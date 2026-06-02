Focused Energy lazerli termoyadroviy texnologiya uchun 240 mln dollar jalb qildi

·40·Texno
Focused Energy lazerli termoyadroviy texnologiya uchun 240 mln dollar jalb qildi

Germaniyaning Focused Energy startapi Series A investitsiya raundida 240 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu termoyadroviy energetika sohasidagi eng yirik ilk bosqich moliyalashtirish tadbirlaridan biri boʻlib, kompaniyaning umumiy xususiy kapitalini 300 million dollarga yetkazdi. Shuningdek, startap 200 million dollar miqdorida grantlar ham olgan boʻlib, bu uni sohadagi eng yaxshi moliyalashtirilgan loyihalardan biriga aylantirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Focused Energy lazerlar yordamida termoyadroviy yoqilgʻini siquvchi reaktor ustida ishlamoqda. Ushbu usul inersial saqlash deb ataladi va u Kaliforniyadagi Lawrence Livermore milliy laboratoriyasining National Ignition Facility (NIF) tajribasiga asoslangan. NIF hozircha sarflangan energiyadan koʻra koʻproq energiya ishlab chiqargan dunyodagi yagona boshqariladigan termoyadroviy reaksiya markazi hisoblanadi.

Kompaniya dizaynni soddalashtirish maqsadida NIF tajribasidagi murakkab oltin silindrlardan voz kechib, "toʻgʻridan-toʻgʻri haydovchi" (direct drive) tizimidan foydalanmoqda. Bu usulda lazerlar yoqilgʻi kapsulasini bevosita siqadi, natijada reaktor samaradorligi oshadi. NIF yiliga atigi 400 marta lazer zarbasini amalga oshirsa, Focused Energy tijoriy maqsadlar uchun soniyasiga 10 ta, yaʼni kuniga 864 000 ta zarba berishni rejalashtirmoqda.

Investitsiya raundida Germaniyaning RWE energetika giganti asosiy investor sifatida ishtirok etdi. Shuningdek, jarayonda SPRIND innovatsiyalar agentligi va Yevropa innovatsion kengashi jamgʻarmasi ham qatnashdi. Focused Energy oʻzining ilk Lighthouse deb nomlangan namoyish tizimini Germaniyadagi sobiq atom elektr stansiyasi hududida qurishni maqsad qilgan.

Termoyadroviy energetika bozori joriy yilda investorlar eʼtiborida boʻlib turibdi. Yaqinda Thea Energy 100 million dollar, Inertia Enterprises esa 450 million dollar mablagʻ jalb qilgan edi. Focused Energy ushbu raqobat muhitida oʻzining lazerli texnologiyasi bilan yetakchilikka intilmoqda.

Focused EnergyTermoyadroviy EnergiyaLazer TexnologiyasiStartapInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin