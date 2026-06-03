Xiaomi 18 Pro: 6,4 dyuymli ekran, 7000 mA/soat batareya va 200 MP kameralar

·41·Texno
Xiaomi 18 Pro: 6,4 dyuymli ekran, 7000 mA/soat batareya va 200 MP kameralar

Xitoylik mashhur insayder Digital Chat Station boʻlajak flagman smartfon haqidagi yangi tafsilotlarni ochiqladi. Gizmochina nashri va manbaning sahifasidagi izohlarga koʻra, gap Xiaomi 18 Pro modeli haqida ketmoqda. Qurilma taxminan 6,4 dyuymli ixcham displey bilan jihozlanishi kutilmoqda. Ekran 19.5:9 nisbatga, oʻta yupqa ramkalarga, tekis yuzaga va sezilarli darajada yumaloqlangan burchaklarga ega boʻladi. Tasvir aniqligi esa 2K formatiga mos keladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Digital Chat Station maʼlumotlariga koʻra, Xiaomi 18 Pro seriyasida bir qator eksklyuziv texnologiyalar debyut qiladi. Yaxshilangan ekrandan tashqari, yangi liniyada fotosuratga olish imkoniyatlari, akkumulyator texnologiyasi va umumiy apparat taʼminotida katta oʻzgarishlar kutilmoqda. Eng asosiy yangiliklardan biri — qoʻshaloq 200 megapikselli kamera tizimi boʻladi.

Smartfonning yana bir oʻziga xos jihati uning quvvat manbai bilan bogʻliq. Qurilmaga sigʻimi kamida 7000 mA/soat boʻlgan yangi avlod kremniy batareyasi oʻrnatilishi aytilmoqda. Bu esa ixcham korpusda yuqori avtonomlikni taʼminlaydi. Shuningdek, insayder Smart Pikachuʻning taʼkidlashicha, Xiaomi sunʼiy intellekt yordamida ishlaydigan ish stoli ilovalarini qoʻshimcha ekranlarda qoʻllash imkoniyatini koʻrib chiqmoqda.

Ushbu funksiya nafaqat Xiaomi 18 Pro modelida, balki kompaniyaning navbatdagi buklama smartfoni — Xiaomi 18 Fold tashqi ekranida ham paydo boʻlishi mumkin. Xiaomi 18 seriyasining rasmiy taqdimoti 2026-yilning kuz fasliga rejalashtirilgan. Hozircha kompaniya ushbu maʼlumotlar yuzasidan rasmiy bayonot bermagan boʻlsa-da, texnologik olamda ushbu flagman katta qiziqish uygʻotmoqda.

XiaomiSmartfonTexnologiyaGadjetXiaomi 18 Pro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin