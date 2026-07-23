Arsenal nishonida yangi yulduz: Eli Junior Kroupi uchun 85 million funt soʻralmoqda

·46·Sport
Arsenal nishonida yangi yulduz: Eli Junior Kroupi uchun 85 million funt soʻralmoqda

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Arsenal jamoasi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Bournemouth aʼzosi Eli Junior Kroupi nomzodini koʻrib chiqmoqda. 20 yoshli fransiyalik iqtidor sohibi oʻtgan mavsumdagi yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grand klublar eʼtiborini tortgan boʻlsa-da, uning transfer narxi va yuqori darajadagi bosimga tayyorligi mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eli Junior Kroupi 2025-yilning yozida Fransiyaning Lorient klubidan 10 million funt evaziga Bournemouth safiga kelib qoʻshilgan edi. Angliyadagi debyut mavsumidayoq u oʻzini koʻrsata oldi va Premer-ligada 13 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Uning samarali harakatlari "olchalar"ga oʻz tarixida ilk bor yevrokuboklarga yoʻllanma olishda katta yordam berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, hozirda futbolchining transfer qiymati 85 million funt sterlingga baholanmoqda.

Mikael Silvestre ogohlantirishi

Fransiya terma jamoasi va Arsenal sobiq himoyachisi Mikael Silvestre yosh hujumchining salohiyatini yuqori baholagan boʻlsa-da, uning London klubiga oʻtishi katta tavakkal ekanini taʼkidladi. Silvestrening soʻzlariga koʻra, Bournemouth va Arsenal oʻrtasidagi daraja farqi juda katta va bu yosh futbolchi uchun butunlay boshqacha muhit hisoblanadi. "Men uning otasi bilan birga oʻynaganman va Eli Juniorning oʻsishini kuzatib boryapman, lekin grand klubda bosim oʻzgacha boʻladi", — deydi faxriy futbolchi.

Mikel Arteta jamoasi oʻtgan mavsumda chempionlikni qoʻlga kiritganidan soʻng, tarkibni yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Arsenal hujum chizigʻi uchun nafaqat Kroupi, balki Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarez variantini ham koʻrib chiqmoqda. Biroq jahon chempioni hisoblangan Julian Alvarez uchun 100 million funtdan ortiq mablagʻ talab etilishi mumkinligi Londonliklarni muqobil variantlarni izlashga majbur qilmoqda.

Kroupi oʻtgan mavsumda aynan Arsenal darvozasiga ham uyda, ham mehmonda gol urishga erishgan edi. Bu esa Artetada yosh hujumchining katta oʻyinlardagi sovuqqonligi borasida ijobiy taassurot qoldirgan. Hozirda Fransiya U21 terma jamoasi aʼzosi boʻlgan futbolchi yaqin vaqt ichida Didye Desham nazariga tushishi va asosiy terma jamoaga chaqirilishi kutilmoqda.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Bournemouth bir yil ichida oʻz futbolchisini sakkiz barobar qimmatroqqa sotib, ulkan foyda koʻrishi mumkin. Arsenal uchun esa bu kelajakka tikilgan sarmoya boʻladi. Biroq 85 million funtlik narx 20 yoshli yigitcha uchun haddan tashqari yuqori ekani haqidagi gap-soʻzlar transfer oynasining asosiy mavzularidan biri boʻlib qolmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Eli Junior Kroupi hozirda Yevropaning eng istiqbolli hujumchilaridan biri sanaladi. Uning Premer-ligadagi tajribasi va gol sezish qobiliyati Arsenal kabi hujumkor jamoa uchun mos tushishi mumkin, biroq transferning moliyaviy tomonlari va futbolchining yangi darajaga moslashishi asosiy savol boʻlib qolmoqda.

ArsenalBournemouthTransferPremer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...