Hindiston Rossiyadan 200 tagacha Il-114-300 va SJ-100 samolyotlarini sotib olishi mumkin

·58·Texno
Hindiston Rossiyadan 200 tagacha Il-114-300 va SJ-100 samolyotlarini sotib olishi mumkin

Hindiston aviakompaniyalari Rossiyaning yangi avlod Il-114-300 va SJ-100 samolyotlarini xarid qilishga katta qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Birlashgan aviatsiya korporatsiyasi (OAK) rahbari Vadim Badexa TASS agentligiga bergan intervyusida maʻlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rossiya ushbu havo kemalarini Wings India koʻrgazmasida namoyish etganidan soʻng, Hindiston tomoni har ikkala modelga boʻlgan ehtiyojini tasdiqlagan. Dastlabki maʻlumotlarga koʻra, gap 100 tadan 200 tagacha samolyot yetkazib berish haqida bormoqda. Badexa Hindiston bozorida bunday turdagi mashinalarga talab juda yuqori ekanini taʻkidladi.

Shuningdek, OAK va Hindistonning HAL kompaniyasi oʻrtasida SJ-100 samolyotlarini litsenziya asosida Hindiston hududida yigʻish boʻyicha kelishuv imzolangan. Mutaxassislarning fikricha, birinchi "Superjet" ishlab chiqarilishi taxminan uch yildan soʻng boshlanishi mumkin. Hindiston va unga qoʻshni davlatlar bozori umumiy hisobda 200–300 ta samolyotga ehtiyoj sezmoqda.

Bundan tashqari, OAK Hindistonning Flamingo Aerospace xususiy kompaniyasi bilan oltita Il-114-300 samolyotini yetkazib berish boʻyicha dastlabki shartnomani imzoladi. Rossiya tomoni Il-114-300 modelini ham Hindistonda mahalliylashtirish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda.

AviatsiyaRossiyaHindistonSJ-100Il-114-300
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin