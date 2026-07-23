Lionel Messi JCh-2026 finali oldidan jamoadoshlariga nima degani maʼlum boʻldi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati finali oldidan kiyinish xonasida oʻz jamoadoshlariga murojaat qilib, ularni xotirjamlikka chaqirgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda afsonaviy oʻyinchining “xotirjam boʻling, hamma narsani unuting” degan soʻzlari koʻplab muhokamalarga va turli fitna nazariyalarining paydo boʻlishiga sabab boʻldi. Koʻpchilik bu soʻzlar ortida jamoa ichidagi qandaydir muammo yoki tashqi bosim yashiringan deb gumon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MetLife Stadium mezbonlik qilgan final bahsida Argentina Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Magʻlubiyatdan soʻng Messining oʻyinoldi nutqi yana-da koʻproq savollar tugʻdirdi. Inter Miami yulduzi oʻz nutqida: “Qani yigitlar, xotirjamlik eng muhimi. Keling, faqat oʻyin haqida oʻylaymiz, boshqa hech narsa haqida emas. Xotirjam boʻling va hamma narsani unuting”, deya taʼkidlagan edi.
Sirlarning ochilishi va taktik koʻrsatmalarUshbu sirli murojaatga aniqlik kiritish maqsadida Liverpul yarim himoyachisi Alexis Mac Allister’ning otasi Carlos Mac Allister oʻgʻli bilan bogʻlandi. Radio La Red nashriga bergan intervyusida Carlos dastlab oʻzi ham bu gaplardan xavotirga tushganini tan oldi. U oʻgʻlidan kiyinish xonasida biror koʻngilsiz voqea sodir boʻlgan yoki boʻlmaganini soʻragan.
Biroq Alexis Mac Allister otasiga barcha shubhalar asossiz ekanini tushuntirgan. Maʼlum boʻlishicha, Messining “hamma narsani unuting” degan chaqirigʻi faqatgina futbolga oid boʻlib, Ispaniyaning kuchli pressingiga qarshi turish uchun ruhiy tayyorgarlikning bir qismi boʻlgan. Sakkiz karra “Oltin toʻp” sohibi jamoadoshlarini tashqi muhit va muxlislar bosimidan uzilib, bor eʼtiborni taktikaga qaratishga undagan.
Alexis Mac Allister’ning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi oʻyin davomida quyidagi jihatlarga eʼtibor berishni soʻragan:
- Toʻpni nazorat qilish va qisqa paslar orqali hujum tashkil etish;
- Maydonda “uchburchaklar” hosil qilib, raqib himoyasini yorib oʻtish;
- Toʻpni shunchaki yuqoriga tepib yubormaslik va pozitsion oʻyinni saqlab qolish;
- Ispaniyaning agressiv pressingiga qarshi sovuqqonlik bilan harakat qilish.
Carlos Mac Allister’ning taʼkidlashicha, oʻsha kuni Ispaniya terma jamoasi shunchaki yaxshiroq formada boʻlgan. “Biz Ispaniyaga qarshi oʻynadik va ular kuchliroq edi. Bu magʻlubiyat hali uzoq vaqt ogʻriq beradi, lekin baʼzida raqib sizdan ustun ekanini tan olish kerak. Bu jamoa borini bermadi degani emas, shunchaki oʻsha kuni raqibning omadi chopdi”, deydi sobiq futbolchi.
Shunday qilib, Messining “sirli” nutqi ortida hech qanday janjal yoki ichki nizo mavjud emasligi oydinlashdi. Bu shunchaki tajribali sardorning yosh jamoadoshlarini hayajonni engishga va oʻz oʻyin uslubidan chekinmaslikka boʻlgan urinishi edi. La Nacion xabariga koʻra, Argentina terma jamoasi magʻlubiyatga qaramay, oʻz sardorining yetakchilik qobiliyatini yuksak qadrlaydi.
…