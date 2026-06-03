TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdi

·45·Texno
TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdi
Audio versiyasi

TikTok chorshanba kuni AQSHda FIFA Jahon chempionati kabi yirik madaniy voqeliklarga bagʻishlangan yangi TikTok Pro Events ilovasi ishga tushirilganini eʼlon qildi. Ushbu mustaqil platforma foydalanuvchilarga boshqa muxlislar bilan muloqot qilish, trenddagi videolarni tomosha qilish va kontent yaratuvchilarning maxsus tasmalaridan foydalanish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar ilova ichida turli vazifalarni bajarish orqali maxsus “Yulduzlar” (Stars) toʻplashlari mumkin. Buning uchun trenddagi heshteglarni qidirish, FIFA Jahon chempionati xabiga tashrif buyurish va kontent ulashish talab etiladi. Toʻplangan ballarni FIFA Jahon chempionatining rasmiy mahsulotlariga, TikTok Shop kuponlariga almashtirish yoki Feeding America xayriya jamgʻarmasiga yoʻnaltirish mumkin.

Asosiy platformadan tashqarida alohida ilovaning yaratilishi TikTok uchun foydalanuvchilar eʼtiborini jalb qilishda yangi raqobat maydonini ochadi. Bu qadam brendlar va reklama beruvchilarga aniq maqsadli auditoriya bilan ishlash, homiylik va hamkorlik orqali yangi daromad manbalarini yaratish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar asosiy TikTok ilovasida ham “FIFA Jahon chempionati” soʻzini qidirish orqali maxsus xablarga kirishlari mumkin.

Ushbu xablar TikTok GamePlan texnologiyasi asosida ishlaydi. Bu tizim sport jamoalari, ligalar va teleradiokompaniyalarga oʻz auditoriyasini kengaytirish hamda muxlislar bilan aloqani chuqurlashtirishga yordam beradi. Hozirda TikTok Pro Events ilovasini AQSHdagi foydalanuvchilar Apple App Store va Google Play Store orqali yuklab olishlari mumkin.

TikTok soʻnggi vaqtlarda oddiy koʻngilochar platformadan keng qamrovli ekotizimga aylanib bormoqda. Yaqinda kompaniya mehmonxonalar va sayohatlarni bron qilish imkonini beruvchi TikTok GO xizmatini ham taqdim etgan edi. Bu kabi yangiliklar platformani nafaqat kontent tomosha qilish, balki tranzaksiyalarni amalga oshirish markaziga aylantirishni koʻzda tutadi.

TikTokFIFA Jahon chempionatiTikTok Pro EventsTexnologiyaIlova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi