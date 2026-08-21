Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydi

·16·Sport
Troy Dini: «Manchester Yunayted» Chempionlar ligasi zonasiga kira olmaydi
Qisqacha

«Uotford»ning sobiq hujumchisi Troy Dini «Manchester Yunayted» yangi mavsumda Chempionlar ligasi zonasiga kira olmasligi mumkinligini aytdi. U jamoaning Premer-liga, Chempionlar ligasi, Angliya Kubogi va Liga Kubogidagi ishtiroki sabab uch kunda bir marta o‘ynashga moslashishi qiyin bo‘lishini ta'kidladi.

«Uotford»ning sobiq hujumchisi Troy Dini «Manchester Yunayted» yangi mavsum yakunida Chempionlar ligasi yo‘llanmasini qo‘lga kirita olmasligi mumkin, deb hisoblamoqda. Uning fikricha, jamoani oldinda turgan ko‘p sonli o‘yinlar va tarkib chuqurligining yetarli emasligi qiyin vaziyatga solishi mumkin.

1. Asosiy muammo — o‘yinlar soni

Dini «Yunayted»ning uch kunda bir marta maydonga tushishiga qanday moslashishini hozircha tasavvur qilish qiyinligini aytdi.

Jamoa yangi mavsumda Premer-liga bilan bir qatorda Chempionlar ligasi, Angliya Kubogi va Liga Kubogida ham ishtirok etadi.

«Hozircha, men ular Chempionlar ligasi zonasiga kira oladi, deb o‘ylamayman.  Sababi –  biz Maykl Kerrik bunday darajada haftasiga uchta o‘yin bilan qanday ishlashini bilmaymiz.

Endi Premer-liga, Chempionlar ligasi, Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogida qatnashishingiz kerak bo‘ladi. Endi sizdan ancha ko‘proq narsa kutilmoqda».

2. Brunu Fernandesh omili

Dini, shuningdek, jamoa sardori Brunu Fernandeshning o‘tgan mavsumdagi favqulodda yuqori natijalarini yana takrorlashiga shubha bildirgan.

Fernandesh o‘tgan mavsumda «Yunayted»ning eng muhim futbolchilaridan biri bo‘lgan. Jamoa esa Maykl Kerrik boshchiligida Premer-ligada uchinchi o‘rinni egallab, Chempionlar ligasiga qaytgan.

«Haqiqatan ham, Brunu Fernandesh yana shunday mavsum o‘tkazadi, deb o‘ylaysizmi?», - dedi Dini.

3. «Yunayted»da tarkib chuqurligi yetarlimi?

Dinining fikricha, asosiy savol mavsum davomida barcha turnirlarda bir xil darajani saqlab qolish bilan bog‘liq.

«Manchester Yunayted» yozgi transferlar orqali tarkibni kuchaytirgan bo‘lsa-da, ayrim mutaxassislar himoya va boshqa pozitsiyalarda hali ham qo‘shimcha kuchaytirish zarurligini ta’kidlamoqda.

«Menimcha, ularda barcha musobaqalar uchun yetarlicha chuqur tarkib yo‘q va bu o‘z ta’sirini ko‘rsatadi», - dedi Dini.

Shuning uchun Dini «Yunayted» uchun eng katta sinov — Kerrikning to‘liq mavsum davomida jamoani yuqori darajada ushlab turishi va tarkib imkoniyatlaridan samarali foydalanishi, deb hisoblamoqda.

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL muxlislariga ushbu muhim transfer yangiligini darhol ulashing!

Troy DeeneyManchester UnitedBruno FernandesMichael CarrickWatford
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiDeku «Barselona»dagi katta yo‘qotishlar va yangi rejalar haqida gapirdiBugun, 10:11«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildi«Real» ketma-ket uchinchi yil eng qimmat futbol brendi deb topildiBugun, 10:07Alonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldiAlonso rejasiga kirmagan yulduzlar: «Chelsi»da ikki hujumchiga ishonch yo‘qoldiBugun, 09:51«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildi«Tottenxem» «Manchester Siti» vingeri Savio va Marmush transferini hal qildiBugun, 09:42«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdi«Trabzonspor» Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha harakatlarni faollashtirdiBugun, 09:34Ramazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiRamazon Temirov UFC tarixidagi eng yaxshilar va shaxsiy maqsadlarini ochiqladiBugun, 09:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)