Focused Energy lazerli termoyadroviy texnologiya uchun 240 mln dollar jalb qildi
Germaniyaning Focused Energy startapi Series A investitsiya raundida 240 million dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Bu termoyadroviy energetika sohasidagi eng yirik ilk bosqich moliyalashtirish tadbirlaridan biri boʻlib, kompaniyaning umumiy xususiy kapitalini 300 million dollarga yetkazdi. Shuningdek, startap 200 million dollar miqdorida grantlar ham olgan boʻlib, bu uni sohadagi eng yaxshi moliyalashtirilgan loyihalardan biriga aylantirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Focused Energy lazerlar yordamida termoyadroviy yoqilgʻini siquvchi reaktor ustida ishlamoqda. Ushbu usul inersial saqlash deb ataladi va u Kaliforniyadagi Lawrence Livermore milliy laboratoriyasining National Ignition Facility (NIF) tajribasiga asoslangan. NIF hozircha sarflangan energiyadan koʻra koʻproq energiya ishlab chiqargan dunyodagi yagona boshqariladigan termoyadroviy reaksiya markazi hisoblanadi.
Kompaniya dizaynni soddalashtirish maqsadida NIF tajribasidagi murakkab oltin silindrlardan voz kechib, "toʻgʻridan-toʻgʻri haydovchi" (direct drive) tizimidan foydalanmoqda. Bu usulda lazerlar yoqilgʻi kapsulasini bevosita siqadi, natijada reaktor samaradorligi oshadi. NIF yiliga atigi 400 marta lazer zarbasini amalga oshirsa, Focused Energy tijoriy maqsadlar uchun soniyasiga 10 ta, yaʼni kuniga 864 000 ta zarba berishni rejalashtirmoqda.
Investitsiya raundida Germaniyaning RWE energetika giganti asosiy investor sifatida ishtirok etdi. Shuningdek, jarayonda SPRIND innovatsiyalar agentligi va Yevropa innovatsion kengashi jamgʻarmasi ham qatnashdi. Focused Energy oʻzining ilk Lighthouse deb nomlangan namoyish tizimini Germaniyadagi sobiq atom elektr stansiyasi hududida qurishni maqsad qilgan.
Termoyadroviy energetika bozori joriy yilda investorlar eʼtiborida boʻlib turibdi. Yaqinda Thea Energy 100 million dollar, Inertia Enterprises esa 450 million dollar mablagʻ jalb qilgan edi. Focused Energy ushbu raqobat muhitida oʻzining lazerli texnologiyasi bilan yetakchilikka intilmoqda.
…