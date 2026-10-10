Ilon Mask «Everton»ni sotib oladimi? Unga taklif bildirildi

·1·Sport
Ilon Mask «Everton»ni sotib oladimi? Unga taklif bildirildi

Amerikalik milliarder Ilon Mask Angliya Premer-ligasida ishtirok etuvchi «Everton» futbol klubini sotib olishga chaqirildi. Bu taklif klubning sobiq himoyachisi Maykl Boll tomonidan bildirildi. Bu haqda TEAMtalk nashri xabar berdi.

9 oktyabr kuni Maykl Boll X ijtimoiy tarmog‘ida Ilon Maskka murojaat qilib, uni «Everton»ni sotib olishga chaqirdi. U milliarderga «Liverpul»ga sarmoya kiritgan Jeff Bezos bilan raqobatlashishni taklif qildi.

Bu murojaat «Everton»ning amaldagi egalari — The Friedkin Group klubga yangi sarmoyadorlarni jalb qilish imkoniyatlarini o‘rganayotganini, jumladan, nazorat paketini sotish ehtimolini ko‘rib chiqayotganini ma’lum qilganidan keyin yangradi. Kompaniya klubni 2024 yil dekabr oyida sotib olgan. Hozirda ehtimoliy bitim jarayonida Moelis & Company investitsiya banki maslahatchi sifatida ishtirok etmoqda.

Qayd etish joizki, 2026 yil avgust oyida Jeff Bezos ham ishtirok etgan investorlar konsorsiumi «Liverpul» klubining 38 foiz ulushini sotib olgani xabar qilingandi. Shu tariqa, Maykl Boll Maskni «Everton»ga sarmoya kiritish orqali shaharning boshqa yirik klubi bilan raqobatga qo‘shilishga chaqirmoqda.

Biroq hozircha Ilon Maskning «Everton»ni sotib olish niyati borligi yoki klub rahbariyati bilan muzokaralar olib borayotgani haqida rasmiy ma’lumot yo‘q. Shu bois bu xabarni amalga oshishi mumkin bo‘lgan bitim emas, balki sobiq futbolchining ommaviy taklifi sifatida baholash lozim.

Ilon MaskEvertonMaykl BollJeff Bezos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Everton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladiEverton Jek Grilish transferi boʻyicha Manchester Siti bilan aloqada ekanini tasdiqladi19 avgust 15:53APLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdiAPLda kutilmagan sensatsiya: «Brayton» "Arsenal"ni sharmandali hisobda tor-mor etdi19 sentabr 21:13“Everton” va “Manchester Siti” toʻqnashuvi intrigaga boy kechdi“Everton” va “Manchester Siti” toʻqnashuvi intrigaga boy kechdi5 may 02:00Everton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqdaEverton Tottenxem himoyachisi Djed Spence transferi boʻyicha muzokaralarni boshlamoqda7 iyul 15:15"Manchester Siti" "Everton"ga qarshi: chempionlik yoʻlida hal qiluvchi oʻyin"Manchester Siti" "Everton"ga qarshi: chempionlik yoʻlida hal qiluvchi oʻyin2 may 07:27“Tottenhem” elitada qolish uchun “Everton”ga qarshi chiqadi“Tottenhem” elitada qolish uchun “Everton”ga qarshi chiqadi24 may 19:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi