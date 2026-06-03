Coralogix sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 mln dollar jalb qildi

·51·Texno
Coralogix sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 mln dollar jalb qildi
Audio versiyasi

Bosh qarorgohi Bostonda joylashgan va Isroilda asos solingan Coralogix startapi yangi moliyalashtirish bosqichida 200 million dollar investitsiya jalb qildi. Kompaniya AI agentlarining koʻpayishi avtonom dasturiy tizimlarni kuzatish, nosozliklarni bartaraf etish va boshqarish uchun yangi avlod vositalariga boʻlgan talabni oshirishiga ishonmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

F seriyasidagi ushbu moliyalashtirish Coralogix 115 million dollar jalb qilgan E seriyasidan atigi 11 oy oʻtib amalga oshirildi. Bu investorlarning AI infratuzilmasi kompaniyalariga boʻlgan qiziqishi naqadar tez oʻsayotganini koʻrsatadi. Yangi bosqichdan soʻng startapning umumiy qiymati 1,6 milliard dollarga yetdi. Investitsiya raundi Advent va Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) tomonidan boshqarildi.

2014-yilda tashkil etilgan Coralogix kompaniyalarga loglar, metrikalar va treyslar kabi operatsion maʼlumotlarni tahlil qilish orqali dasturiy tizimlarning holatini kuzatishda yordam beradi. Hozirda platformadan butun dunyo boʻylab 5000 dan ortiq mijozlar, jumladan, IBM, Tradeweb va JFrog foydalanmoqda. Kompaniya Datadog, New Relic va Splunk kabi gigantlar bilan raqobatlashadi.

Coralogix asoschisi va bosh direktori Ariel Assarafning soʻzlariga koʻra, korporativ mijozlarning yarmidan koʻpi hozirda hodisalarni tekshirish uchun Olly nomli AI agentidan yoki oʻzlarining AI modellaridan foydalanmoqda. Muhandislar anʼanaviy panellar (dashboards) oʻrniga koʻproq AI yordamchilari va buyruqlar satri (CLI) orqali muloqot qilishga oʻtmoqdalar.

Kompaniya oʻtgan yili daromadini 60 foizdan koʻproqqa oshirdi va yillik daromadi 100 million dollardan oshganini maʼlum qildi. Hozirda Coralogix dunyo boʻylab 600 dan ortiq xodimga ega boʻlib, yangi mablagʻlar AI mahsulotlarini rivojlantirish, xavfsizlik yechimlari va global kengayish uchun sarflanishi rejalashtirilgan.

CoralogixAIStartapInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi