Xiaomi 18 Pro: 6,4 dyuymli ekran, 7000 mA/soat batareya va 200 MP kameralar
Xitoylik mashhur insayder Digital Chat Station boʻlajak flagman smartfon haqidagi yangi tafsilotlarni ochiqladi. Gizmochina nashri va manbaning sahifasidagi izohlarga koʻra, gap Xiaomi 18 Pro modeli haqida ketmoqda. Qurilma taxminan 6,4 dyuymli ixcham displey bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ekran 19.5:9 nisbatga, oʻta yupqa ramkalarga, tekis yuzaga va sezilarli darajada yumaloqlangan burchaklarga ega boʻladi. Tasvir aniqligi esa 2K formatiga mos keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Digital Chat Station maʼlumotlariga koʻra, Xiaomi 18 Pro seriyasida bir qator eksklyuziv texnologiyalar debyut qiladi. Yaxshilangan ekrandan tashqari, yangi liniyada fotosuratga olish imkoniyatlari, akkumulyator texnologiyasi va umumiy apparat taʼminotida katta oʻzgarishlar kutilmoqda. Eng asosiy yangiliklardan biri — qoʻshaloq 200 megapikselli kamera tizimi boʻladi.
Smartfonning yana bir oʻziga xos jihati uning quvvat manbai bilan bogʻliq. Qurilmaga sigʻimi kamida 7000 mA/soat boʻlgan yangi avlod kremniy batareyasi oʻrnatilishi aytilmoqda. Bu esa ixcham korpusda yuqori avtonomlikni taʼminlaydi. Shuningdek, insayder Smart Pikachuʻning taʼkidlashicha, Xiaomi sunʼiy intellekt yordamida ishlaydigan ish stoli ilovalarini qoʻshimcha ekranlarda qoʻllash imkoniyatini koʻrib chiqmoqda.
Ushbu funksiya nafaqat Xiaomi 18 Pro modelida, balki kompaniyaning navbatdagi buklama smartfoni — Xiaomi 18 Fold tashqi ekranida ham paydo boʻlishi mumkin. Xiaomi 18 seriyasining rasmiy taqdimoti 2026-yilning kuz fasliga rejalashtirilgan. Hozircha kompaniya ushbu maʼlumotlar yuzasidan rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, texnologik olamda ushbu flagman katta qiziqish uygʻotmoqda.
…