VKontakte yangi arxitekturaga oʻtdi: Sayt tezligi sezilarli darajada oshdi

·35·Texno
VKontakte yangi arxitekturaga oʻtdi: Sayt tezligi sezilarli darajada oshdi
Audio versiyasi

VKontakte jamoasi veb-saytning asosiy boʻlimlarini Single Page Application (SPA) yangi arxitekturasiga oʻtkazish jarayonini yakunladi. Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, bu yangilik sahifaning ilk yuklanish vaqtini 25 foizga tezlashtirdi, boʻlimlararo oʻtishning oʻrtacha vaqti esa 3,5 baravarga qisqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu oʻzgarishlar foydalanuvchilarning asosiy ssenariylarini, jumladan, yangiliklar tasmasi, profillar, hamjamiyatlar, messenjer, doʻstlar, kliplar, fotosuratlar va market boʻlimlarini qamrab oladi. Yangi arxitekturaga oʻtilgunga qadar veb-versiyadagi koʻplab jarayonlar klassik model asosida ishlardi: boʻlim ochilganda sahifa server javobini kutardi va shundan keyingina ekranda toʻliq aks etardi.

Endilikda VKontakte foydalanuvchiga sahifa tuzilishini — masalan, yuqori panel, navigatsiya va boʻlim karkasini tezroq koʻrsatadi, soʻngra uni kontent bilan toʻldiradi. Buning sharofatiga foydalanuvchilar servis bilan oʻzaro aloqani ertaroq boshlashadi va boʻlimlararo oʻtishda boʻsh ekranga duch kelishmaydi.

Oʻzgarishlar dasturiy taʼminotni ishlab chiqish jarayoniga ham taʼsir qildi: jamoa VKontakte dizayn tizimi asosida komponentli yondashuvni integratsiya qildi. Bu interfeyslarni tayyor bloklardan yigʻish imkonini berib, yangilanishlarni chiqarish tezligini va yagona uslubni taʼminladi.

VKontakteTexnologiyaSPAInternetIT-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi