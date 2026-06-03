Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdi

·55·Texno
Meta oʻzining WhatsApp Business uchun AI agentini global miqyosda ishga tushirdi
Audio versiyasi

Yillar davomida WhatsApp butun dunyodagi turli hajmdagi bizneslar uchun asosiy aloqa vositasi boʻlib kelmoqda. Endilikda Meta ushbu platformani kichik va oʻrta biznes uchun toʻlaqonli ishchi dasturga aylantirish maqsadida unga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqda. Chorshanba kuni kompaniya Meta Business Agent deb nomlanuvchi mijozlarni qoʻllab-quvvatlash botini WhatsApp ichida global miqyosda foydalanishga topshirganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu loyiha Meta tomonidan qariyb ikki yil davomida Hindiston va Meksika kabi davlatlarda sinovdan oʻtkazilgandan soʻng ommaga taqdim etildi. Meta maʼlumotlariga koʻra, AI agenti mijozlar savollariga javob berishi, mahsulotlarni tavsiya qilishi, uchrashuvlarni belgilashi, savdo soʻrovlarini saralashi va zarurat tugʻilganda muloqotni jonli operatorga yoʻnaltirishi mumkin. Shuningdek, ushbu bot Instagram DMs tizimida ham ishga tushirilmoqda.

Hozirda kompaniya Business Agent orqali tungi vaqtda sodir boʻlgan chatlar boʻyicha kundalik hisobotlar va tahlillarni taqdim etish funksiyasini sinovdan oʻtkazmoqda. Bu imkoniyat WhatsApp Business, Instagram Pro, Messenger va Meta Business Suite platformalaridagi tanlangan akkauntlar uchun ochiq. Kelajakda agentga bozor tadqiqotlarini oʻtkazish, mahsulot xususiyatlarini taʼkidlash va foydalanuvchi kalendarini boshqarish kabi funksiyalar qoʻshilishi kutilmoqda.

Meta yirik korxonalar uchun Shopify, Zendesk va Shopee kabi tizimlarga ulanadigan maxsus agentlar yaratish platformasini ham ishlab chiqmoqda. Kompaniya ushbu AI xizmatidan foydalanish uchun WhatsApp Business Premium obunasi doirasida haq olishni rejalashtirgan. Yirik biznes vakillari esa agentdan foydalanganlik uchun sarflangan tokenlar miqdoriga qarab toʻlovni amalga oshiradilar.

MetaWhatsAppSunʼiy IntellektInstagramBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi