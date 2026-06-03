Dunyodagi eng yirik xususiy lazer tizimi ishga tushirildi
Termoyadroviy energetika sohasidagi Xcimer Energy startapi chorshanba kuni Phoenix lazer tizimini ishga tushirganini eʻlon qildi. Kompaniya vakillarining taʻkidlashicha, ushbu qurilma dunyodagi eng yirik xususiy lazer hisoblanadi. Xcimer loyihasi National Ignition Facility (NIF) tajribasiga asoslangan boʻlib, u 2022-yilda boshqariladigan termoyadroviy reaksiya sarflanganidan koʻra koʻproq energiya ajratishi mumkinligini isbotlagan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
NIF texnologiyasi 192 ta lazer nurini kichik yonilgʻi nishoniga yoʻnaltirish orqali ishlaydi. Lazer energiyasi nishonni siqib, atomlarning birlashishiga va energiya ajralishiga sabab boʻladi. Xcimer esa ushbu konsepsiyani yanada kuchliroq va soddaroq lazerlar yordamida tijoriy jihatdan foydali koʻrinishga keltirishni maqsad qilgan. Kompaniya rejasiga koʻra, mikrosoniya davomida impuls beruvchi ikkita lazer tizimi yonilgʻini nanosekundlarda siqib chiqaradi.
Phoenix tizimi kelajakdagi elektr stansiyasi sari qoʻyilgan muhim qadamdir. Unda yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan excimer kuchaytirish texnologiyasidan foydalanilgan, biroq u ancha yuqori quvvatga ega. Toʻliq quvvatda ushbu kripton-ftorid lazeri 1 kilojoul energiya hosil qiladi va uning oʻzagi 38 metr uzunlikka ega. Bu xususiy sektor uchun rekord koʻrsatkich boʻlsa-da, tijoriy stansiya uchun 12 megajouldan ortiq quvvat talab etiladi.
Xcimer Energy 2028-yilgacha prototipni yakunlashni, 2030-yillarning oʻrtalariga borib esa oʻzining ilk tijoriy termoyadroviy elektr stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda. Agar ushbu texnologiya muvaffaqiyatli amalga oshsa, u insoniyatni deyarli cheksiz va toza energiya manbai bilan taʻminlashi mumkin.
…