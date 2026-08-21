Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydi
«Uotford»ning sobiq hujumchisi Troy Dini «Manchester Yunayted» yangi mavsumda Chempionlar ligasi zonasiga kira olmasligi mumkinligini aytdi. U jamoaning Premer-liga, Chempionlar ligasi, Angliya Kubogi va Liga Kubogidagi ishtiroki sabab uch kunda bir marta o‘ynashga moslashishi qiyin bo‘lishini ta'kidladi.
«Uotford»ning sobiq hujumchisi Troy Dini «Manchester Yunayted» yangi mavsum yakunida Chempionlar ligasi yo‘llanmasini qo‘lga kirita olmasligi mumkin, deb hisoblamoqda. Uning fikricha, jamoani oldinda turgan ko‘p sonli o‘yinlar va tarkib chuqurligining yetarli emasligi qiyin vaziyatga solishi mumkin.
1. Asosiy muammo — o‘yinlar soni
Dini «Yunayted»ning uch kunda bir marta maydonga tushishiga qanday moslashishini hozircha tasavvur qilish qiyinligini aytdi.
Jamoa yangi mavsumda Premer-liga bilan bir qatorda Chempionlar ligasi, Angliya Kubogi va Liga Kubogida ham ishtirok etadi.
«Hozircha, men ular Chempionlar ligasi zonasiga kira oladi, deb o‘ylamayman. Sababi – biz Maykl Kerrik bunday darajada haftasiga uchta o‘yin bilan qanday ishlashini bilmaymiz.
Endi Premer-liga, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogida qatnashishingiz kerak bo‘ladi. Endi sizdan ancha ko‘proq narsa kutilmoqda».
2. Brunu Fernandesh omili
Dini, shuningdek, jamoa sardori Brunu Fernandeshning o‘tgan mavsumdagi favqulodda yuqori natijalarini yana takrorlashiga shubha bildirgan.
Fernandesh o‘tgan mavsumda «Yunayted»ning eng muhim futbolchilaridan biri bo‘lgan. Jamoa esa Maykl Kerrik boshchiligida Premer-ligada uchinchi o‘rinni egallab, Chempionlar ligasiga qaytgan.
«Haqiqatan ham, Brunu Fernandesh yana shunday mavsum o‘tkazadi, deb o‘ylaysizmi?», - dedi Dini.
3. «Yunayted»da tarkib chuqurligi yetarlimi?
Dinining fikricha, asosiy savol mavsum davomida barcha turnirlarda bir xil darajani saqlab qolish bilan bog‘liq.
«Manchester Yunayted» yozgi transferlar orqali tarkibni kuchaytirgan bo‘lsa-da, ayrim mutaxassislar himoya va boshqa pozitsiyalarda hali ham qo‘shimcha kuchaytirish zarurligini ta’kidlamoqda.
«Menimcha, ularda barcha musobaqalar uchun yetarlicha chuqur tarkib yo‘q va bu o‘z ta’sirini ko‘rsatadi», - dedi Dini.
Shuning uchun Dini «Yunayted» uchun eng katta sinov — Kerrikning to‘liq mavsum davomida jamoani yuqori darajada ushlab turishi va tarkib imkoniyatlaridan samarali foydalanishi, deb hisoblamoqda.
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL muxlislariga ushbu muhim transfer yangiligini darhol ulashing!
…