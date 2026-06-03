Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi: Yerga plazma oqimi kelmoqda

·487·Texno
Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi: Yerga plazma oqimi kelmoqda
Audio versiyasi

Quyoshning 4455-sonli faol hududida eng yuqori X1.0 darajasidagi kuchli chaqnash qayd etildi. Bu soʻnggi vaqt ichida sodir boʻlgan uchinchi yirik hodisa boʻlib, undan avvalroq M9.3 va M7.7 darajasidagi chaqnashlar kuzatilgan edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu jarayonlar natijasida Yer tomon ulkan plazma bulutlari yoʻnalgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rossiya Fanlar akademiyasi Koinot tadqiqotlari instituti (IKI) va Quyosh-yer fizikasi instituti (ISZF) laboratoriyasi maʼlumotlariga koʻra, ertalabki ikkita plazma otilishi Yerga qarab harakatlanmoqda. Chaqnashlar orasidagi vaqt oraligʻi qisqa — taxminan 5,5 soat boʻlgani sababli, ikki bulut yoʻlda birlashib, ikkita yadroli yirikroq massaga aylanishi mumkin.

Bunday ssenariy sayyoramiz magnitosferasiga taʼsir qilish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, Yerga "qoʻshaloq zarba" payshanbadan jumaga oʻtar kechasi kutilmoqda. Birinchi zich yadro Toshkent vaqti bilan taxminan soat 00:00 atrofida, ikkinchisi esa soat 04:00 larda yetib kelishi taxmin qilinmoqda.

Prognozlarga koʻra, G3–G4 darajasidagi, yaʼni kuchli va juda kuchli magnit boʻronlari yuzaga kelishi mumkin. Olimlarning taʼkidlashicha, plazma oqimining trayektoriyasi deyarli aniq va zarba frontal koʻrinishda boʻladi. Hozirgi mavsumda qutb yogʻdusini kuzatish imkoniyati past boʻlsa-da, mutaxassislar buni butunlay inkor etishmayapti.

QuyoshMagnit BoʻroniKoinotAstronomiyaYer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnash yuz berdi: Yerga plazma oqimi kelmoqda – Zamin.uz, 03.06.2026