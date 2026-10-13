Erling Xoland faoliyatini qayerda davom ettirmoqchi ekanini tanladi
«Manchester Siti»ning norvegiyalik to‘purari Erling Xoland kelajakda faoliyatini Kataloniyaning «Barselona» klubida davom ettirishni rejalashtirmoqda. Ispaniyaning nufuzli El Nacional nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, 26 yoshli yulduz hujumchi Angliya premer-ligasini tark etganidan so‘ng aynan «ko‘k-anorranglilar» libosini kiyishni o‘zi uchun ustuvor maqsad deb biladi.
Ma’lum bo‘lishicha, norvegiyalik forvardni Kataloniya grandiga tortayotgan bosh omillardan biri — jahon futbolining yorqin iste’dodi Lamin Yamal bilan bir maydonda to‘p surish istagidir.
Yamal omili va Xolandning tanlovi
Norvegiyalik snayper faoliyatining yangi sahifasini Ispaniyada ochmoqchi:
«Barselona» — birlamchi tanlov: Xolandning yaqin atrofidagi manbalar futbolchi «Manchester Siti»dan keyingi faoliyati uchun kataloniyaliklar variantini eng ideal loyiha sifatida ko‘rayotganini ta’kidlamoqda;
Lamin Yamal bilan tandem: Hujumchini «Barselona»ning yosh yulduzi Lamin Yamal bilan bir jamoada to‘p surish va kuchli hujum triosini hosil qilish imkoniyati juda qiziqtirmoqda;
«Real» bilan raqobat: Avvalroq hujumchiga Madridning «Real» klubi ham jiddiy qiziqish bildirayotgani xabar qilingan edi, biroq futbolchining shaxsiy xohishi aynan Kataloniya tomonga og‘ayotgani aytilmoqda.
«Barselona»ning moliyaviy rejasi va to‘purarning statistikasi
Kataloniya klubi moliyaviy jihatdan murakkab bo‘lgan ushbu yirik transferni amalga oshirish yo‘llarini izlamoqda:
175 million yevrolik tovon puli: Futbolchining amaldagi shartnomasida 175 million yevro miqdoridagi badal puli belgilangan, biroq «Barselona» rahbariyati muzokaralar orqali bu summani ancha pasaytirib, kelishuvga erishish rejasini tuzmoqda;
Dahshatli sermahsullik: Erling Xoland joriy mavsumda ham «Manchester Siti» tarkibida yuqori sport formasida ekanini isbotlamoqda — u o‘tkazgan 8 ta rasmiy uchrashuvida 8 ta gol urib, 100 foizlik natija ko‘rsatmoqda.
Yevropa futbolining asosiy gol mashinasi sanalgan Xolandning «Barselona»ga o‘tish ehtimoli yaqin yillardagi transfer bozorining eng qaynoq voqeasiga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…