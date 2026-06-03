2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishi

·73·Texno
2026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishi
Audio versiyasi

2026-yilning oʻtgan davriga nazar tashlasak, kiberxavfsizlik masalalari global urushlar, iqlim inqirozi va yangi pandemiyalar soyasida qolib ketayotgandek tuyulishi mumkin. Biroq, kiberxavfsizlik jahon sahnasidagi voqealarning muhim barometri boʻlib qolmoqda. Botnetlar Gʻarbga qarshi raqamli hujumlarni kuchaytirmoqda, hukumatlar esa fuqarolarning maʼlumotlari va infratuzilmasini butun boshli aholiga qarshi qurol sifatida ishlatmoqda. Shu bilan birga, moliyaviy manfaatdor xakerlar davlat va xususiy sektorga zarar yetkazib, yirik tovon pullarini talab qilishda davom etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSHda Elon Musk boshchiligidagi Hukumat samaradorligi departamenti (DOGE) federal agentliklarni isloh qilish jarayonida yoʻl qoʻyilgan xatolar tufayli yuzaga kelgan maʼlumotlar sizib chiqishi hali ham oʻrganilmoqda. Ijtimoiy taʼminot boshqarmasiga (SSA) oid eng maxfiy maʼlumotlar bilan nima sodir boʻlgani nomaʼlumligicha qolmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, DOGE deyarli barcha tirik amerikaliklarning ijtimoiy sugʻurta raqamlari va shaxsiy maʼlumotlarini oʻz ichiga olgan bazani himoyalanmagan uchinchi tomon serveriga yuklagan. Bu AQSH tarixidagi eng yirik maʼlumotlar oʻgʻirlanishi boʻlishi mumkin.

Yevropada ham vaziyat ancha murakkab. Rossiya bilan bogʻliq xakerlik guruhlari Polsha, Shvetsiya va Norvegiyaning energiya hamda suv taʼminoti tizimlariga hujum uyushtirdi. Polshaning elektr tarmoqlari va suv tozalash inshootlari zararli dasturlar nishoniga aylandi, Norvegiyada esa toʻgʻonlarga qilingan hujum natijasida katta miqdorda suv isrof boʻldi. Bu kabi gibrid urush harakatlari raqamli olamdan tashqariga chiqib, aholining real hayotiga xavf tugʻdirmoqda.

Yaqinda AQSH va Isroilning Eronga qarshi urushi fonida, eronlik xakerlar AQSHning muhim infratuzilmalariga hujum qilishi haqida ogohlantirishlar berilmoqda. Xususan, xususiy suv xoʻjaligi korxonalari eng zaif nuqtalar boʻlib qolmoqda, chunki ularning koʻpchiligi hatto eng oddiy kiberxavfsizlik himoyasiga ham ega emas. 2026-yilning oʻrtalariga kelib, raqamli hujumlar va gibrid urushlar dunyo xavfsizligiga jiddiy tahdid solishda davom etmoqda.

KiberxavfsizlikXakerlarElon MuskDOGERossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi