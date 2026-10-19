O‘zbekiston dzyudochilari Aqtaudagi xalqaro turnirni 13 ta medal bilan yakunlashdi

·48·Sport
O‘zbekiston dzyudochilari Aqtaudagi xalqaro turnirni 13 ta medal bilan yakunlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonning Aqtau shahrida o‘tgan «Aktau Asian Open 2026» xalqaro turnirida O‘zbekiston terma jamoasi 5 ta oltin, 2 ta kumush va 6 ta bronza, jami 13 ta medalni qo‘lga kiritdi.
  • Chempionlikni qo‘lga kiritgan sportchilar Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) jahon reytingi uchun 100 tadan ochko jamg‘ardi.

Qozog‘istonning Aqtau shahrida dzyudo bo‘yicha nufuzli «Aktau Asian Open 2026» xalqaro turniri o‘z yakuniga yetdi.

Ikki kun davom etgan keskin va shiddatli bahslarda O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari yorqin mahorat namoyish etib, umumjamoa hisobida yetakchilar safidan mustahkam joy oldi. Hamyurtlarimiz musobaqa davomida 5 ta oltin, 2 ta kumush va 6 ta bronza, jami 13 ta medalni qo‘lga kiritishdi.

E’tiborli jihati, o‘z vazn toifalarida chempionlikni qo‘lga kiritgan sportchilarimiz Xalqaro dzyudo federatsiyasi (IJF) jahon reytingi uchun o‘z hisoblariga qimmatli 100 ochkodan qo‘shib qo‘yishdi.

Oltin shohsupa: Yetakchilar va yangi nomlar

Terma jamoamiz safida 5 nafar polvonimiz barcha raqiblarini yengib, musobaqaning bosh sovrinini qo‘lga kiritdi:

  • Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Eng yengil vazn toifasida tezkor va aniq harakatlari bilan chempion bo‘ldi;

  • Diyora Keldiyorova (-52 kg): Jahon va Olimpiya o‘yinlari yulduzi o‘z vaznida yana bir bor tengsiz ekanini isbotlab, muxlislarga ishonchli g‘alaba hadya etdi;

  • Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): Erkaklar o‘rtasidagi murosasiz kechgan finalda oltin medalni naqd qildi;

  • Mirjalol Normo‘minov (-100 kg): Og‘ir vazn toifasida yuqori texnika ko‘rsatib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasini egalladi;

  • Muhammadali Tangriyev (+100 kg): Eng og‘ir polvonlar o‘rtasida mutlaq ustunlik bilan jamoamiz hisobiga beshinchi oltin medalni taqdim etdi.

Kumush va bronza: Kuchli raqobat va sovrinli o‘rinlar

Shuningdek, yana 8 nafar dzyudochimiz sovrindorlar qatoridan joy oldi:

  • Kumush medal sohiblari:

    • Shinar Ibrayeva (-78 kg);

    • Ramazon Allaberdiyev (-90 kg).

  • Bronza medali sohiblari:

    • Halimajon Qurbonova (-48 kg);

    • Muhayyo Ahmatova (-57 kg);

    • Sarvinoz Husanova (-63 kg);

    • Farangiz Hojiyeva (-70 kg);

    • Azizbek Avazmurodov (-90 kg);

    • Sultonbek Abdushukurov (-90 kg).

Aqtau tatamilarida qo‘lga kiritilgan ushbu 13 ta medal hamda reyting ochkolari o‘zbek dzyudo maktabining xalqaro maydondagi nufuzi yuqori ekanini yana bir bor isbotladi.

Aktau Azian Open 2026O‘zbekiston dzyudo jamoasiIJF reyting ochkoO‘zbekiston dzyudo medalistlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?6 oktabr 21:52O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar29 sentabr 17:04Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43O‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdiO‘zbekiston bokschilari Xitoyda 17 ta medallarni qo‘lga kiritdi29 sentabr 17:45O‘zbekiston dzyudochilari Jahon chempionatida top-3 likda: 6 ta medal qo‘lga kiritildiO‘zbekiston dzyudochilari Jahon chempionatida top-3 likda: 6 ta medal qo‘lga kiritildi23 avgust 16:36Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi28 sentabr 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya