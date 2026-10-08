Erling Holand «Manchester Siti» muxlislariga murojaat qildi

·11·Sport
Erling Holand «Manchester Siti» muxlislariga murojaat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti»ning asosiy to‘purari Erling Holand, klub moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha sud jarayonidan bosim ostida qolgan bir paytda, muxlislarni birdamlik va ijobiy kayfiyatni saqlashga chaqirdi.
  • Uning ta’kidlashicha, jamoa har bir o‘yinda g‘alaba qozonishga harakat qilishi va jarayondan zavq olishi kerak.
  • Holand, shuningdek, maydon tashqarisidagi murakkab vaziyatlarga qaramay, tabassum va xotirjamlikni saqlash muhimligini uqtirdi.

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni «Manchester Siti» moliyaviy qoidabuzarliklar bo‘yicha ko‘rib chiqilayotgan shov-shuvli sud ishi tufayli jiddiy bosim ostida qolgan bir vaqtda, klubning asosiy to‘purari Erling Holand sukunatni buzdi. Norvegiyalik 26 yoshli yulduz hujumchi Sky Sports telekanaliga bergan intervyusida jamoa ishqibozlarini ruhan tushkunlikka tushmaslikka, aksincha, birdamlik va ijobiy kayfiyatni saqlab qolishga da’vat etdi.

Ushbu murojaat klub atrofida turli mish-mishlar va ehtimoliy og‘ir jazolar qizg‘in muhokama qilinayotgan paytda jamoatchilikka taqdim etildi.

«Biz birga bo‘lishimiz shart»: Holanddan samimiy da’vat

Erling Holand jamoa atrofidagi shov-shuvlarga qaramay, maydondagi vazifaga diqqatni qaratish eng to‘g‘ri yo‘l ekanini ta’kidladi:

  • Ijobiy ruhiyatni saqlash: «Shuning uchun ijobiy kayfiyatni saqlash, doimo oldinga qarash, o‘yinlarda g‘alaba qozonishga harakat qilish va jarayondan zavq olish kerak. Biz birga bo‘lishimiz va bir-birimizga mehr ulashishimiz lozim», — dedi norvegiyalik to‘purar;

  • Har qanday vaziyatda tabassum: Futbolchi maydon tashqarisida qanday murakkab voqealar ro‘y bermasin, futbolchilarga ham, tribunadagi muxlislarga ham tabassum va xotirjamlik yarashishini uqtirdi;

  • Faqat g‘alabalarga e’tibor: Hujumchi jamoaning asosiy ishi har bir uchrashuvda uch ochko uchun kurashish ekanini bildirdi.

«Siti» ustidan chiqariladigan qaror va apellyatsiya

Klubning moliyaviy hisobotlari va qoidabuzarliklari bo‘yicha tergov ishlari eng hal qiluvchi bosqichida turibdi:

  • Apellyatsiya jarayoni: Ma’lumotlarga ko‘ra, mustaqil komissiyaning qarori fonida «Manchester Siti» rahbariyati o‘z aybsizligini isbotlash maqsadida yuqori instansiyaga rasmiy apellyatsiya topshirishga tayyorlanmoqda;

  • Noaniq sanksiyalar: Hozircha sud va tekshiruv organlari tomonidan «shaharliklar»ga nisbatan aynan qanday jazo qo‘llanilishi rasman e’lon qilinmagan, chunki huquqiy bahslar hamon davom etmoqda.

Eng yomon ssenariylar: Quyi liga va sovrinlardan mahrum etish

Britaniya OAVlari va sport huquqshunoslari «Manchester Siti»ga nisbatan qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan bir qator keskin ehtimollarni ilgari surmoqda:

  • Quyi divizionga tushirish: Agar ayblovlar o‘z tasdig‘ini topsa, Premer-liga klubi turnir jadvalida ulkan ochkolardan mahrum etilishi yoki to‘g‘ridan to‘g‘ri Chempionshipga (quyi ligaga) tushirib yuborilishi mumkin;

  • Titullarni qaytarib olish: Ayrim manbalar moliyaviy firibgarliklar isbotlangan davrlarda qo‘lga kiritilgan chempionlik kuboklari va sovrinlarining bekor qilinishi ehtimolini ham inkor etmayapti.

Angliya futboli tarixidagi eng yirik moliyaviy mojarolardan biri avj olayotgan bir pallada, Holandning o‘z muxlislariga qarata aytgan optimistik so‘zlari jamoani ruhiy zarbalardan himoya qilish yo‘lidagi muhim signalga aylandi.

Manchester SitiErling HolandPremer‑ligamoliyaviy qoidabuzarliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydi«Liverpul»ga APL kuboklari beriladimi? Germaniya ustozi shov-shuvli savolga nuqta qo‘ydi1 oktabr 11:15«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi25 sentabr 20:17«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi5 oktabr 08:50«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldi«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldi5 oktabr 08:30Ekvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildiEkvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildi4 oktabr 14:34Samolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdiSamolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdi3 oktabr 14:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?