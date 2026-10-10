Ilon Mask «Everton»ni sotib oladimi? Unga taklif bildirildi
Amerikalik milliarder Ilon Mask Angliya Premer-ligasida ishtirok etuvchi «Everton» futbol klubini sotib olishga chaqirildi. Bu taklif klubning sobiq himoyachisi Maykl Boll tomonidan bildirildi. Bu haqda TEAMtalk nashri xabar berdi.
9 oktyabr kuni Maykl Boll X ijtimoiy tarmog‘ida Ilon Maskka murojaat qilib, uni «Everton»ni sotib olishga chaqirdi. U milliarderga «Liverpul»ga sarmoya kiritgan Jeff Bezos bilan raqobatlashishni taklif qildi.
Bu murojaat «Everton»ning amaldagi egalari — The Friedkin Group klubga yangi sarmoyadorlarni jalb qilish imkoniyatlarini o‘rganayotganini, jumladan, nazorat paketini sotish ehtimolini ko‘rib chiqayotganini ma’lum qilganidan keyin yangradi. Kompaniya klubni 2024 yil dekabr oyida sotib olgan. Hozirda ehtimoliy bitim jarayonida Moelis & Company investitsiya banki maslahatchi sifatida ishtirok etmoqda.
Qayd etish joizki, 2026 yil avgust oyida Jeff Bezos ham ishtirok etgan investorlar konsorsiumi «Liverpul» klubining 38 foiz ulushini sotib olgani xabar qilingandi. Shu tariqa, Maykl Boll Maskni «Everton»ga sarmoya kiritish orqali shaharning boshqa yirik klubi bilan raqobatga qo‘shilishga chaqirmoqda.
Biroq hozircha Ilon Maskning «Everton»ni sotib olish niyati borligi yoki klub rahbariyati bilan muzokaralar olib borayotgani haqida rasmiy ma’lumot yo‘q. Shu bois bu xabarni amalga oshishi mumkin bo‘lgan bitim emas, balki sobiq futbolchining ommaviy taklifi sifatida baholash lozim.
Izohlar 0
…