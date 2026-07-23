FIFA O‘zbekistonning JCH-2026dagi tarixiy debyutini qanday baholadi?

·69·Sport
FIFA O‘zbekistonning JCH-2026dagi tarixiy debyutini qanday baholadi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazilgan JCH–2026da ilk bor ishtirok etib, mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi. Garchi jamoa guruh bosqichida uchta mag‘lubiyat bilan musobaqani tark etgan bo‘lsa-da, FIFA «Oq bo‘rilar»ning debyutida bir qator ijobiy jihatlarni alohida qayd etdi.

FIFA rasmiy saytida Osiyo jamoalarining mundialdagi ishtiroki tahlil qilinib, Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goli, Eldor Shomurodovning e’tirof etilgan zarbasi va yosh futbolchilar to‘plagan tajribaga e’tibor qaratildi.

Natija kutilganidek bo‘lmadi

O‘zbekiston terma jamoasi jahon chempionatidagi ilk ishtirokini guruh bosqichida yakunladi. Jamoa uchala uchrashuvda ham mag‘lubiyatga uchrab, keyingi bosqichga chiqa olmadi.

FIFA tahlilida natijalar «Oq bo‘rilar» kutgan darajada bo‘lmagani tan olindi. Biroq debyut turnir faqat hisoblar bilan emas, mamlakat futboli uchun tarixiy voqealar va kelajakka xizmat qiladigan tajriba bilan ham yodda qolishi ta’kidlandi.

Mundialdagi har bir uchrashuv futbolchilarga yuqori sur’at, kuchli bosim va jahon darajasidagi raqobatni his qilish imkonini berdi.

Fayzullayev tarixiy golni urdi

Abbosbek Fayzullayev Kolumbiya milliy jamoasiga qarshi uchrashuvda O‘zbekistonning jahon chempionatlari tarixidagi birinchi golini kiritdi.

Shu tariqa, yosh yarimhimoyachi o‘z nomini mamlakat futboli tarixiga yozib qo‘ydi. FIFA ham ushbu voqeani O‘zbekistonning debyut mundialidagi asosiy ijobiy lahzalardan biri sifatida ko‘rsatdi.

Birinchi gol nafaqat Fayzullayevning shaxsiy yutug‘i, balki uzoq yillar mundialni kutgan millionlab o‘zbekistonlik muxlislar uchun ham alohida ahamiyat kasb etdi.

Shomurodovning goli alohida sovrin oldi

O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga yo‘llagan zarbasi ham turnirning yorqin lahzalaridan biriga aylandi.

FIFA ma’lumotiga ko‘ra, ushbu gol Hyundai tomonidan taqdim etiladigan «Turnir guruh bosqichining eng yaxshi goli» sovriniga munosib topildi.

Shomurodovning goli O‘zbekiston musobaqani erta tark etganiga qaramay, jamoa futbolchilarining individual mahorati jahon miqyosida ham e’tirof etilganini ko‘rsatdi.

FIFA jamoaning uslubini e’tirof etdi

Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi turnir davomida texnikaga asoslangan va mehnatkash o‘yin uslubiga sodiq qoldi.

Futbolchilar to‘p bilan ishlash, qisqa uzatmalar orqali hujum tashkil etish va raqibga qarshi faol kurashishga harakat qildi. FIFA tahlilida jamoaning ushbu o‘yin falsafasi ijobiy baholandi.

Shu bilan birga, o‘yinlar davomida yuqori sur’atni saqlab turish va kuchni to‘g‘ri taqsimlashda qiyinchiliklar sezilgani ham qayd etildi. Turnir oxiriga borib ayrim futbolchilarda toliqish alomatlari ko‘ringan.

18 yoshli Karimov uchun katta maktab

FIFA yosh futbolchilarning mundialda orttirgan tajribasiga ham alohida urg‘u berdi. Jumladan, 18 yoshli Behruz Karimov kabi iqtidorlar jahon darajasida raqobat qilish uchun qanday talablarga javob berish zarurligini amalda ko‘rdi.

Bunday turnirda ishtirok etish yosh futbolchiga oddiy o‘rtoqlik uchrashuvlari yoki mintaqaviy musobaqalar bera olmaydigan tajribani taqdim etadi.

Yuqori tezlikda qaror qabul qilish, kuchli raqiblarga qarshi kurashish va katta bosim ostida harakat qilish kelajakdagi o‘sish uchun muhim poydevor bo‘lishi mumkin.

To‘rt yildan keyingi maqsad

O‘zbekiston JCH–2026da kutilgan natijaga erisha olmagan bo‘lsa-da, ilk mundial mamlakat futboli uchun katta tajriba vazifasini o‘tadi.

Fayzullayevning tarixiy goli, Shomurodovning sovringa sazovor zarbasi va yosh futbolchilarning xalqaro tajriba to‘plashi ushbu turnirning asosiy yorqin nuqtalari bo‘ldi.

Endi jamoa oldida ushbu debyutdan to‘g‘ri xulosa chiqarish, tarkibni kuchaytirish va to‘rt yildan keyin jahon chempionatiga yanada tayyor holda qaytish vazifasi turibdi. FIFA ta’kidlaganidek, JCH–2026 O‘zbekiston uchun yakuniy manzil emas, balki katta yo‘lning dastlabki qadami bo‘lishi mumkin.

O'zbekistonFIFAAbbosbek FayzullayevEldor ShomurodovKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...