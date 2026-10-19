O‘zbekiston dzyudochilari Aqtaudagi xalqaro turnirni 13 ta medal bilan yakunlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonning Aqtau shahrida o‘tgan «Aktau Asian Open 2026» xalqaro turnirida O‘zbekiston terma jamoasi 5 ta oltin, 2 ta kumush va 6 ta bronza, jami 13 ta medalni qo‘lga kiritdi.
- Chempionlikni qo‘lga kiritgan sportchilar Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) jahon reytingi uchun 100 tadan ochko jamg‘ardi.
Qozog‘istonning Aqtau shahrida dzyudo bo‘yicha nufuzli «Aktau Asian Open 2026» xalqaro turniri o‘z yakuniga yetdi.
Ikki kun davom etgan keskin va shiddatli bahslarda O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari yorqin mahorat namoyish etib, umumjamoa hisobida yetakchilar safidan mustahkam joy oldi. Hamyurtlarimiz musobaqa davomida 5 ta oltin, 2 ta kumush va 6 ta bronza, jami 13 ta medalni qo‘lga kiritishdi.
E’tiborli jihati, o‘z vazn toifalarida chempionlikni qo‘lga kiritgan sportchilarimiz Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) jahon reytingi uchun o‘z hisoblariga qimmatli 100 ochkodan qo‘shib qo‘yishdi.
Oltin shohsupa: Yetakchilar va yangi nomlar
Terma jamoamiz safida 5 nafar polvonimiz barcha raqiblarini yengib, musobaqaning bosh sovrinini qo‘lga kiritdi:
Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Eng yengil vazn toifasida tezkor va aniq harakatlari bilan chempion bo‘ldi;
Diyora Keldiyorova (-52 kg): Jahon va Olimpiya o‘yinlari yulduzi o‘z vaznida yana bir bor tengsiz ekanini isbotlab, muxlislarga ishonchli g‘alaba hadya etdi;
Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): Erkaklar o‘rtasidagi murosasiz kechgan finalda oltin medalni naqd qildi;
Mirjalol Normo‘minov (-100 kg): Og‘ir vazn toifasida yuqori texnika ko‘rsatib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi;
Muhammadali Tangriyev (+100 kg): Eng og‘ir polvonlar o‘rtasida mutlaq ustunlik bilan jamoamiz hisobiga beshinchi oltin medalni taqdim etdi.
Kumush va bronza: Kuchli raqobat va sovrinli o‘rinlar
Shuningdek, yana 8 nafar dzyudochimiz sovrindorlar qatoridan joy oldi:
Kumush medal sohiblari:
Shinar Ibrayeva (-78 kg);
Ramazon Allaberdiyev (-90 kg).
Bronza medali sohiblari:
Halimajon Qurbonova (-48 kg);
Muhayyo Ahmatova (-57 kg);
Sarvinoz Husanova (-63 kg);
Farangiz Hojiyeva (-70 kg);
Azizbek Avazmurodov (-90 kg);
Sultonbek Abdushukurov (-90 kg).
Aqtau tatamilarida qo‘lga kiritilgan ushbu 13 ta medal hamda reyting ochkolari o‘zbek dzyudo maktabining xalqaro maydondagi nufuzi yuqori ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…