navbatdagi qiyin sinovga aylanadi. Eslatib oʻtamiz, u yaqindagina oʻzining yuksak mahorati evaziga "Oltin toʻp" sovrini bilan ham taqdirlangan edi.
Jarohatlar girdobidagi yulduzRodri uchun soʻnggi yillar jismoniy holat borasida ancha murakkab kechmoqda. Hammasi 2024-yilning sentyabrida tizzasidagi xochsimon boylamlarning uzilishi (ACL) bilan boshlangan edi. Oʻshanda u deyarli butun 2024-25-yilgi mavsumni oʻtkazib yuborgan. Keyinchalik mushak va chov sohasidagi muammolar sababli oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 17 ta oʻyinda Angliya Premer-ligasi asosiy tarkibida maydonga tushdi.
Vaholanki, 2022-23-yilgi mavsumda Rodri Manchester Siti tarkibida tarixiy trebl qayd etilishida asosiy qahramon boʻlgan edi. Oʻshanda u Chempionlar ligasi finalida gʻalaba golini kiritib, jamoasini choʻqqiga olib chiqqandi. Hozirgi holat esa oʻsha shonli davrlardan keskin farq qiladi va jamoa bosh murabbiyi Enzo Maresca uchun katta bosh ogʻrigʻini tugʻdiradi.
Transfer mish-mishlari va tarkibdagi oʻzgarishlarFutbolchining Etihad Stadiumdagi kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Uning amaldagi shartnomasi yakunlanishiga atigi bir yil vaqt qoldi. Garchi Jahon chempionatidan soʻng yangi bitim boʻyicha muzokaralar oʻtkazilishi kutilayotgan boʻlsa-da, Rodri hozircha klubda qolish istagini bildirmagan. Shu bilan birga, Real Madrid klubi ispaniyalik yulduzni sotib olish niyatida emasligini maʼlum qilgan.
Manchester Siti tarkibida boshqa oʻzgarishlar ham kutilmoqda. Bernardo Silva jamoani tark etganidan soʻng, Mateo Kovacic va Nico Gonzalez ham ketishi mumkinligi aytilmoqda. Biroq, Rodrining yoʻqligi keltirib chiqaradigan boʻshliqni 116 million funt sterling evaziga sotib olingan Elliot Anderson qisman toʻldirishi kutilmoqda.
Manchester Siti yangi mavsumni 23-avgust kuni oʻz maydonida Bornmutga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Jamoa tibbiy shtabi Rodrining operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonini diqqat bilan kuzatib boradi. Klub rahbariyati esa transfer oynasi yopilgunga qadar markaziy chiziqni mustahkamlash choralarini koʻrishi zarur.
…