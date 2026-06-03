Coralogix sunʼiy intellekt agentlarini nazorat qilish uchun 200 mln dollar jalb qildi
Bosh qarorgohi Bostonda joylashgan va Isroilda asos solingan Coralogix startapi yangi moliyalashtirish bosqichida 200 million dollar investitsiya jalb qildi. Kompaniya AI agentlarining koʻpayishi avtonom dasturiy tizimlarni kuzatish, nosozliklarni bartaraf etish va boshqarish uchun yangi avlod vositalariga boʻlgan talabni oshirishiga ishonmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
F seriyasidagi ushbu moliyalashtirish Coralogix 115 million dollar jalb qilgan E seriyasidan atigi 11 oy oʻtib amalga oshirildi. Bu investorlarning AI infratuzilmasi kompaniyalariga boʻlgan qiziqishi naqadar tez oʻsayotganini koʻrsatadi. Yangi bosqichdan soʻng startapning umumiy qiymati 1,6 milliard dollarga yetdi. Investitsiya raundi Advent va Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) tomonidan boshqarildi.
2014-yilda tashkil etilgan Coralogix kompaniyalarga loglar, metrikalar va treyslar kabi operatsion maʼlumotlarni tahlil qilish orqali dasturiy tizimlarning holatini kuzatishda yordam beradi. Hozirda platformadan butun dunyo boʻylab 5000 dan ortiq mijozlar, jumladan, IBM, Tradeweb va JFrog foydalanmoqda. Kompaniya Datadog, New Relic va Splunk kabi gigantlar bilan raqobatlashadi.
Coralogix asoschisi va bosh direktori Ariel Assarafning soʻzlariga koʻra, korporativ mijozlarning yarmidan koʻpi hozirda hodisalarni tekshirish uchun Olly nomli AI agentidan yoki oʻzlarining AI modellaridan foydalanmoqda. Muhandislar anʼanaviy panellar (dashboards) oʻrniga koʻproq AI yordamchilari va buyruqlar satri (CLI) orqali muloqot qilishga oʻtmoqdalar.
Kompaniya oʻtgan yili daromadini 60 foizdan koʻproqqa oshirdi va yillik daromadi 100 million dollardan oshganini maʼlum qildi. Hozirda Coralogix dunyo boʻylab 600 dan ortiq xodimga ega boʻlib, yangi mablagʻlar AI mahsulotlarini rivojlantirish, xavfsizlik yechimlari va global kengayish uchun sarflanishi rejalashtirilgan.
…