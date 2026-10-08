Erling Holand «Manchester Siti» muxlislariga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti»ning asosiy to‘purari Erling Holand, klub moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha sud jarayonidan bosim ostida qolgan bir paytda, muxlislarni birdamlik va ijobiy kayfiyatni saqlashga chaqirdi.
- Uning ta’kidlashicha, jamoa har bir o‘yinda g‘alaba qozonishga harakat qilishi va jarayondan zavq olishi kerak.
- Holand, shuningdek, maydon tashqarisidagi murakkab vaziyatlarga qaramay, tabassum va xotirjamlikni saqlash muhimligini uqtirdi.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni «Manchester Siti» moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha ko‘rib chiqilayotgan shov-shuvli sud ishi tufayli jiddiy bosim ostida qolgan bir vaqtda, klubning asosiy to‘purari Erling Holand sukunatni buzdi. Norvegiyalik 26 yoshli yulduz hujumchi Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida jamoa ishqibozlarini ruhan tushkunlikka tushmaslikka, aksincha, birdamlik va ijobiy kayfiyatni saqlab qolishga da’vat etdi.
Ushbu murojaat klub atrofida turli mish-mishlar va ehtimoliy og‘ir jazolar qizg‘in muhokama qilinayotgan paytda jamoatchilikka taqdim etildi.
«Biz birga bo‘lishimiz shart»: Holanddan samimiy da’vat
Erling Holand jamoa atrofidagi shov-shuvlarga qaramay, maydondagi vazifaga diqqatni qaratish eng to‘g‘ri yo‘l ekanini ta’kidladi:
Ijobiy ruhiyatni saqlash: «Shuning uchun ijobiy kayfiyatni saqlash, doimo oldinga qarash, o‘yinlarda g‘alaba qozonishga harakat qilish va jarayondan zavq olish kerak. Biz birga bo‘lishimiz va bir-birimizga mehr ulashishimiz lozim», — dedi norvegiyalik to‘purar;
Har qanday vaziyatda tabassum: Futbolchi maydon tashqarisida qanday murakkab voqealar ro‘y bermasin, futbolchilarga ham, tribunadagi muxlislarga ham tabassum va xotirjamlik yarashishini uqtirdi;
Faqat g‘alabalarga e’tibor: Hujumchi jamoaning asosiy ishi har bir uchrashuvda uch ochko uchun kurashish ekanini bildirdi.
«Siti» ustidan chiqariladigan qaror va apellyatsiya
Klubning moliyaviy hisobotlari va qoidabuzarliklari bo‘yicha tergov ishlari eng hal qiluvchi bosqichida turibdi:
Apellyatsiya jarayoni: Ma’lumotlarga ko‘ra, mustaqil komissiyaning qarori fonida «Manchester Siti» rahbariyati o‘z aybsizligini isbotlash maqsadida yuqori instansiyaga rasmiy apellyatsiya topshirishga tayyorlanmoqda;
Noaniq sanksiyalar: Hozircha sud va tekshiruv organlari tomonidan «shaharliklar»ga nisbatan aynan qanday jazo qo‘llanilishi rasman e’lon qilinmagan, chunki huquqiy bahslar hamon davom etmoqda.
Eng yomon ssenariylar: Quyi liga va sovrinlardan mahrum etish
Britaniya OAVlari va sport huquqshunoslari «Manchester Siti»ga nisbatan qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan bir qator keskin ehtimollarni ilgari surmoqda:
Quyi divizionga tushirish: Agar ayblovlar o‘z tasdig‘ini topsa, Premer-liga klubi turnir jadvalida ulkan ochkolardan mahrum etilishi yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri Chempionshipga (quyi ligaga) tushirib yuborilishi mumkin;
Titullarni qaytarib olish: Ayrim manbalar moliyaviy firibgarliklar isbotlangan davrlarda qo‘lga kiritilgan chempionlik kuboklari va sovrinlarining bekor qilinishi ehtimolini ham inkor etmayapti.
Angliya futboli tarixidagi eng yirik moliyaviy mojarolardan biri avj olayotgan bir pallada, Holandning o‘z muxlislariga qarata aytgan optimistik so‘zlari jamoani ruhiy zarbalardan himoya qilish yo‘lidagi muhim signalga aylandi.
Izohlar 0
…