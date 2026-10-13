Erling Xoland faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi ekanini tanladi

·0·Sport
Erling Xoland faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi ekanini tanladi

«Manchester Siti»ning norvegiyalik to‘purari Erling Xoland kelajakda faoliyatini Kataloniyaning «Barselona» klubida davom ettirishni rejalashtirmoqda. Ispaniyaning nufuzli El Nacional nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, 26 yoshli yulduz hujumchi Angliya premer-ligasini tark etganidan so‘ng aynan «ko‘k-anorranglilar» libosini kiyishni o‘zi uchun ustuvor maqsad deb biladi.

Ma’lum bo‘lishicha, norvegiyalik forvardni Kataloniya grandiga tortayotgan bosh omillardan biri — jahon futbolining yorqin iste’dodi Lamin Yamal bilan bir maydonda to‘p surish istagidir.

Yamal omili va Xolandning tanlovi

Norvegiyalik snayper faoliyatining yangi sahifasini Ispaniyada ochmoqchi:

  • «Barselona» — birlamchi tanlov: Xolandning yaqin atrofidagi manbalar futbolchi «Manchester Siti»dan keyingi faoliyati uchun kataloniyaliklar variantini eng ideal loyiha sifatida ko‘rayotganini ta’kidlamoqda;

  • Lamin Yamal bilan tandem: Hujumchini «Barselona»ning yosh yulduzi Lamin Yamal bilan bir jamoada to‘p surish va kuchli hujum triosini hosil qilish imkoniyati juda qiziqtirmoqda;

  • «Real» bilan raqobat: Avvalroq hujumchiga Madridning «Real» klubi ham jiddiy qiziqish bildirayotgani xabar qilingan edi, biroq futbolchining shaxsiy xohishi aynan Kataloniya tomonga og‘ayotgani aytilmoqda.

«Barselona»ning moliyaviy rejasi va to‘purarning statistikasi

Kataloniya klubi moliyaviy jihatdan murakkab bo‘lgan ushbu yirik transferni amalga oshirish yo‘llarini izlamoqda:

  • 175 million yevrolik tovon puli: Futbolchining amaldagi shartnomasida 175 million yevro miqdoridagi badal puli belgilangan, biroq «Barselona» rahbariyati muzokaralar orqali bu summani ancha pasaytirib, kelishuvga erishish rejasini tuzmoqda;

  • Dahshatli sermahsullik: Erling Xoland joriy mavsumda ham «Manchester Siti» tarkibida yuqori sport formasida ekanini isbotlamoqda — u o‘tkazgan 8 ta rasmiy uchrashuvida 8 ta gol urib, 100 foizlik natija ko‘rsatmoqda.

Yevropa futbolining asosiy gol mashinasi sanalgan Xolandning «Barselona»ga o‘tish ehtimoli yaqin yillardagi transfer bozorining eng qaynoq voqeasiga aylanishi kutilmoqda.

Erling XolandBarselonaManchester SitiLamin Yamal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Laporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiLaporta Lamin Yamalning “Oltin to‘p” uchun asosiy da’vogar ekanligini e’tirof etdiKecha 18:17Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimi2 sentabr 12:37Erling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrarErling Xolandning Manchester Sitidan ketishi muqarrar25 avgust 16:50Erli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamadaErli̇ng Xolandning Barselonaga oʻtishi haqidagi mish-mishlar muhokamada25 avgust 12:13Lamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkinLamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkin3 oktabr 01:40Erling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldiErling Xoland va Norvegiya ustozi oʻrtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor boʻldi5 oktabr 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi