TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdi
TikTok chorshanba kuni AQSHda FIFA Jahon chempionati kabi yirik madaniy voqeliklarga bagʻishlangan yangi TikTok Pro Events ilovasi ishga tushirilganini eʼlon qildi. Ushbu mustaqil platforma foydalanuvchilarga boshqa muxlislar bilan muloqot qilish, trenddagi videolarni tomosha qilish va kontent yaratuvchilarning maxsus tasmalaridan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar ilova ichida turli vazifalarni bajarish orqali maxsus “Yulduzlar” (Stars) toʻplashlari mumkin. Buning uchun trenddagi heshteglarni qidirish, FIFA Jahon chempionati xabiga tashrif buyurish va kontent ulashish talab etiladi. Toʻplangan ballarni FIFA Jahon chempionatining rasmiy mahsulotlariga, TikTok Shop kuponlariga almashtirish yoki Feeding America xayriya jamgʻarmasiga yoʻnaltirish mumkin.
Asosiy platformadan tashqarida alohida ilovaning yaratilishi TikTok uchun foydalanuvchilar eʼtiborini jalb qilishda yangi raqobat maydonini ochadi. Bu qadam brendlar va reklama beruvchilarga aniq maqsadli auditoriya bilan ishlash, homiylik va hamkorlik orqali yangi daromad manbalarini yaratish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar asosiy TikTok ilovasida ham “FIFA Jahon chempionati” soʻzini qidirish orqali maxsus xablarga kirishlari mumkin.
Ushbu xablar TikTok GamePlan texnologiyasi asosida ishlaydi. Bu tizim sport jamoalari, ligalar va teleradiokompaniyalarga oʻz auditoriyasini kengaytirish hamda muxlislar bilan aloqani chuqurlashtirishga yordam beradi. Hozirda TikTok Pro Events ilovasini AQSHdagi foydalanuvchilar Apple App Store va Google Play Store orqali yuklab olishlari mumkin.
TikTok soʻnggi vaqtlarda oddiy koʻngilochar platformadan keng qamrovli ekotizimga aylanib bormoqda. Yaqinda kompaniya mehmonxonalar va sayohatlarni bron qilish imkonini beruvchi TikTok GO xizmatini ham taqdim etgan edi. Bu kabi yangiliklar platformani nafaqat kontent tomosha qilish, balki tranzaksiyalarni amalga oshirish markaziga aylantirishni koʻzda tutadi.
…