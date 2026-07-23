FIFA O‘zbekistonning JCH-2026dagi tarixiy debyutini qanday baholadi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazilgan JCH–2026da ilk bor ishtirok etib, mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi. Garchi jamoa guruh bosqichida uchta mag‘lubiyat bilan musobaqani tark etgan bo‘lsa-da, FIFA «Oq bo‘rilar»ning debyutida bir qator ijobiy jihatlarni alohida qayd etdi.
FIFA rasmiy saytida Osiyo jamoalarining mundialdagi ishtiroki tahlil qilinib, Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goli, Eldor Shomurodovning e’tirof etilgan zarbasi va yosh futbolchilar to‘plagan tajribaga e’tibor qaratildi.
Natija kutilganidek bo‘lmadi
O‘zbekiston terma jamoasi jahon chempionatidagi ilk ishtirokini guruh bosqichida yakunladi. Jamoa uchala uchrashuvda ham mag‘lubiyatga uchrab, keyingi bosqichga chiqa olmadi.
FIFA tahlilida natijalar «Oq bo‘rilar» kutgan darajada bo‘lmagani tan olindi. Biroq debyut turnir faqat hisoblar bilan emas, mamlakat futboli uchun tarixiy voqealar va kelajakka xizmat qiladigan tajriba bilan ham yodda qolishi ta’kidlandi.
Mundialdagi har bir uchrashuv futbolchilarga yuqori sur’at, kuchli bosim va jahon darajasidagi raqobatni his qilish imkonini berdi.
Fayzullayev tarixiy golni urdi
Abbosbek Fayzullayev Kolumbiya milliy jamoasiga qarshi uchrashuvda O‘zbekistonning jahon chempionatlari tarixidagi birinchi golini kiritdi.
Shu tariqa, yosh yarimhimoyachi o‘z nomini mamlakat futboli tarixiga yozib qo‘ydi. FIFA ham ushbu voqeani O‘zbekistonning debyut mundialidagi asosiy ijobiy lahzalardan biri sifatida ko‘rsatdi.
Birinchi gol nafaqat Fayzullayevning shaxsiy yutug‘i, balki uzoq yillar mundialni kutgan millionlab o‘zbekistonlik muxlislar uchun ham alohida ahamiyat kasb etdi.
Shomurodovning goli alohida sovrin oldi
O‘zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga yo‘llagan zarbasi ham turnirning yorqin lahzalaridan biriga aylandi.
FIFA ma’lumotiga ko‘ra, ushbu gol Hyundai tomonidan taqdim etiladigan «Turnir guruh bosqichining eng yaxshi goli» sovriniga munosib topildi.
Shomurodovning goli O‘zbekiston musobaqani erta tark etganiga qaramay, jamoa futbolchilarining individual mahorati jahon miqyosida ham e’tirof etilganini ko‘rsatdi.
FIFA jamoaning uslubini e’tirof etdi
Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston terma jamoasi turnir davomida texnikaga asoslangan va mehnatkash o‘yin uslubiga sodiq qoldi.
Futbolchilar to‘p bilan ishlash, qisqa uzatmalar orqali hujum tashkil etish va raqibga qarshi faol kurashishga harakat qildi. FIFA tahlilida jamoaning ushbu o‘yin falsafasi ijobiy baholandi.
Shu bilan birga, o‘yinlar davomida yuqori sur’atni saqlab turish va kuchni to‘g‘ri taqsimlashda qiyinchiliklar sezilgani ham qayd etildi. Turnir oxiriga borib ayrim futbolchilarda toliqish alomatlari ko‘ringan.
18 yoshli Karimov uchun katta maktab
FIFA yosh futbolchilarning mundialda orttirgan tajribasiga ham alohida urg‘u berdi. Jumladan, 18 yoshli Behruz Karimov kabi iqtidorlar jahon darajasida raqobat qilish uchun qanday talablarga javob berish zarurligini amalda ko‘rdi.
Bunday turnirda ishtirok etish yosh futbolchiga oddiy o‘rtoqlik uchrashuvlari yoki mintaqaviy musobaqalar bera olmaydigan tajribani taqdim etadi.
Yuqori tezlikda qaror qabul qilish, kuchli raqiblarga qarshi kurashish va katta bosim ostida harakat qilish kelajakdagi o‘sish uchun muhim poydevor bo‘lishi mumkin.
To‘rt yildan keyingi maqsad
O‘zbekiston JCH–2026da kutilgan natijaga erisha olmagan bo‘lsa-da, ilk mundial mamlakat futboli uchun katta tajriba vazifasini o‘tadi.
Fayzullayevning tarixiy goli, Shomurodovning sovringa sazovor zarbasi va yosh futbolchilarning xalqaro tajriba to‘plashi ushbu turnirning asosiy yorqin nuqtalari bo‘ldi.
Endi jamoa oldida ushbu debyutdan to‘g‘ri xulosa chiqarish, tarkibni kuchaytirish va to‘rt yildan keyin jahon chempionatiga yanada tayyor holda qaytish vazifasi turibdi. FIFA ta’kidlaganidek, JCH–2026 O‘zbekiston uchun yakuniy manzil emas, balki katta yo‘lning dastlabki qadami bo‘lishi mumkin.
…