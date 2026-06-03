VKontakte yangi arxitekturaga oʻtdi: Sayt tezligi sezilarli darajada oshdi
VKontakte jamoasi veb-saytning asosiy boʻlimlarini Single Page Application (SPA) yangi arxitekturasiga oʻtkazish jarayonini yakunladi. Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, bu yangilik sahifaning ilk yuklanish vaqtini 25 foizga tezlashtirdi, boʻlimlararo oʻtishning oʻrtacha vaqti esa 3,5 baravarga qisqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu oʻzgarishlar foydalanuvchilarning asosiy ssenariylarini, jumladan, yangiliklar tasmasi, profillar, hamjamiyatlar, messenjer, doʻstlar, kliplar, fotosuratlar va market boʻlimlarini qamrab oladi. Yangi arxitekturaga oʻtilgunga qadar veb-versiyadagi koʻplab jarayonlar klassik model asosida ishlardi: boʻlim ochilganda sahifa server javobini kutardi va shundan keyingina ekranda toʻliq aks etardi.
Endilikda VKontakte foydalanuvchiga sahifa tuzilishini — masalan, yuqori panel, navigatsiya va boʻlim karkasini tezroq koʻrsatadi, soʻngra uni kontent bilan toʻldiradi. Buning sharofatiga foydalanuvchilar servis bilan oʻzaro aloqani ertaroq boshlashadi va boʻlimlararo oʻtishda boʻsh ekranga duch kelishmaydi.
Oʻzgarishlar dasturiy taʼminotni ishlab chiqish jarayoniga ham taʼsir qildi: jamoa VKontakte dizayn tizimi asosida komponentli yondashuvni integratsiya qildi. Bu interfeyslarni tayyor bloklardan yigʻish imkonini berib, yangilanishlarni chiqarish tezligini va yagona uslubni taʼminladi.
…