Dunyodagi eng yirik xususiy lazer tizimi ishga tushirildi

·57·Texno
Dunyodagi eng yirik xususiy lazer tizimi ishga tushirildi
Audio versiyasi

Termoyadroviy energetika sohasidagi Xcimer Energy startapi chorshanba kuni Phoenix lazer tizimini ishga tushirganini eʻlon qildi. Kompaniya vakillarining taʻkidlashicha, ushbu qurilma dunyodagi eng yirik xususiy lazer hisoblanadi. Xcimer loyihasi National Ignition Facility (NIF) tajribasiga asoslangan boʻlib, u 2022-yilda boshqariladigan termoyadroviy reaksiya sarflanganidan koʻra koʻproq energiya ajratishi mumkinligini isbotlagan edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

NIF texnologiyasi 192 ta lazer nurini kichik yonilgʻi nishoniga yoʻnaltirish orqali ishlaydi. Lazer energiyasi nishonni siqib, atomlarning birlashishiga va energiya ajralishiga sabab boʻladi. Xcimer esa ushbu konsepsiyani yanada kuchliroq va soddaroq lazerlar yordamida tijoriy jihatdan foydali koʻrinishga keltirishni maqsad qilgan. Kompaniya rejasiga koʻra, mikrosoniya davomida impuls beruvchi ikkita lazer tizimi yonilgʻini nanosekundlarda siqib chiqaradi.

Phoenix tizimi kelajakdagi elektr stansiyasi sari qoʻyilgan muhim qadamdir. Unda yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishda qoʻllaniladigan excimer kuchaytirish texnologiyasidan foydalanilgan, biroq u ancha yuqori quvvatga ega. Toʻliq quvvatda ushbu kripton-ftorid lazeri 1 kilojoul energiya hosil qiladi va uning oʻzagi 38 metr uzunlikka ega. Bu xususiy sektor uchun rekord koʻrsatkich boʻlsa-da, tijoriy stansiya uchun 12 megajouldan ortiq quvvat talab etiladi.

Xcimer Energy 2028-yilgacha prototipni yakunlashni, 2030-yillarning oʻrtalariga borib esa oʻzining ilk tijoriy termoyadroviy elektr stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda. Agar ushbu texnologiya muvaffaqiyatli amalga oshsa, u insoniyatni deyarli cheksiz va toza energiya manbai bilan taʻminlashi mumkin.

Xcimer EnergyPhoenix LazerTermoyadroviy EnergiyaTexnologiyaNIF
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi