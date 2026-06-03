2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishi
2026-yilning oʻtgan davriga nazar tashlasak, kiberxavfsizlik masalalari global urushlar, iqlim inqirozi va yangi pandemiyalar soyasida qolib ketayotgandek tuyulishi mumkin. Biroq, kiberxavfsizlik jahon sahnasidagi voqealarning muhim barometri boʻlib qolmoqda. Botnetlar Gʻarbga qarshi raqamli hujumlarni kuchaytirmoqda, hukumatlar esa fuqarolarning maʼlumotlari va infratuzilmasini butun boshli aholiga qarshi qurol sifatida ishlatmoqda. Shu bilan birga, moliyaviy manfaatdor xakerlar davlat va xususiy sektorga zarar yetkazib, yirik tovon pullarini talab qilishda davom etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AQSHda Elon Musk boshchiligidagi Hukumat samaradorligi departamenti (DOGE) federal agentliklarni isloh qilish jarayonida yoʻl qoʻyilgan xatolar tufayli yuzaga kelgan maʼlumotlar sizib chiqishi hali ham oʻrganilmoqda. Ijtimoiy taʼminot boshqarmasiga (SSA) oid eng maxfiy maʼlumotlar bilan nima sodir boʻlgani nomaʼlumligicha qolmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, DOGE deyarli barcha tirik amerikaliklarning ijtimoiy sugʻurta raqamlari va shaxsiy maʼlumotlarini oʻz ichiga olgan bazani himoyalanmagan uchinchi tomon serveriga yuklagan. Bu AQSH tarixidagi eng yirik maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻlishi mumkin.
Yevropada ham vaziyat ancha murakkab. Rossiya bilan bogʻliq xakerlik guruhlari Polsha, Shvetsiya va Norvegiyaning energiya hamda suv taʼminoti tizimlariga hujum uyushtirdi. Polshaning elektr tarmoqlari va suv tozalash inshootlari zararli dasturlar nishoniga aylandi, Norvegiyada esa toʻgʻonlarga qilingan hujum natijasida katta miqdorda suv isrof boʻldi. Bu kabi gibrid urush harakatlari raqamli olamdan tashqariga chiqib, aholining real hayotiga xavf tugʻdirmoqda.
Yaqinda AQSH va Isroilning Eronga qarshi urushi fonida, eronlik xakerlar AQSHning muhim infratuzilmalariga hujum qilishi haqida ogohlantirishlar berilmoqda. Xususan, xususiy suv xoʻjaligi korxonalari eng zaif nuqtalar boʻlib qolmoqda, chunki ularning koʻpchiligi hatto eng oddiy kiberxavfsizlik himoyasiga ham ega emas. 2026-yilning oʻrtalariga kelib, raqamli hujumlar va gibrid urushlar dunyo xavfsizligiga jiddiy tahdid solishda davom etmoqda.
…