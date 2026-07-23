Arsenal nishonida yangi yulduz: Eli Junior Kroupi uchun 85 million funt soʻralmoqda
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Bournemouth aʼzosi Eli Junior Kroupi nomzodini koʻrib chiqmoqda. 20 yoshli fransiyalik iqtidor sohibi oʻtgan mavsumdagi yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grand klublar eʼtiborini tortgan boʻlsa-da, uning transfer narxi va yuqori darajadagi bosimga tayyorligi mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eli Junior Kroupi 2025-yilning yozida Fransiyaning Lorient klubidan 10 million funt evaziga Bournemouth safiga kelib qoʻshilgan edi. Angliyadagi debyut mavsumidayoq u oʻzini koʻrsata oldi va Premer-ligada 13 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning samarali harakatlari "olchalar"ga oʻz tarixida ilk bor yevrokuboklarga yoʻllanma olishda katta yordam berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, hozirda futbolchining transfer qiymati 85 million funt sterlingga baholanmoqda.
Mikael Silvestre ogohlantirishiFransiya terma jamoasi va Arsenal sobiq himoyachisi Mikael Silvestre yosh hujumchining salohiyatini yuqori baholagan boʻlsa-da, uning London klubiga oʻtishi katta tavakkal ekanini taʼkidladi. Silvestrening soʻzlariga koʻra, Bournemouth va Arsenal oʻrtasidagi daraja farqi juda katta va bu yosh futbolchi uchun butunlay boshqacha muhit hisoblanadi. "Men uning otasi bilan birga oʻynaganman va Eli Juniorning oʻsishini kuzatib boryapman, lekin grand klubda bosim oʻzgacha boʻladi", — deydi faxriy futbolchi.
Mikel Arteta jamoasi oʻtgan mavsumda chempionlikni qoʻlga kiritganidan soʻng, tarkibni yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Arsenal hujum chizigʻi uchun nafaqat Kroupi, balki Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez variantini ham koʻrib chiqmoqda. Biroq jahon chempioni hisoblangan Julian Alvarez uchun 100 million funtdan ortiq mablagʻ talab etilishi mumkinligi Londonliklarni muqobil variantlarni izlashga majbur qilmoqda.
Kroupi oʻtgan mavsumda aynan Arsenal darvozasiga ham uyda, ham mehmonda gol urishga erishgan edi. Bu esa Artetada yosh hujumchining katta oʻyinlardagi sovuqqonligi borasida ijobiy taassurot qoldirgan. Hozirda Fransiya U21 terma jamoasi aʼzosi boʻlgan futbolchi yaqin vaqt ichida Didye Desham nazariga tushishi va asosiy terma jamoaga chaqirilishi kutilmoqda.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, Bournemouth bir yil ichida oʻz futbolchisini sakkiz barobar qimmatroqqa sotib, ulkan foyda koʻrishi mumkin. Arsenal uchun esa bu kelajakka tikilgan sarmoya boʻladi. Biroq 85 million funtlik narx 20 yoshli yigitcha uchun haddan tashqari yuqori ekani haqidagi gap-soʻzlar transfer oynasining asosiy mavzularidan biri boʻlib qolmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Eli Junior Kroupi hozirda Yevropaning eng istiqbolli hujumchilaridan biri sanaladi. Uning Premer-ligadagi tajribasi va gol sezish qobiliyati Arsenal kabi hujumkor jamoa uchun mos tushishi mumkin, biroq transferning moliyaviy tomonlari va futbolchining yangi darajaga moslashishi asosiy savol boʻlib qolmoqda.
…