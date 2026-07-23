Lionel Messi JCh-2026 finali oldidan jamoadoshlariga nima degani maʼlum boʻldi

·64·Sport
Lionel Messi JCh-2026 finali oldidan jamoadoshlariga nima degani maʼlum boʻldi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati finali oldidan kiyinish xonasida oʻz jamoadoshlariga murojaat qilib, ularni xotirjamlikka chaqirgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda afsonaviy oʻyinchining “xotirjam boʻling, hamma narsani unuting” degan soʻzlari koʻplab muhokamalarga va turli fitna nazariyalarining paydo boʻlishiga sabab boʻldi. Koʻpchilik bu soʻzlar ortida jamoa ichidagi qandaydir muammo yoki tashqi bosim yashiringan deb gumon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MetLife Stadium mezbonlik qilgan final bahsida Argentina Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Magʻlubiyatdan soʻng Messining oʻyinoldi nutqi yana-da koʻproq savollar tugʻdirdi. Inter Miami yulduzi oʻz nutqida: “Qani yigitlar, xotirjamlik eng muhimi. Keling, faqat oʻyin haqida oʻylaymiz, boshqa hech narsa haqida emas. Xotirjam boʻling va hamma narsani unuting”, deya taʼkidlagan edi.

Sirlarning ochilishi va taktik koʻrsatmalar

Ushbu sirli murojaatga aniqlik kiritish maqsadida Liverpul yarim himoyachisi Alexis Mac Allister’ning otasi Carlos Mac Allister oʻgʻli bilan bogʻlandi. Radio La Red nashriga bergan intervyusida Carlos dastlab oʻzi ham bu gaplardan xavotirga tushganini tan oldi. U oʻgʻlidan kiyinish xonasida biror koʻngilsiz voqea sodir boʻlgan yoki boʻlmaganini soʻragan.

Biroq Alexis Mac Allister otasiga barcha shubhalar asossiz ekanini tushuntirgan. Maʼlum boʻlishicha, Messining “hamma narsani unuting” degan chaqirigʻi faqatgina futbolga oid boʻlib, Ispaniyaning kuchli pressingiga qarshi turish uchun ruhiy tayyorgarlikning bir qismi boʻlgan. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi jamoadoshlarini tashqi muhit va muxlislar bosimidan uzilib, bor eʼtiborni taktikaga qaratishga undagan.

Alexis Mac Allister’ning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi oʻyin davomida quyidagi jihatlarga eʼtibor berishni soʻragan:

  • Toʻpni nazorat qilish va qisqa paslar orqali hujum tashkil etish;
  • Maydonda “uchburchaklar” hosil qilib, raqib himoyasini yorib oʻtish;
  • Toʻpni shunchaki yuqoriga tepib yubormaslik va pozitsion oʻyinni saqlab qolish;
  • Ispaniyaning agressiv pressingiga qarshi sovuqqonlik bilan harakat qilish.

Carlos Mac Allister’ning taʼkidlashicha, oʻsha kuni Ispaniya terma jamoasi shunchaki yaxshiroq formada boʻlgan. “Biz Ispaniyaga qarshi oʻynadik va ular kuchliroq edi. Bu magʻlubiyat hali uzoq vaqt ogʻriq beradi, lekin baʼzida raqib sizdan ustun ekanini tan olish kerak. Bu jamoa borini bermadi degani emas, shunchaki oʻsha kuni raqibning omadi chopdi”, deydi sobiq futbolchi.

Shunday qilib, Messining “sirli” nutqi ortida hech qanday janjal yoki ichki nizo mavjud emasligi oydinlashdi. Bu shunchaki tajribali sardorning yosh jamoadoshlarini hayajonni engishga va oʻz oʻyin uslubidan chekinmaslikka boʻlgan urinishi edi. La Nacion xabariga koʻra, Argentina terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay, oʻz sardorining yetakchilik qobiliyatini yuksak qadrlaydi.

Lionel MessiArgentinaJCh-2026FutbolAlexis Mac Allister
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...