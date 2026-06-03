Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdi
Yillar davomida WhatsApp butun dunyodagi turli hajmdagi bizneslar uchun asosiy aloqa vositasi boʻlib kelmoqda. Endilikda Meta ushbu platformani kichik va oʻrta biznes uchun toʻlaqonli ishchi dasturga aylantirish maqsadida unga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqda. Chorshanba kuni kompaniya Meta Business Agent deb nomlanuvchi mijozlarni qoʻllab-quvvatlash botini WhatsApp ichida global miqyosda foydalanishga topshirganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu loyiha Meta tomonidan qariyb ikki yil davomida Hindiston va Meksika kabi davlatlarda sinovdan oʻtkazilgandan soʻng ommaga taqdim etildi. Meta maʼlumotlariga koʻra, AI agenti mijozlar savollariga javob berishi, mahsulotlarni tavsiya qilishi, uchrashuvlarni belgilashi, savdo soʻrovlarini saralashi va zarurat tugʻilganda muloqotni jonli operatorga yoʻnaltirishi mumkin. Shuningdek, ushbu bot Instagram DMs tizimida ham ishga tushirilmoqda.
Hozirda kompaniya Business Agent orqali tungi vaqtda sodir boʻlgan chatlar boʻyicha kundalik hisobotlar va tahlillarni taqdim etish funksiyasini sinovdan oʻtkazmoqda. Bu imkoniyat WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger va Meta Business Suite platformalaridagi tanlangan akkauntlar uchun ochiq. Kelajakda agentga bozor tadqiqotlarini oʻtkazish, mahsulot xususiyatlarini taʼkidlash va foydalanuvchi kalendarini boshqarish kabi funksiyalar qoʻshilishi kutilmoqda.
Meta yirik korxonalar uchun Shopify, Zendesk va Shopee kabi tizimlarga ulanadigan maxsus agentlar yaratish platformasini ham ishlab chiqmoqda. Kompaniya ushbu AI xizmatidan foydalanish uchun WhatsApp Business Premium obunasi doirasida haq olishni rejalashtirgan. Yirik biznes vakillari esa agentdan foydalanganlik uchun sarflangan tokenlar miqdoriga qarab toʻlovni amalga oshiradilar.
…